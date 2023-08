Sommeren gjør comeback og neste uke kan det hende at høytrykket bygger seg enda mer opp over Østlandet.

Etter en klissvåt sensommer på Østlandet kan det endelig være litt godvær på vei.

Førstkommende lørdag kan det bli opphold og sol, men langtidsprognosene ser enda bedre ut.

«HANS»: Østlendingene har fått skylt regnjakkene sine de siste ukene. Foto: Stian Lysberg Solum

– Dette ser ikke ut til å bli årets siste sommerhelg, sier vakthavende meteorolog i Storm, Lillian Bergheim.

– Store kontraster

Bergheim sier det kommer til å være fint vær i det aller meste av Sør-Norge på fredag.

– Det vil bli litt spredt regn i Møre og Romsdal og Trøndelag, men ikke de store mengdene. Temperaturene blir på rundt 17 til 20 grader.

Det blir langt verre i nord. Finnmarksvidda, Vest-Finnmark og Nord-Troms vil få skikkelig ruskevær med opp mot 40 millimeter regn og liten kuling.

– Det blir store kontraster mellom nord og sør, sier Bergheim.

Lørdagen ser foreløpig fin ut på Øst- og Vestlandet. I vest vil det imidlertid skye til utover dagen.

Grunnen er et lavtrykk som er på vei fra Island. Lavtrykket vil sende et nedbørsområde inn over store deler av landet på søndag.

Regnet vil først og fremst komme på Vestlandet og Møre og Romsdal, men det kan også komme litt på Østlandet.

– Absolutt håp

Men det er håp for skikkelig godvær på Østlandet neste helg.



– Ifølge langtidstrenden ser det ut som at Østlandet får etterlengtet oppholdsvær, forteller meteorolog Bergeim.



Lavtrykket fra Island vil bevege seg i retning Svalbard i starten av neste uke.

BOMBA: Når lavtrykket lavtrykket beveger seg mot Svalbard, kan du bevege deg mot fjorden? Foto: Frode Sunde / TV 2

– Østlandet ligger i le for nedbøren som vest og nord får. Det ser ut som at et høytrykk kan bygge seg opp, sier Bergheim.

– Det er en liten stund til, så jeg skal si ikke for mye nå, men det er absolutt et håp.