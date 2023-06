Ser ny trend blant unge jobbsøkere

Det er flere søkere på sommerjobber i år, ifølge bemanningsselskap. Alderen på de som søker, har også endret seg. Dette bør du gjøre for å utmerke deg.

I år er det generelt flere søkere på alle typer sommerjobber, noen av de utlyste sommerjobbene har fått over 200 søkere, opplyser bemanningsselskapet Adecco.

Denne tendensen har flere bitt seg merke i.

UngInfo er en gratis tjeneste der unge kan henvende seg om de har spørsmål en gjerne lurer på som ung. Den siste tiden har spørsmålene om sommerjobb rent inn.



Ann Helen Evertsen, informasjonskonsulent i UngInfo, sier at de ser en ny trend.

Hun kan fortelle at stadig flere, og stadig yngre, ønsker seg sommerjobb.

IKKE GI OPP: Evertsen mener mange unge søker på jobber de ser i det daglige, men minner om det er flere jobber der ute enn mange tror. Foto: Privat

Flest videregåendeelever og studenter, men også ungdom ned i 13-årsalderen ønsker å bli satt i arbeid.

– Ungdommen forteller at de ønsker å bidra med noe. De vil gjøre nytte for seg, sier Evertsen.



Evertsen har en teori om den økende tendensen kan ha sammenheng med pandemien, og at mange ungdommer kjedet seg under nedstengingen.



Proft marked

Et ønske om å jobbe er en god start, mener Evertsen. Men det er likevel ikke gitt at alle som ønsker får muligheten.

– Arbeidsmarkedet har blitt såpass profesjonalisert, og mange trenger hjelp til å starte søknadsprosessen.

Det er nemlig ikke slik det en gang var. For å få sommerjobb i 2023 stilles det krav til CV og søknad, og ofte intervjurunder i tillegg.

– Du kan ikke bare henge opp en lapp i nærmiljøet eller spørre naboen om å få jobbe i den lokale matbutikken, sier hun.

POPULÆRT: Det er flere stillinger som er populære, ifølge Adecco. En av dem er å pakke mat/varer tilknyttet flyplasser. Foto: Jan-Petter Dahl / TV 2

Det er derfor blitt mye jobb å skaffe seg jobb, og de fleste ungdommer konkurrer med mer erfarne.

– Det gjør dessverre at de som har minst erfaring alltid har minst erfaring, mener Evertsen.

Dette kan stå på CV-en

Mye av jobben de gjør i UngInfo, er derfor å hjelpe ungdommen med å trekke fram erfaringer fra fritidsaktiviteter og skolehverdagen som kan gjøre dem til attraktive arbeidstakere.

– Elevråd, frivillig arbeid, dommerkurs, eller å være kaptein på idrettslaget er gode erfaringer å trekke fram på en CV.

Evertsen oppfordrer unge til å ha troen på seg selv i en jobbsøkerprosess. Hun minner om at selv om det ser mørkt ut i perioder, er det fortsatt håp.

– Prøv å ha øyene åpne for mulighetene som finnes, selv om sommeren snart er i gang er det ikke for sent å finne seg jobb i ferien.

Opp mot 1000 søkere

Charlotte Larsen er prosjektleder for Ungjobb. Det er en ordning gjennom Stavanger kommune. Målet er å gi ungdom muligheten til å få sin første sommerjobb.

ULIKE JOBBER: Ungjobb har blant annet avtaler med SFO-er, barnehager, sykehjem, matbutikker, og lagre. Foto: Privat

– I år hadde vi hele 995 søkere, det er ganske stor økning fra tidligere år, sier Larsen.

Larsen opplyser om at det varierer hvor mange jobber Ungjobb kan tilby, men denne sommeren har 180 ungdom i alderen 14 til 18 år fått arbeid gjennom ordningen.

I Ungjobb er det kommunen som selv ansetter og betaler ut lønn til ungdommene med midler fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

– Det er nok avgjørende at vi kan ansette og lønne dem. Mange arbeidsgivere ser på såpass unge søkere som mer arbeid enn en faktisk ressurs.

Men ungdommen imponerer, ifølge Larsen. Hun sier flere av samarbeidsbedriftene blir med på prosjektet år etter år.

SKRIKENDE BEHOV: Det er skrikende behov for kokker, ifølge Adecco. Her fra Code Restaurant i Bjørvika i Oslo i fjor. Foto: Marie Grensbråten Lorvik / TV 2

Disse jobbsøkerne vil de ha

Det at bedriftene gir ungdommen muligheten å til å komme seg ut i arbeidslivet, er viktig av flere grunner, mener Larsen.

– De lærer mye nyttig som rutiner, skatt og forventninger fra arbeidsgiver. De stiller sterkere til jobber senere i livet ved å vise at de har pågangsmot.

Når Ungjobb velger ut aktuelle kandidater, er det spesielt to ting de ser etter.

– Du må vise at du ønsker å jobbe og virkelig vise motivasjon, sier hun.

Larsen presiserer at tilgjengelighet er avgjørende for om kandidaten er aktuell.

– De må kunne jobbe store deler av sommeren og være villig til å prioritere.

Tiltak og prosjekter som ligner på Ungjobb finnes flere steder i Norge, ulikt organisert, men med lik målsetting.