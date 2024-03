Ser med uro på utviklingen: – Kan ødelegge nesten alt

Nye tiltak kan redde liv. Nå får regjeringen krass kritikk for å somle.

– Det gjør vondt langt inn i hjertet å lese om det Linda har vært igjennom.

Det sier Bård Hoksrud, som er Fremskrittspartiets helsepolitiske talsperson.

Søndag skrev TV 2 om 42 år gamle Linda, som tok en overdose etter å ha blitt avhengig av det smertestillende opioidet oksykodon.

STJAL MEDISINER: Linda jobbet som sykepleier da hun ble avhengig. Etter hvert fikk hun så kraftige abstinenser at hun begynte å stjele medisiner fra jobb. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– Det gjør inntrykk å lese de enorme konsekvensene dette kan få for mennesker. Det kan ødelegge nesten alt, sier Hoksrud.

Nå får regjeringen kritikk for manglende handling.

– Kan redde liv

– Hvert år dør mennesker som følge av avhengighet til reseptbelagte smertestillende. I mellomtiden somler regjeringen med å få på plass tiltak som kan redde liv, sier Hoksrud.

Rundt 300 nordmenn dør av overdose hvert år. Flesteparten av disse dør av smertestillende med opioider, viser forskning fra FHI.

Utviklingen er urovekkende, mener Hoksrud.

– Vi må ta dette innover oss. Tallene øker, og det bør være foruroligende.

– Vi må mobilisere alle gode krefter for god oppfølging, og hindre at flere ender opp som avhengig.

UTÅLMODIG: Bård Hoksrud mener at det viktig at pasienter får god smertelindring. Samtidig synes han at det er urovekkende at tusenvis går på dette over lang tid. Foto: Bjørnar Verpeide / TV 2

Hoksrud er ikke alene om å være bekymret.

– Ganske utrolig



Sandra Bruflot, som er ruspolitisk talsperson i Høyre, er kritisk til at regjeringen ikke har gjort mer for å snu utviklingen.

– Både forebygging og behandling av rusavhengighet har blitt nedprioritert av Støre-regjeringen, også når avhengigheten skyldes opioider som oksykodon, sier Bruflot.



Regjeringen jobber i disse dager med å ferdigstille en rusmelding, som har fått navnet «forebyggings- og behandlingsformen».

Den skulle egentlig bli lagt frem ved årsskiftet, men har blitt utsatt til i vår.



– Vi venter fortsatt på reformen over to år inn i regjeringsperioden, og i mellomtiden har det skjedd svært lite, sier Bruflot.

GJORDE INNTRYKK: Sandra Bruflot (H) sier at det var sterkt å lese om Linda. – Jeg håper andre som leser historien ser at det er mulig å få hjelp hvis man har blitt avhengig medisiner. Foto: Martin Fønnebø / TV 2

Når reformen kommer, forventer både Høyre og Frp at forebygging og behandling av opioid-avhengighet er en del av den.

Vil gjøre mer

Statssekretær Ole Henrik Krat Bjørkholt (Ap) i Helse- og omsorgsdepartementet sier at han blir berørt av Lindas historie.



– Dette er en historie som gjør inntrykk, og bekrefter behovet for å gjøre mer for å forebygge avhengighet av sterke, smertestillende legemidler, sier han til TV 2.

Krat Bjørkholt avviser kritikken og mener at det faller på sin egen urimelighet å påstå at regjeringen nedprioriterer forebygging og behandling av rusavhengighet.

– Dette er noe vi tar på alvor og har tatt grep for å gjøre noe med.

AVFEIER KRITIKKEN: Ole Henrik Krat Bjørkholt (AP) sier at overdosestrategien til regjeringen både er forlenget og oppdatert. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

Han viser blant annet til at regjeringen har økt innsatsen for å forebygge overdosedødsfall, og at de følger nøye med på utviklingen i forskriving og utlevering av reseptbelagte medisiner.

I tillegg har de gitt Helsedirektoratet i oppdrag å utrede og foreslå hvordan arbeidet med å forebygge overdoser av legemidler kan bli bedre.

– Forskning og ny kunnskap er viktig både for å finne årsaker, men også for å finne tiltak som er så effektive som mulig overfor ulike grupper.

Mener det haster

Regjeringen bekrefter til TV 2 at arbeidet for å redusere problematisk bruk av avhengighetsskapende legemidler er et tema i rusreformen.

– Vi jobber for fullt med reformen. I Solberg-regjeringens forslag var verken forebygging eller behandling en del av rusreformen. Det vil denne regjeringen rette opp i, sier Krat Bjørkholt.

Frp mener at det haster å få på plass tiltak som sikrer bedre kontroll på forskrivningen og at pasientene opplyses bedre om farene ved å gå på smertestillende opioider.

Høyre peker også på at foreskriving av opioider må være strengt kontrollert.

BRUKEN ØKER: Ti ganger så mange nordmenn får resept på oksykodon i dag, sammenlignet med for tjue år siden. Foto: Yngve Bugge Drangsholt / TV 2

– I tillegg må mennesker som får opioider på resept, få god oppfølging for å forhindre avhengighet, sier Bruflot.

Tidligere har TV 2 skrevet om at både Helsedirektoratet og Helse- og omsorgsdepartementet vurderer å stramme inn på bruken av reseptbelagte opioider i Norge. Saken kan leses her.