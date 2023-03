– Ser jeg ut som en slave?

FORNØYD: Sør-Afrikanske Cheney Collins elsker mulighetene au pair-ordningen gir henne. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Beklager, jeg kommer rett fra språkkurset mitt!

Sør-Afrikanske Cheney Collins kommer løpende fra bussen fra Snarøya. Der har hun bodd i nesten tre måneder hos vertsfamilien sin, en småbarnsmor med barnehagebarn.

Collins har vært au pair i flere land. Host vertsmoren sin i Norge hjelper hun til med barnepass og husarbeid. Men hun føler seg ikke som noen hushjelp.

– Jeg er mer som hennes høyre hånd, jeg hjelper henne, forteller Collins.

26 åringen er en av omtrent 1100 au pairer i Norge i dag. I går la regjeringen frem forslaget om at ordningen skal skrotes.

NORSKKURS: I løpet av tiden sin i Norge har Cheney lært flere fraser på språkkurs. Det mest brukte er «Gå på tur» Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Vestkantslaveri

Ordningen har vært omdiskutert i flere år, og i Hurdalsplattformen lovet regjeringen å avskaffe ordningen. Nå er det konkrete forslaget sendt ut på høring.

– Vi avvikler au pair ordningen fordi det er en ordning som har utviklet seg til å først og fremst handle om billig arbeidskraft hjemme hos folk, forteller arbeidsminister Marte Mjøs Persen.

LO-leder Peggy Hessen gikk hardt ut i flere medier og jublet over at «Vestkantslaveri» nå blir avskaffet.

Mjøs Persen mener også at ordningen har mistet sitt opprinnelige formål med kulturutveksling:

– Det er ikke folk som bor i blokk som benytter seg av å ha au pair det er folk som har råd til å betale arbeidskraft i hjemmet på en annen måte, sier hun til TV2.

HUSHJELP: Arbeidsminister Marte Mjøs Persen mener ordningen ikke lenger oppfyller sin opprinnelige hensikt Foto: Beate Oma Dahle

– LO-lederen kaller dette «Vestkantslaveri» , er det noe du vil stille deg bak?

– Dette er en ordning som ikke fungerer etter hensikten der mange bruker det som billig arbeidskraft.

–Så du vil ikke gå så langt som å kalle det slaveri ?

– Det er i hvert fall tjenerlignende tendenser, slik ordningen har utviklet seg, sier arbeidsministeren.

Sett for mye «Exit»

En som forsvarer au pair ordningen er tidligere justisminister Jøran Kallmyr (Frp). Kallmyr fikk mye oppmerksomhet i 2019, etter at au pairen hans måtte forlate landet fordi UDI mente hun hadde jobbet ulovlig hos Kallmyrfamilien.

Vedtaket om utkastelse fra UDI ble senere omgjort og Kallmyr og familien hadde i ettertid flere au pairer imens barna hans vår små.

– Vi har fire barn. For oss betydde au pair-ordningen at kona mi kunne være i full jobb, forteller han til TV2.

Kallmyr, som i dag jobber som partner i advokatfirmaet Ræder, har opplevd at ordningen fungerer.

GENERALISERENDE: Tidligere justisminister Jøran Kallmyr er uenig i at det kun er vestkanten som bruker au pair ordningen. Foto: Yngve Bugge Drangsholt / TV2

– Jeg synes ikke ordningen skal bli skrotet. Det viktigste er å ha et godt støttesystem for au pairer. Veldig mange aupairer har det veldig godt i Norge, mye bedre enn de har det i andre land, sier han.

Han mener LO-lederens vestkant-stikk er stigmatiserende:

– Jeg tror Peggy i LO har sett litt for mye på «Exit» og ikke skjønt at dette er en fiksjonsserie og ikke en dokumentarserie. Det er en stygg generalisering av ganske mange og det stemmer ikke. Jeg tror de fleste har tatt godt vare på au pairene sine, forteller han.

Ingen slave

Cheney Collins ble interessert i au pair-ordningen etter videregående, da hun ønsket å reise rundt i verden, men ikke hadde pengene. Siden hun begynte har hun jobbet i Nederland, Tyrkia og nå Norge.

– Jeg liker godt å lære om andre folks kulturer og tradisjoner og elsker å lære språk. Au pair programmet er et god måte for unge å få mulighet til å reise på, forteller hun.

Collins kjenner seg heller ikke igjen i at arbeidet hun gjør er slavearbeid.

– Ser jeg ut som en slave? Jeg står jo her og smiler, ler hun.

I Norge har hun fått lære om norske tradisjoner og høytider og føler seg som «en del av familien».

17.MAI: Cheney gleder seg til å feire forskjellige høytider hos sin norske familie. Særlig 17.mai er en dag hun gleder seg ekstra til å oppleve. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Jeg tror forskjellen handler mye om hva man definerer som arbeidstimer. Dersom jeg spiser middag med vertsmoren min eller leker med babyen på ettermiddagen ser jeg ikke på det som jobb.

Strengere regler

Collins opplevelser som au pair har vært utelukkende positive, men hun forstår at alle andre kanskje ikke er like heldige.

– Det er i saker der au pairer blir overarbeidet og satt til å for eksempel vaske hele huset at reglene skulle vært strengere.

26 åringen mener også at det skulle vært strengere bakgrunnssjekk på familier som vil ta imot au pairer, men også på de som søker seg til ordningen.

– Hvorfor starter man ikke et myndighetsdrevet au pair-byrå som passer på at søkerne ikke for eksempel har barn i hjemlandet, eller har søkt andre typer visum i landet samtidig?

Collins er trist over at muligheten hun har fått til å oppleve Norge, ikke blir tilgjengelig for flere dersom au pair programmet legges ned.

– Det er folk som meg som aldri vil få muligheten til å se Norge eller reise gjennom Europa uten denne ordningen. Fordi de har rett og slett ikke midlene til det.