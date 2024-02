Ser ny trend: – Ulovlig og umoralsk

TAR GREP: Flere butikker har tatt nye grep for å unngå at kundene stjeler. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

Har du vært på butikken og lurt med deg en sjokoladeplate i lomma? Tastet inn billigere typer rundstykker i selvbetjeningskassen? Eller tatt et par plastposer for mye?



Det kan bli vanskeligere i tiden fremover.

Dagligvarekjedene merker en økning i tyverier og flere butikker gjør nye tiltak for å forhindre og avdekke tyveri.

– Et økende problem

TV 2 har vært i kontakt med flere dagligvarekjeder de siste dagene. Kiwi, Rema 1000, Meny, Joker og Spar er alle klar over det økende problemet.

– Generelt opplever vi at det rapporteres om en økning i antall tyverier, forteller Kristine Aakvaag Arvin, kommunikasjonsdirektør i Kiwi.



ØKENDE TREND: Kristine Aakvaag Arvin sier at Kiwi ser en økende trend av tyverier. Foto: Gorm Røseth / TV 2

– Vi ser at noen kjøpmenn dessverre har hatt et økende problem med tyveri, mens andre opplever ikke det samme. Det er viktig for oss å understreke at vi har stor tiltro til våre kunder, og at dette kun gjelder et lite mindretall, svarer kommunikasjonsrådgiver i Rema 1000, Anders Midtbø.

– 99 % av våre kunder er ærlige og stjeler ikke, men vi har – som hele dagligvarebransjen – opplevd økning i tyverier det siste året, sier kommunikasjonssjef hos Meny, Nina Horn Hynne, til TV 2.

– Politianmelder alle tyverier

Den økende trenden av tyveri gjør at butikkene er mer årvåkne. De ønsker å hindre og avdekke tyverier, men vil ikke gå ut med hvilke skjulte metoder de tar i bruk.

– Vi har tyveri høyt på agendaen og har en rekke rutiner, verktøy og metoder for å hindre og avdekke tyveri. Men vi ønsker ikke å gå i detalj på dette og heller ikke tall og statistikk, utover å si at det er stor variasjon fra butikk til butikk, forklarer Hynne fra Meny.



SELVBETJENING: Flere av dagligvarekjedene har ansatte som følger med på selvbetjeningskassene for å avdekke tyverier. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

Rema 1000 forteller at de har tatt enkelte grep i butikkene.



– Vi har ansatte til stede for å bistå i de selvbetjente kassene og gjør tilfeldige stikkprøver, som vanlig. Vi har også økt vår tilstedeværelse i butikk, men det fanger selvsagt ikke opp alle, skriver Midtbø.

Kommunikasjonsdirektør i Kiwi forklarer at også de følger opp alle tyverier som blir oppdaget.

– Jeg kan dessverre ikke gå inn på våre rutiner og systemer. Vi har gode systemer for å fange opp tyverier i alle butikkene våre, og vi må følge med i hele butikken. I Kiwi politianmelder vi alle tyverier, og det er viktig at politiet etterforsker slike saker, svarer Arvin.

Nye kundesperrer

På enkelte Rema 1000-butikker har det nylig blitt innført en inngangssperre ved både inngang- og utgangspartiet, i tillegg til kun selvbetjening.

Enten må du spørre en ansatt om å skanne deg ut av butikken, betale for noe eller «lure» deg ut med neste kunde.

KREVENDE: Det kan være krevende å komme seg ut av butikken dersom man ikke har kjøpt noe. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

Kommunikasjonsrådgiveren i Rema 1000 svarer at kjøpmennene i Rema 1000-butikker er selvstendig næringsdrivende og tar selv vurderinger i egen butikk.

– Det gjøres løpende vurderinger på tekniske løsninger som for eksempel sluse ved inngang- og utgangsparti, som noen av våre kjøpmenn allerede har installert. Vi har også økt vår tilstedeværelse i butikk, men det fanger selvsagt ikke opp alle.

Meny og Kiwi har også innført kundesperrer i inngangspartiet til noen butikker, i tillegg til selvbetjening. Likevel har alle butikkene fortsatt vanlig betjente kasser som supplement til selvbetjening. Det betyr at man kan gå fritt ut av butikken.

– Vi har ingen planer om å innføre slike sperrer i hele kjeden. Vi har noen form for kundesperrer i et fåtall butikker, der det enten er spesielt utsatt for tyveri eller der det er stor avstand fra kasserer til inngang, avslutter Arvin i Kiwi.

TILTAK: Skanning av kvittering er ett av flere tiltak butikkene bruker for å hindre tyveri. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

– Kan føre til konkurs

Scott Engebrigtsen er kommunikasjonssjef i Virke, som er hovedorganisasjonen for handels- og tjenestenæringen. På spørsmål om hva han tenker om økningen av tyverier, svarer han slik:

– Mange handelsbedrifter opplever tøffe tider, og tyverier kan være det som gjør at butikken går i minus. Det kan i verste fall føre til konkurser og at arbeidsplasser forsvinner.

Engebrigtsen påpeker at stjeling fortsatt ikke er greit.

– Uansett hva som er motivene eller bakenforliggende årsaker, så er det fortsatt både ulovlig og umoralsk å stjele, svarer kommunikasjonssjefen.