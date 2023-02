Ser ingen annen utvei: – Må avslutte parforholdet

Fredag la Sophie Elise seg flat og beklaget. For lite, for sent, mener eksperter.

Fredag kommenterte Sophie Elise Isachsen det kontroversielle Instagram-bildet for første gang.

– Bildet skulle aldri vært lagt ut. Jeg har ikke ønsket å romantisere noe, og for det er jeg ekstremt lei meg, skrev hun.

Kommunikasjonsrådgiver Hans-Petter Nygård-Hansen tror ikke unnskyldningen på langt nær er nok til at stormen blåser over.

– Jeg tror ikke dette er nok til å roe gemyttene. Jeg tror enden på visa må bli at samarbeidet mellom Sophie Elise og NRK blir avsluttet, sier han.

BRYTER TAUSHETEN: Denne teksten la Sophie Elise Isachsen ut fredag. Skjermdump: Instagram

– Den store taperen

Det har snart gått to uker siden Isachsen la ut det omstridte bildet. I etterkant har debatten rast, og det har rent inn med klager til Kringkastingsrådet.

NRK har også fått krass kritikk for sitt samarbeid med influenseren, som ble ansatt for å nå unge gjennom podkasten hennes «Sophie & Fetisha»

Torsdag kveld var saken tema hos NRKs Debatten. Der ble NRK-sjef Vibeke Fürst Haugen grillet av programleder Fredrik Solvang.

– Vibeke Fürst Haugen fremstod som den store taperen i går på Debatten. Hun ordla seg ganske knapt, fremstod til tider dårlig forberedt og virket tilsynelatende overrasket av revolver-spørsmålene fra Solvang, sier Nygård-Hansen.

SPURT UT: Vibeke Fürst Haugen måtte svare for NRKs samarbeid med Sophie Elise i torsdagens utgave av Debatten. Foto: Rodrigo Freitas / NTB

Han er klar på hva han mener NRK-sjefen bør gjøre.

– For å beskytte sin egen rolle som toppsjef i NRK, så tror jeg at hun må gå til det drastiske steget og finne en avslutning for dette parforholdet, sier Nygård-Hansen.

– Kommer til å gjøre vondt

Årsaken til at Nygård-Hansen landet på den konklusjonen, er at han mener både tillitten til NRK og til Vibeke Fürst Haugen har blitt betydelig svekket de siste ukene.

– Denne saken vil skade henne uansett hva hun gjør, men i mye kortere tid om hun bestemmer seg for å finne en avslutning på samarbeidet, sier Nygård-Hansen.

UTFORDRENDE: Hans-Petter Nygård-Hansen mener NRK står i en tap-tap-situasjon når skal håndtere Sophie Elise-saken. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

Det er imidlertid ikke en uproblematisk avgjørelse.

– Faren ved å avbryte samarbeidet nå, er at det skaper et inntrykk av at Fürst Haugen lar seg påvirke av eksterne krefter når hun tar lederavgjørelser. På den andre siden, hvis hun ikke gjør noe, vil hun også fremstå som en handlesvak leder, sier han.

Nygård-Hansen mener uansett at NRK-sjefen må sette hensynet til NRK fremfor hensynet til egen stilling.

– Hvis NRK fortsatt skal være en allmennkringkaster med stor tillit blant et bredt publikum må hun sette NRK først. Dette vil føles som å rive av et stort plaster. Det kommer til å gjøre veldig vondt med en gang, men så vil det gå fort over, sier han.

Han mener det bare er et spørsmål om tid før samarbeidet ryker.

– Det vil være snakk om dager eller uker, men ikke lenger enn det, før partene finner ut at det beste er å gå hvert til sitt, sier han.

KONTROVERSIELT: Dette bildet satte fyr på internett søndag 12. februar. Foto: Skjermdump

Skal evaluere samarbeidet

Fredag sa NRK at de skal i nye samtaler med Sophie Elise.

TV 2 har forelagt kritikken fra Nygård-Hansen til NRK, men de svarer i en generell kommentar.

– Det er ingen tvil om at folk har mange og forskjellige meninger om Sophie Elise og Sophie Elise i NRK. Og derfor sterke meninger om hva NRK skal være. Det er helt naturlig, sier Charlo Halvorsen, fungerende direktør i Marienlystdivisjonen, i en epost til TV 2.

NRK regner med en avklaring i saken i løpet av et par uker, men har ikke opplyst om når møtet skal finne sted.

– Nå skal samarbeidet evalueres, og vi vil komme tilbake når vi vet mer om veien videre, sier Halvorsen.

TV 2 har gjort gjentatte forsøk på å komme i kontakt med Isachsen, men hun har foreløpig ikke besvart våre henvendelser.

