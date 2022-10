Ser ny trend hos kundene

ØKTE PRISER: Selv om matvareprisene har økt i Sverige, er svenskegrensen like populær som før. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Veronica Van Deurs handler oftere i Sverige nå enn tidligere.

– Etter korona har det blitt flere turer, sier hun til TV 2.

GLAD I SVERIGE: Veronica Van Deurs sier hun sparer veldig mye ved å handle i Sverige. Foto: Privat

Van Deurs bor i Minnesund på Eidsvoll sammen med mann og to barn, i tillegg er det tre hunder i huset.

Som nordmenn flest merker også familien på de økte kostnadene på strøm, drivstoff, renter og mat.

– Alt har jo blitt ekstremt dyrt, sier Van Deurs.

Derfor hjelper handleturene til Sverige.

Familien handler stort sett på Hypermat i Charlottenberg. Hun forteller at butikken har et godt utvalg og gode priser.

– Her storhandler vi kjøtt, tobakk, brus og energidrikk.

Økt handel ved svenskegrensen

Ferske tall fra SSB viser at grensehandelen har tatt seg opp etter gjenåpningen fra februar i år, men er foreløpig ikke på samme nivå som i 2019.

Men trafikkdata ved Svinesund viser nesten like stor trafikk av norske biler over grensen nå som i 2019.

Grensebutikkene som MaxiMat, Nordby Supermarket og Eurocash melder om økt interesse for svenskehandel.

– Vi har en meget positivt salgsutvikling. Vi hadde rekordsalg i august og i september. Og nettopp lagt forbi oss det beste høstferiesalget noensinne.

GRENSEHANDEL: MaxiMat-butikkene ligger ved grensen mellom Norge og Sverige: Nordby, Svinesund, Charlottenberg og Töcksfors. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Det sier Göran Lundgren, driftssjef i Grensemat AB, selskapet som står bak Nordby Supermarket og MaxiMat.

– Vi ser klare tendenser til en positiv utvikling for salget vårt, sier markedssjef i Eurocash, Marielle Lysén.

Ser ny trend

GLAD: Göran Lundgren i Grensemat er glad for utviklingen. De planlegger de stort for julehandelen. Foto: Grensehandel AB

Lundgren i Grensemat sier i høstferieukene 40 og 41 var det salgsrekord hos butikkene deres.

– Det er ti prosent økning når vi sammenligner med normalåret 2019, som også var et rekordår. Det gjelder også omsetningen i juli, sier han.

Ifølge han gjør kundene større innkjøp enn tidligere.

– Hver og en kunde i snitt handler mer når de kommer til Sverige. Både når det gjelder antall artikler og i kroner.

I tillegg kjøper kundene varer som har de største prisforskjellene.

Se listen over hva noen av produktene koster Maximat Svinesund og Maximat Nordby lenger ned i saken.

STORHANDEL: Markedssjef Lysén i Eurocash sier man i snitt sparer rundt 35-40 prosent når man handler i Sverige. Foto: Karin Bjoerk

Eurocash sier det er de samme kategoriene som tiltrekker nordmenn over grensen.

– Det er typiske varer som kjøtt, ost og snacks. Trenden vi ser er at kundene i større grad vurderer å kjøpe det billigste alternativet når det for eksempel gjelder bacon og kylling, hvor merkevarer var viktig tidligere, sier Lysén i Eurocash.

Stor økning i matvarepriser i Sverige

Jarle Hammerstad, leder for bransjepolitikk i Virke, sier tilbakemeldingene fra grensebutikkene gir en god indikasjon på at grensehandelen har økt i sommer.

– Det er klart at prisforskjeller spiller en stor rolle for grensehandelen. Det gjelder særlig særavgiftsbelagte varer i Norge, men også at vi har høyere merverdiavgift, samt en landbrukspolitikk som baserer seg på høyt importvern og målprisøkninger, sier Hammerstad til TV 2.

Slik har matvare-prisene økt, se video:

Konsumprisindeksen steg med 6,5 prosent fra august i fjor til august i år, viser tall fra SSB. Den generelle prisstigningen for matvarer er på 10,3 prosent.

– I sommer økte prisene i Norge kraftig da leverandørpriser og jordbruksoppgjøret slo inn 1. juli. Det har nok hatt en effekt i sommer. Nå øker prisene like mye i Sverige som her, sier han.

Matvareprisene i Sverige økte med 16 prosent i september sammenlignet med året før. I samme periode økte matvarer og alkoholfrie drikkevarer i Norge med 6,9 prosent.

– Da skulle effekten på grensehandelen være noenlunde nøytral. Valutakursen spiller også en rolle, da den svenske kronen var noe lavere i sommer, men nå er ikke forskjellen så stor, sier han.

Jarle Hammerstad fra Virke. Foto: Martin Leigland / TV 2

Vil fortsatt lønne seg å handle i Sverige

Carl Eckerdal, sjeføkonom i Livsmedelsföretagen, tror prisene kommer til å øke fremover i Sverige.

Livsmedelsföretagen er bransje- og arbeidsgiverorganisasjon for matvarebedrifter i Sverige.

– Dette er en global fenomen. Den svenske kroner er veldig svak. Det gjør at kostnadene for å produsere varer øker mer enn i andre land.

Han forteller at det er animalske produkter som kjøtt og meieriprodukter som har økt mest i pris, i tillegg til noen typer kaffe som har økt med nesten 40 prosent i år.

Også i Norge har flere varer gått opp med nesten 30 prosent siste året.

Selv om prisene har blitt høyere i Sverige, tror Eckerdal at det vil være mye penger å spare ved å dra til Sverige.

– Så lenge prisene fortsetter å øke i Norge, vil det fortsatt være rimeligere for norske forbrukere å handle i Sverige. Jeg er ikke bekymret for de som driver butikkene ved grensen, sier han til TV 2.

STØRRE UTVALG: Eurocash sier utvalget i deres butikker er større enn i Norge. Det er mye å spare dersom kunder skulle utvide handlekurven, og ikke bare se på aktuelle kampanjer, sier markedssjefen hos Eurocash. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

– Sparer mye

Eurocash påpeker at prisene har skutt i været i begge land. Likevel er det mye å spare å handle i Sverige sier hun.

– Det er store prisforskjeller, og man sparer i snitt 35-40 prosent når man handler i Sverige, sier Lysén i Eurocash.

Veronica Van Deurs i Minnesund sier hun sparer mye å på handle i Sverige.

– Oksekjøtt kan man rett og slett spare fryktelig mye penger på å handle i Sverige. Nå er fryseren full, og det er kjøtt for mange måneder frem i tid.

Ifølge henne betaler hun 99 kroner for to kilo kyllingfilet i Sverige, kontra 149 kroner i Norge.

– Karbonadedeig kjøper jeg for alt mellom 59-99 kroner per kilo. Sist jeg sjekket det billigste alternativet i Norge kostet det 74 kroner for en 400 gram pakke, sier hun til TV 2.