Sentralbanksjefen mener det grønne skiftet går for sakte

– Dette er en dag jeg har gledet meg til lenge-

Slik startet sentralbanksjef Ida Wolden Bache da hun tok til talerstolen.

Det siste året har Wolden Bache stått på pressekonferanse etter pressekonferanse for å kunngjøre at renten skal opp. Til sammen seks ganger er renten satt opp – til 2,75 prosent.

– Det er vårt ansvar å få prisveksten ned. Det ansvaret har jeg kjent på i mitt første år som sentralbanksjef, sier Wolden Bache.

Årstalen holdes, som navnet indikerer, årlig av sentralbanksjefen. Hvert år blir rundt 300 gjester fra politikk, næringsliv og samfunnsliv invitert. Etter talen er det en påfølgende middag, som i år avholdes på Vippa.

Mer kostbart

I talen konstaterte Wolden Bache at det grønne skiftet går for sakte.

– Verdensøkonomien må gjennom en helt nødvendig omstilling mot en lavutslippsøkonomi. Signalene om at omstillingen haster, blir stadig flere. Hetebølger, flom og tørkeperioder tiltar, både i antall og styrke.

– For hvert år vi sakker akterut, øker også sannsynligheten for at det blir nødvendig med kraftigere og mer kostbare tiltak i fremtiden, la hun til.

Samtidig mener hun at prismekanismene som brukes, altså at man gjør miljøutslipp dyrere, har en synlig effekt.

– Omstillingen vil ikke skje sømløst. Det siste året har vi sett variasjoner i strømprisene som blant annet skyldes at tilgangen på ren energi ikke bygges opp like raskt som bruk av fossil energi fases ut. Slike utslag i prisene kan vi komme til å se mer av fremover.



Det beste bidraget sentralbanken kan komme med, er å sikre en lav og stabil inflasjon, ifølge Wolden Bache.

Debatt mellom økonomer

De siste månedene har det vært heftig debatt mellom økonomer. De er uenig i om renten trenger å heves så kraftig, og om regjeringens innstramming av oljepengebruk er avgjørende for å holde inflasjonen nede.

– Jeg synes i den situasjonen vi nå er i, med uvanlig stor usikkerhet om den økonomiske utviklingen, at det ikke er unaturlig at det er ulike syn på rentesettingen, sier Wolden Bache.

En av kritikerne er sjeføkonom i LO, Roger Bjørnstad. I desember tok han til orde for at renten bør settes ned. Han mener blant annet at det ikke nytter å sette opp renten når prisveksten skyldes importert inflasjon.

– Kan det gå utover legitimiteten til Norges Bank å ha den type debatter?

– Nei, vi har fått et klart oppdrag fra myndighetene, og det er å sørge for lav og stabil inflasjon, og vi vil sette renten slik at vi når det målet, sier sentralbanksjefen og legger til:

INTENST: Sentralbanksjefen sier at det første året har vært intenst, men givende. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Men vi har fått et stort ansvar og det ansvaret kjenner vi på, og vi er jo opptatt av å være åpne. Åpne om bakgrunnen for de beslutningene vi tar, om avveiningene vi gjør, og så er vi også åpne om at det er usikkerhet om de økonomiske utsiktene.

Trekker i samme retning

Etter at inflasjonen dempet seg litt før jul, steg den igjen i januar til syv prosent. Det er langt over Norges Banks mål om en prisvekst på to prosent over tid.

I torsdagens tale la sentralbanken vekt på at det er viktig at regjeringens og sentralbankens politikk trekker i samme retning.

– Jeg påpeker at vi har et godt rammeverk for finanspolitikken, men også at i en situasjon hvor det er lite ledig kapasitet i økonomien og hvor prisveksten er høy, så er det gunstig at penge- og finanspolitikken ikke trekker i ulik retning.

– Hva er det regjeringen i sin finanspolitikk kan gjøre for å dempe inflasjon eller for å påvirke inflasjonen på noe som helst måte?

– Det er ikke naturlig for meg å gå inn i en debatt om den aktuelle innretningen av finanspolitikken. Det er de folkevalgte som bestemmer både hvor stor pengebruken skal være og hvordan de vil prioritere mellom ulike hensyn, sier Wolden Bache.

– Et intenst år

Selv om 2023 knapt har begynt, så markerer denne kvelden slutten på et svært hektisk år for Wolden Bache.

– Det har vært et intenst år.

– Men vi har fått kjenne på viktigheten av samfunnsoppdraget, så det har vært givende. Og så har jeg fått kjenne på stoltheten og gleden av å lede en institusjon med så mange dyktige mennesker, sier Wolden Bache.

Hun syns det beste med jobben er å bidra til Norges Banks samfunnsoppdrag, og jobbe med dyktige kolleger.

– Og hva er det verste?

– Det er hektisk, og det er klart det er faglig utfordrende den situasjonen vi er i nå, men først og fremst så er det meningsfylt og en glede.