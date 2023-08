Ser klar endring blant nordmenn

SELGER BRUKT: En økonomi i endring og ønsket om gjenbruk fører til et skifte i møbel- og interiørbransjen. Mange besøker nå Anne Gjestemoen og Vel Bevart på Landås i Bergen. Foto: Penelope Alida Larsen / TV 2

Færre kjøper nye møbler. Det er gode nyheter for bruktmarkedet, som opplever en «all time high».

For mange ble pandemiårene en tid å friske opp i hus og hjem, og med det opplevde møbelbransjen svært gode år mellom 2020 og 2022.

Nå har utviklingen snudd for bransjen.

TV 2 har snakket med flere av landets største møbel- og interiørkjeder, som melder om lavere omsetning i 2023.

– Folk er mer forsiktige

Henrik Berg, konstituert administrerende direktør i Bohus, spår en nedgang på 4–5 prosent i år.

– Vi merker at folk er mer forsiktige med kjøpene. I tillegg gjør den svake kronekursen at marginene så lang i år er lavere enn vi hadde forventet.

MINDRE SALG: De store møbelkjedene har fått lavere omsetning det siste året, etter flere jubelår under pandemien. Foto: Penelope Alida Larsen / TV 2

Konkurrenten Kids' omsetning i andre kvartal i år sank med 2,5 prosent, sammenlignet med i fjor.



– Usikkerheten med blant annet økte renter har den siste tiden påvirket handelen. Med en liten nedgang mot et meget sterkt kvartal i fjor, er vi sikre på at Kid fortsetter å ta markedsandeler, sier daglig leder Anders Fjeld.



I vinter måtte Skeidar nedbemanne grunnet sviktende omsetning.

– Med bakgrunn i kjente makroøkonomiske faktorer som valutaendringer, generell pris- og kostnadsvekst for folk flest, så venter vi i likhet med Virke et tøft marked for møbel ut året, sier administrerende direktør Karl Ekornes.

Opplever «all time high»

Mens flere av de største møbelaktørene opplever nedgang, er situasjonen en helt annen på bruktmarkedet.

– Når vi ser på annonsepubliseringer for «Hage, oppussing og hus», så vi i mai i år en «all time high» for publiserte annonser, sier Guro Birkeland Tangen, pressekontakt i Finn.

Samtidig ser stadig flere etter gratis møbler, forteller Kathrine Opshaug Bakke, bruktmarked-ekspert og sjef for Finn Torget.



POPULÆRT: Annonser for gratis møbler på Finn får ikke ligge lenge. Søkertallene for juni viser at mange forsøker å skaffe gratis inventar til hjemmet. Foto: Faksimile fra Finn

Frasen «gis bort» innen møbler og interiør ble i juni søkt etter rundt 150.000 ganger. I juli 2021 var tallet 22.000.

– Vi har sett over mange år at møbler som gis bort har vært spesielt populært blant studenter, og når flere og flere nå har mindre å rutte med, kan det være en årsak til økningen, sier Opshaug Bakke.

– Betyr noe for folk

Brukteksperten mener nordmenns økte interesse for brukte varer bunner i tre ting.

– Vi ser at flere ønsker å kjøpe brukt for å spare penger og ta bærekraftige valg. Enkelte søker unike ting på bruktmarkedet, møbler fra midten av forrige århundre, eller utgåtte møbler man ikke finner andre steder.

Den samme tendensen ser man hos bruktbutikken Vel Bevart, som drives av Kristelig Forening for Unge Kvinner og Menn (KFUK-KFUM) på Landås i Bergen.

– Det er mange kunder, og vi selger møblene vi får inn. I løpet av åpningstiden på fire timer kommer det rundt 120 personer i snitt hver dag, sier frivillig medarbeider Anne Gjestemoen.

SELGER MER: Økt fokus på bærekraft og mindre kjøpekraft har ført til økt trykk på bruktmarkedet. Stadig flere tar turen innom bruktbutikken Vel Bevart i Bergen, forteller Anne Gjestemoen. Foto: Penelope Alida Larsen / TV 2

Hun har jobbet for Vel Bevart i fem år, og sier butikken opplever økende pågang fra personer i alle livssituasjoner.

– Enkelte kvitter seg med fine møbler som kan brukes en runde til. Jeg tror det betyr noe for folk at man får mye for pengene og ting som er veldig bra, sier Gjestemoen.

– Ser ikke bare på rabatten

Det svenske møbelkonsernet IKEA lanserte sin gjenbruksavdeling for fem år siden, der brukte møbler blir fikset og solgt ut igjen.

Volumet på handelen er fortsatt for liten til å kunne si noe om markedet, men kommunikasjonssjef Joachim Dagenborg sier trenden likevel er klar:

– Nordmenn er mer opptatt av å få verdi for pengene sine, og de er vesentlig mer prisbevisste enn tidligere. Vi tar markedsandeler på de dyrere aktørene, og har hatt en tydelig omsetningsvekst i møbelsegmentet. Vi opplever at kundene ser på hva de faktisk betaler, og ikke bare hvor stor rabatt de får.

SER ENDRING: IKEA er blant verdens største møbel- og interiørkjeder. Flere nordmenn handler kjedens billigste varianter. Foto: Frode Hoff / TV 2

Med økende rente og dyrere varer, har det nesten skjedd en stopp i boligbyggingen i Norge. Det vil fortsette å påvirke bransjen i tiden som kommer, tror Dagenborg.

– De første to årene man bor i ny bolig, bruker man vesentlig mer enn snittet på møbler. Når vi ser en oppbremsing i boligmarkedet, vil nok det også føre til en nedgang i møbelmarkedet.