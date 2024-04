Senterpartiet mer enn halvert siden valget

INGEN NY VÅR FOR VEDUM: Senterpartiet får sin svakeste TV 2-måling siden før valget, mens regjeringspartner Ap kan glede seg over en liten oppgang. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Regjeringen tror oppslutningen vil øke i takt med at lommeboka til folk blir tjukkere. De kan ikke ta æren for lønnsoppgjøret, parerer Erna Solberg (H).

– Det er lenge igjen til valget, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til TV 2.

Det skal nok Sp-lederen være glad for.

Med 5,5 prosent får Senterpartiet sin svakeste TV 2-måling siden før kommunevalget i september i fjor. Da fikk partiet 5,4 prosent, og siden stortingsvalget i 2021 er partiet mer enn halvert.

Men Vedum har tro på vekst, både for partiet og folks privatøkonomi.

I SKYGGEN AV SOLBERG: Høyre er Norges desidert største parti på Verians måling for TV 2, men Vedum tror trenden kan snu. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

– Nå skal vi bare gjøre jobben. Vi la fram en opptrappingsplan for Forsvaret i forrige uke. I tillegg så ser vi at vi er på vei inn i en fase der folk igjen skal få bedre råd, sier han.

Arbeiderpartiet fortsetter sin «sikksakk-bevegelse» langs 20-streken på denne målingen. Helt siden valget i fjor har statsminister Jonas Gahr Støre vært over og under 20 prosent på annenhver TV2-måling.

– Kan ha ambisjoner

Statsministeren mener imidlertid å se positive tendenser.

– Det som er spennende med målingene nå, som spriker litt, er at det er veldig jevnt mellom blokkene. Hvis Ap løfter seg videre, så tror jeg vi kan ha ambisjoner om å bli største parti og vinne valget om halvannet år, sier Støre til TV 2.

Men på Verians måling for TV 2 har de borgerlige partiene klart flertall med 89 mandater mot de rødgrønnes 79.



Støre tror den viktigste grunnen til Arbeiderpartiets oppgang er at folk ser at de nå kan få økt kjøpekraft. Søndag ble frontfaget enig om en ramme for lønnsoppgjøret på 5,2 prosent.

– Folk ser at de kan få pluss i kjøpekraften. Det er viktig, etter mange år der det har vært tøft, sier Støre.

TØFFE TAK: Ap kjemper en kamp mot 20 prosent-streken på målingene, men Ap-lederen tror det er grunn til å ha ambisjoner om å bli landets største parti i 2025. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

Men Høyre-leder Erna Solberg frykter ikke at velgerne skal flykte til regjeringspartiene.

– Nå er ikke lønnsoppgjøret en regjerings ansvar. Vi skal slåss for velgerne hver eneste dag. Vi skal aldri ta noe for gitt, men vi vet at vi har en bedre politikk når det gjelder verdiskaping og trygge folks økonomi, sier Solberg.

Med 28,3 prosent av stemmene får Høyre sin beste måling siden før kommunevalget i fjor, før aksjeskandalen tok av i mediene.



Det gleder Høyre-lederen.

– Ja, jeg er jo glad for at det er et klart borgerlig flertall på denne, som i en rekke andre målinger vi har sett. Det viser at folk ønsker et regjeringsskifte.

KLAPP PÅ SKULDRA: Trygve Slagsvold Vedum og Erna Solberg var begge på en debatt i regi av politiets fellesforbund tirsdag. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Bedring for Bergstø

SV går mest frem på TV 2s stortingsbarometer for april.

– Folk ser at SV har tydelige svar for fellesskap og velferd i en tid med miljøkrise og store forskjeller. Målingen er samtidig et varsku til alle som vil ha fortsatt rødgrønt flertall og fellesskap, sier SV-leder Kirsti Bergstø til TV 2.



PÅ VEI OPP: Det er ikke bare i trappa det går oppover for SV-leder Kirsti Bergstø. Foto: Jan Helge Rambjør / TV 2

I tillegg til SV, Ap og Høyre styrker KrF seg.

– Det er kjekt med gode målinger. Norge trenger et sterkt verdiparti som jobber for å styrke familienes økonomi og valgfrihet, sier KrF-leder Olaug Bollestad.



Med svake 1,07 prosent faller det ferske Industri- og næringspartiet ut av Stortinget på denne målingen, etter at uro og splittelse har preget partiet.

0,96 prosent av de spurte sier de foretrekker den enda ferskere konkurrenten «Det norske industriparti», stiftet av Owe Ingemann Waltherzøe, som ble kastet ut av det opprinnelige partiet.

Irene Olaja fra finnmarkspartiet Pasientfokus forsvarer sin plass på Stortinget på denne målingen.