Ser endringer i folks festvaner etter pandemien

Etter nesten to år med koronatiltak og flere perioder med skjenkestopp, kunne samfunnet åpne opp igjen på starten av året.

FORNØYD: Karl-Henning Svendsen, sjef for utelivsgiganten Noho, på Kulturhuset i Oslo. Foto: Marte Christensen / TV 2

Siden det har pågangen og interessen for utelivet vært svært høy, og kanskje høyere enn tidligere.

– Det har vært veldig bra. Siden vi åpnet etter pandemien har vi hatt veldig, veldig lange køer, sier sjefen for utelivsgiganten Noho-Norway, Karl-Henning Svendsen.

Han eier flere steder sentralt i Oslo, blant annet Youngs, Kulturhuset, Elsker og The Dubliner. Omsetningen deres har vært høyere enn 2019-nivået hver måned siden gjenåpningen.

– Det er bra stemning og folk vil ut å møte mennesker.

Så mye penger bruker vi

TV 2 har hentet inn tall fra BankAxept som har den nasjonale oversikten over kortbruken til nordmenn.

GJENÅPNING: Fullt hus og stormende jubel på Justisen når Oslo åpnet opp igjen etter korona. Foto: Frode Sunde / TV 2

På barer og utesteder har transaksjonsbeløpet økt med 6 prosent på landsbasis, og nesten 20 prosent i hovedstaden, sammenlignet med samme periode i 2019.

– Selv om alt har blitt dyrere og nordmenn flest frykter en tøff vinter, prioriterer vi utelivet. Ingen vil tilbake til nedstengning og isolasjon igjen, sier leder for BankAxept, Kjetil Bøe.

– Da sparer vi heller på andre ting; handler billigere og dropper dyrere varer som elektronikk, møbler og reiser, legger han til.

Samtidig ser de en nedgang i antall transaksjoner.

– Etter pandemien har vi kjørt rausere «runder» enn før når vi først går i baren. Når vi ser på Oslo, er gjennomsnittsbeløpet i baren rundt 50 kroner høyere i 2022 enn 2019 – og dette gjelder alle månedene, sier Bøe.

Noe av økningen kan skyldes prisvekst på alkoholholdige varer. Men Bøe presiserer at den ikke er like høy som på for eksempel matvarer.

Flere vil ut

Også Rekom Group som drifter over 50 utesteder, blant annet Heidis Bier Bar, Lavvo og Gamla, bekrefter at det har gått bra for bransjen den siste tiden.

FLERE HENVENDELSER: Flere vil booke og besøke utestedene til Rekom Group. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Ifølge Norgessjef Fredrik Mygind får de nå cirka 15 prosent flere henvendelser og bookinger på deres steder, sammenlignet med samme tid i 2019.

– Vi merker definitivt en stor pågang nå. Våre steder er svært viktige møteplasser for mange, og kanskje ekstra viktige etter to år med pandemi, der flere har måttet tilbringe mye tid alene, sier Mygind.

Påvirker køene

I tillegg til at det er mye folk ute på byen, har aktørene merket seg en endring. Folk kommer tidligere enn før, for å sikre seg inngang.

– På de store stedene vi har starter køen mye tidligere. Før startet køen kanskje rundt elleve/tolv, men nå kan vi ha kø fra klokken ni på kvelden, forteller Svendsen.

Mat og Drikke gruppen, som blant annet driver Louise og Lektern på Aker Brygge, sier de også merker at mange av gjestene ankommer tidligere enn før og at køene er lange i helgene, sammenlignet med 2019.

FULLE HUS: Utelivsaktørene merker at folk er gira på en fest etter pandemien. Her fra gjenåpning i september. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Vi er usikre på hva årsaken er, men har registrert at folk drar ut tidligere nå enn hva de gjorde et par år tilbake. Dette vil nok påvirke køene, skriver eier Markus Gjelseth i en e-post til TV 2.

PSS Securitas, som har ansvar for vakthold på flere av de største utestedene i Oslo, forteller at de har måttet oppbemanne for å møte etterspørselen.

– Vi merker at det er lengre køer til utestedene og generelt mer folk ute enn tidligere. Vi har vært nødt til å øke bemanningen med 150 nye kollegaer i år. Det er en økning fra normalen, forteller driftssjef Christofér Næsheim i PSS Securitas.

Spent på vinteren

Svendsen forteller at bookingene frem mot jul ser bra ut og håper etterspørselen på fest og moro holder seg også gjennom renteheving og økte priser.

– Vi er litt skeptiske til hva som skjer i januar hvis renten går opp igjen, og det kan nok bli en lite omsetningsfall i januar/februar, men jeg håper folk har lært og kose seg. Man lever bare en gang.