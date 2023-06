Ser ny trend: – Innmari trist

ØKER: Antall inkassosaker blant unge under 30 år øker. Foto: Erlend Aas / NTB

– Man vil jo gjerne betale for seg, sier Cecilie Tvetenstrand.

Nye tall fra Kredinor viser at antall saker med unge under 30 år har økt fra 15 til 20 prosent.

Sammenlignet med samme periode i fjor har inkassosaker økt med rundt fire prosent.

– En tidlig indikasjon

Ved inngangen til juni var den totale forbruksgjelden i Norge på 156,8 milliarder kroner.

– Det er først og fremst de unge som sliter med inkassogjeld, sier kommunikasjons- og markedssjef Jon Berge i Kredinor til TV 2.

– Det er typisk de nyetablerte, kanskje med med store hus- og billån, sier han.

– Dette er en tidlig indikasjon på at man nå må ta dette på alvor, mener Kredinor-toppen.

Han mener at det kan være flere årsaker til de økte tallene blant unge.

– Allerede i mars var sparegrisen slått hull på. Folk sparer ikke penger lenger, men tærer på bufferne. Nå er bufferne tomme, og da kan det bli problemer, fortsetter Berge.

– Innmari trist

Forbrukerøkonom Cecilie Tvetenstrand i Storebrand synes utviklingen er innmari trist, men ganske naturlig.



FORBRUKERØKONOM: Cecilie Tvetenstrand er forbrukerøkonom i Storebrand. Foto: Frode Sunde / TV 2

– De unge har ikke rukket å spare opp bufferen, og har de høyeste boliglånene. De fleste av oss har kjent på renteøkningene som kommer på løpende bånd fra Norges Bank, og det treffer enda hardere for de unge som har høyest lån, sier Tvetenstrand til TV 2.

Hun sier at de unge ikke har opplevd normale renter før i det hele tatt.

– Selv når rentene oppleves som veldig høye, er det egentlig mer normalt rentenivå, sier forbrukerøkonomen.

– Enormt innhogg

For de som fikk boliglån da renten var på 1,5 prosent, og opplever at den er på 5 prosent, er det et enormt innhogg i økonomien, sier Tvetenstrand.

– Da de tok opp lånet, planla de kanskje barn, men hadde det ikke. Så banken tok ikke hensyn til at de skulle få et barn. Kanskje har de kjøpt bil i ettertid, sier forbrukerøkonomen om utgiftene som spiser på rentebufferen.

Inkassorådgiverne frykter en kraftig økning av saker til høsten.

– Det aller viktigste er å ta kontakt med inkassoselskapene med en gang. Man vil jo gjerne betale for seg, og føler på en skam hvis man ikke klarer å håndtere pengene og regningene sine, sier forbrukerøkonomen.

Forbrukerøkonomens råd er enkelt:



– Ta kontakt med inkassoselskapet fremfor å prøve å løse det selv med å øke forbrukslånet eller kredittkortet. Da spinner du deg inn i feil retning, i stedet for å få en god nedbetalingsplan, sier Tvetenstrand.

Ferien kan bli dyr

Hun mener at det fremdeles er for lett å låne penger i Norge i dag.

– Men ikke ty til det. Da kan gjeldsproblemene bli mye større og alvorligere enn et par inkassosaker, forklarer Tvetenstrand.

Nylig fortalte TV 2 historien om Pål, som var gjeldsslave i 23 år.

Berge i Kredinor sier at det verste scenarioet er at man aldri kommer seg på fote og kan leve et normalt liv.

Ferien kan fort bli dyr. Kronen er svak, euroen vokser, og det fryktes at nordmenns lommebøker vil kjenne ekstra godt på dette i sommer.



Kredinor-toppen har et budskap til alle som skal ut på ferie i sommer:

– Ikke bruk mer penger enn du har, hold deg til et budsjett. Skulle du komme i vansker, er det viktig å ta tak i situasjonen med en gang, sier Jon Berge.