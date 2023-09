– Ser jeg på Lindmo?

i STUDIO: Høyres leder Erna Solberg og programleder Fredrik Solvang under Debatten på NRK torsdag kveld. Foto: Beate Oma Dahle/NTB.

Programleder Fredrik Solvang hadde Erna Solberg som eneste gjest i kveldens utgave av «Debatten» på NRK.



Han åpnet sendingen med å spørre Høyre-lederen om ekteskapet til Sindre Finnes og tiden etter aksjeskandalen ble kjent.

Kritikken hagler

På Twitter har ikke reaksjonene latt vente på seg. Mange er misfornøyde med Solvangs intervju med Solberg.

– Unnskyld, men hva i alle dager er dette koseintervjuet om Ernas psykiske helse på NRK nå? skriver en torsdag kveld.

Også MDG-politiker Eivind Trædal reagerer på sendingen.

– Ser jeg på Debatten eller Lindmo nå, tvitrer han.

– De siste ukene har vi sett mye skarp, kritisk og avslørende journalistikk. I kveld på NRK så vi det motsatte. Direkte pinlig, skriver han i et Facebook-innlegg.

Ser jeg på Debatten eller på Lindmo nå? #nrkdebatt — Eivind Trædal (@eivindtraedal) September 21, 2023

– Potensielt skadelig

Leder for Tankesmien Agenda, Trygve Svensson stiller seg spørrende til hvorfor «Debatten» valgte å legge opp sendingen slik de gjorde.

– Vi snakker om en av Norges aller, aller mektigste mennesker, som det virker som fremdeles sikter mot å bli statsminister i 2025. Dette var ikke maktkritikk eller undersøkende journalistikk slik vi burde forvente, skriver han på Facebook.

Han mener «Debatten», som han kaller selve «flaggskipet for politisk debatt» gikk ned for telling.

– Det kan sikkert godt komme et tidspunkt for «hva føler du» journalistikk i Solberg-saken, men mens vi står midt oppi en tillitskrise blir dette veldig spesielt, og potensielt skadelig, skriver Svensson.



– Parterapitime

Heller ikke kommentator i Dagbladet, Marie Simonsen, lar seg imponere.

– Før pleide skandaliserte næringslivstopper å gå til lørdagsshow for å rehabilitere seg. Erna går til Debatten. Dette var veldig Lindmo, skriver hun på Facebook.

Politisk rådgiver for Arbeiderpartiet, Sunniva Bjerkaas, mener seansen minner om en «parterapitime».



– Jeg er ikke her for en parterapitime med Erna Solberg i samtale med Fredrik Solvang. Samlivet til Solberg og Finnes er ikke saken her. Hva skjer NRK «Debatten»? skriver Bjerkaas på Twitter.

– Forfriskende

Ikke alle er like negative til måten Solvang valgte å gjøre det på.

– Etter å ha sett litt for mange likelydende intervjuer med Solberg i dag, synes jeg det var litt forfriskende med «Debatten», skriver Mathias Fischer, tidligere statssekretær i Klima- og miljødepartementet.

– Men det er fremdeles noen spørsmål som ikke er godt nok stilt eller besvart, særlig om hvordan oppfølgingen av aksjene de visste om skjedde i praksis, legger han til.



– I tråd med slik vi ville

Knut Magnus Berge er programredaktør i NRK og har redaktøransvar for «Debatten».

Han svarer følgende da TV 2 ringer og spør om hva han mener om kritikken.

– Det er jo en veldig spesiell situasjon som innbefatter det personlige og politiske. Jeg tenker det var en god miks av personlig og politiske spørsmål. Også hadde vi gjort det grepet at publikum hadde stilt spørsmål.

Berge kaller programmet interessant, og mener det inneholdt ting publikum er opptatt av.

– Jeg synes det var i trå med slik vi ville at det skulle bli, sier han.

– Jeg tror ikke det oppleves som et koseintervju. Programmet gikk tett på og det tenker jeg var relevant. Jeg mener det var et intervju som var et stort spenn, legger Berge til.



Simen Hunding Strømme har tidligere jobbet som journalist i NRK, blant annet i redaksjonen som lager «Debatten».