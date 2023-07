Sensitivt mobbe-brev fra kommunen havnet hos Lars

«XX opplever å ha et utrygt skolemiljø på grunn av plagsom oppførsel fra XX.»

Dette er et anonymisert utdrag fra et møtereferat mellom rektor og foreldrene til elever ved en skole i Bergen.

Dokumentet har mange flere inngående detaljer om mobbing blant svært unge elever, og både ofrene og mobberne er navngitt med fornavn.

Brevet inneholder dermed sensitiv informasjon, som både er unndratt offentlighet ved lov, og heller ikke angår folk flest.

Ble veldig overrasket

Likevel ble dette møtereferatet plutselig sendt til 60-årige Lars Haukås i nabokommunen Bjørnafjorden.

– Min første tanke da jeg åpnet brevet, var at dette var helt feil. Jeg er selv lærer på en skole, og vet hva som er sensitivt. Dette er info som ikke skal på avveie, og i hvert fall ikke til meg. Dessverre har dette kommet ut, sier han.

BREVET: Dette møtereferatet kom på avveie, etter at en kommunalt ansatt sendte det via Digipost til feil person. TV 2 har sladdet dokumentet av hensyn til de involverte. Foto: TV 2

60-åringen sier han fikk dokumentet tilsendt via Digipost.

Dette er Posten Norge sin egen digitale meldingstjeneste, som har ekstra strenge sikkerhetskrav slik at myndighetene trygt skal kunne sende ut sensitive og private dokumenter til innbyggerne.

Haukås sier han har absolutt ingen kjennskap til de som er omtalt i brevet, og at det er et mysterium hvorfor han fikk dette tilsendt.

SIKKERT: Posten Norge sitt eget meldingssystem - Digipost - har mye strengere krav til autentisering og innlogging enn vanlig e-post. Foto: Gorm Kallestad

Rektoren: – Uheldig

TV 2 har vært i kontakt med rektor ved den aktuelle skolen, som også har informert foreldrene til de som er omtalt i brevet.

Av hensyn til de involverte barna, har TV 2 valgt å anonymisere skolen og personene dette gjelder.

Selve årsaken til at brevet ble feilsendt ligger hos Bergen kommune, men rektoren ved skolen sier at de selvsagt involveres i opprydningsprosessen som nå skjer.

– Jeg lager en avviksmelding på dette, og har allerede tatt kontakt med personen som fikk det feilsendte brevet. Han har sagt at han allerede har slettet det, og deretter snakket vi med partene som dokumentet gjelder.

Rektoren sier det er svært uheldig at møtereferatet kom på avveie, men at kommunen nå har kontroll på dokumentet. Verken navnet på skolen eller personene sine etternavn er nevnt i skrivet.

– Dermed er ikke dette en kritisk situasjon, slik jeg ser det.

Foreldrene til de involverte er kjent med at TV 2 lager denne saken.

UTBEDRING: Bergen kommune lover å gjennomgå rutinene sine, for å unngå at feilsendinger skal skje igjen. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

– Menneskelig feil

Direktør i etat for skole i Bergen, Frode Nilsen, sier han beklager sterkt at det sensitive brevet ble sendt til en utenforstående privatperson.

– Her er det gjort en menneskelig feil. Det er helt kritisk at slik sensitiv informasjon ikke kommer ut, og derfor er slike dokument unntatt offentlighet. Jeg beklager sterkt at dette brevet kom på avveie, sier Nilsen.

Han sier kommunen og skolen handlet raskt da de fikk vite om feilsendingen.

Myndighetene fikk umiddelbart lovnader fra Haukås om at han skulle slette dokumentet, noe han også opplyser til TV 2 at han gjorde.

Skal unngå flere feil

Nilsen sier kommunen nå melder inn feilsendingen som et avvik, og varsler personvernombudet i Bergen kommune.

Det vil så bli vurdert om avviket også skal meldes til Datatilsynet.

Etat for skole skal sammen med lærestedet også gjennomgå sine rutiner for å hindre at lignende skjer igjen.



– Vi jobber mye med å sikre at alle kan saksbehandlingssystemet vårt så godt som mulig, men det er vanskelig å sikre seg hundre prosent mot alle feil i all tid, sier Nilsen.

ÅRSAK: Direktør i etat for skole, Frode Nilsen, sier feilsendingen skyldes en menneskelig svikt. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

Han vedgår at dette ikke er første gang det skjer i løpet av hans mange år i etaten, men han vil jobbe for at slike avvik ikke skal skje igjen.

– Heldigvis var det ingen etternavn eller navn på skolen i dokumentet, sier Nilsen.

Teknisk trøbbel

Krøll med sensitive meldinger har i senere tid vært et alvorlig problem for både Bergen og mange av landets andre kommuner.

I juni ble det kjent at flere titalls meldinger fra barnevernet til kommunen ikke hadde blitt fanget opp eller gått tapt grunnet programvarefeil.

Så sent som tirsdag 11. juli informerte byrådslederen om at Bergen var en av mange berørte kommuner i en ny sak. Da ble det nemlig kjent at politiet hadde sendt ut meldinger via Altinn på en slik måte at de aldri hadde blitt fanget opp av kommunene.

Flere av beskjedene var bekymringsmeldinger til barnevernet.

ALVORLIG: I både juni og juli stilte Bergen kommune til pressekonferanse, for å informere om meldinger som har blitt slettet eller ikke kom frem som følge av tekniske utfordringer. De er ikke relatert til denne aktuelle saken, men viser at kommunene har tekniske utfordringer. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

– Lære av dette

I lys av både de nevnte sakene, og det feilsendte brevet, håper Haukås at kommunene nå gjør alt for å sikre rutiner rundt håndtering av sensitive dokumenter.

– Jeg vil ikke være noen nådeløs dommer overfor Bergen kommune, for jeg tror jo at de har de beste intensjoner. Verden er veldig kompleks, og det er mye som kan gå galt, men det er synd at slikt skjer, sier han.

– Jeg tror det er stor vilje til å lære av feilene som har blitt gjort, så får de ta glippen og bruke det som en sterk påminnelse om å skjerpe alle rutiner og lære av dette.