– Ikke rett profil

Mathilde Hogsnes, stipendiat ved Kristiania, forsker på influenseres kommersielle praksis i Skandinavia.

Hun synes det er positivt at Isachsen uttaler seg og beklager.

– Jeg har tidligere ment at det ikke virker som at hun har skjønt alvoret i denne saken, og at hun ikke tar rollen som påvirker på alvor. Det synes jeg hun gjør til en viss grad i dag, sier hun.

Samtidig er Hogsnes klar på at unnskyldningen kom altfor sent og det fortsatt er mange ubesvarte spørsmål.

– At dette ble en stor sak var nok uunngåelig siden det blusset opp diskusjonen om hun er rett profil for NRK. Hadde Sophie Elise beklaget dagen etter hun postet bildet, tror jeg likevel hennes ansvar oppe i dette kunne sluppet å bli en så enorm diskusjon, sier hun.

MISLYKKET: Mathilde Hogsnes kaller NRKs samarbeid med Sophie Elise et mislykkes forsøk på influenser-markedsføring. Foto: Jonatan A. Quintero

I likhet med Nygård-Hansen ser hun ikke på det som sannsynlig at samarbeidet mellom Isachsen og NRK kan fortsette.

– Jeg tror ikke samarbeidet kan fortsette. Det kom tydelig frem på Debatten i går at unge kvinner er skuffet over at NRK ikke har gjort bedre research, og at mange mener hun ikke er rett profil for dem.

– Var ikke et PR-stunt

Både Nygård-Hansen og Hogsnes mener det fortsatt er mange ubesvarte spørsmål knyttet til bildet, og etterlyser en bedre forklaring fra Isachsen.

– Det eneste jeg sitter igjen med er at bildet aldri skulle blitt lagt ut. Vi vet ikke noe om konteksten, bakgrunnen eller hva som var i posen, sier Nygård-Hansen.

– Vil vi noen gang få vite det?

– Det tror jeg muligens ikke. Forklaringen burde også ha kommet mye tidligere, ikke etter to uker med storm og nesten rekord i antall i klager til Kringkastingsrådet, sier han.

Isachsen skriver fredag at publiseringen var en glipp, siden hun ikke har for vane å se spesielt nøye på bildene hun legger ut.

– Jeg skulle poste en bildekarusell, slik jeg ofte gjør. Jeg markerte bare bilder – jeg trykket meg ikke inn på noen av bildene jeg postet.

Nygård-Hansen ser ingen grunn til å betvile at Sophie Elise snakker sant.

– Oppstanden frem til nå synes jeg klart og tydelig viser at det aldri var snakk om et PR-stunt. Jeg ser ingen grunn til at et menneske, inkludert Sophie Elise, ville lagt ut et sånt bilde med viten og vilje som en del av en PR-kampanje, sier han.

LEI SEG: – Dette var min feil. Mest av alt er jeg lei meg overfor alle jeg har skuffet, skrev Sophie Elise fredag. Foto: Vidar Ruud / NTB

Mener NRK må lære

Dersom NRK tar affære og terminerer samarbeidet, tror ikke Nygård-Hansen at det skal så mye til for at NRK gjenreiser tillitten.

– Det mangler ikke på andre som kan ta over etter Sophie Elise. Hvis NRK rydder opp og viser at de vil lære av denne saken, så tror jeg dette både blir raskt tilgitt og glemt, sier han.

Hogsnes viser til at NRK har forsøkt seg på influenser-markedsføring, som er en ung bransje hvor det er lett å trå feil.

– Det skader omdømmet når noe slikt skjer, men de kommer til å komme seg etter dette. Det viktigste er at de lærer av feilen, og ved fremtidig samarbeid velger profiler som samsvarer med NRKs merkevare og det befolkningen ser dem som.

– Har det tøft

Heller ikke for Sophie Elise, tror Nygård-Hansen at saken vil få varige konsekvenser.

– For Sophie Elise er dette et kapittel, ikke noe mer. Hun har fortsatt høy kommersiell verdi og hun har fortsatt ikke gjort noe galt, utover å poste et bilde hun aldri skulle ha postet.

Hogsnes mener uttalelsen er første skritt i riktig retning – men at hun har en vei å gå.

– På sikt må hun også komme med en bedre forklaring, vise at hun tar følgerne sine på alvor og at hun forstår makten og påvirkningskraften hun besitter, sier hun.

Selv om influenseren ikke er fremmed for kritikk, tror Nygård-Hansen at dette trolig er noe av det vanskeligste Sophie Elise har stått i.

– Jeg tror at hun har det tøft. Jeg håper at hun har gode venner og familie rundt seg, som tar vare på henne. Det er et menneske bak, og det må vi ikke glemme.