Seniorøkonom: Tror på sterkere boligprisvekst enn normalt til våren

Til tross for høy rente og prisvekst, er troen på et sterkt boligmarked i 2024 til stede. Men først blir det verre.

– Vi er nok blant dem som er minst pessimistiske av det jeg har sett til nå av andre analyser, sier Sara Midtgaard, seniorøkonom i Handelsbanken.

På omtrent samme tid i fjor var det et bredt flertall av økonomer som trodde boligprisene i Norge kom til å falle i 2023, og det mye.

Statistikken viser nå at boligprisene, til og med november, har steget 1,3 prosent. I begynnelsen av januar får vi også vite hvordan det gikk i desember, og dermed hele 2023.

Neste år spriker det godt i prognosene.

Presset opprettholdt

Kjersti Haugland, sjeføkonom i DNB Markets, tror prisfallet i 2023 uteble på grunn av mangel på boliger til salgs.

– Det blir bygd ganske få boliger i Norge nå. Det bidrar til at presset opprettholdes når folk skal kjøpe bolig, så vender de seg nå mot bruktboligmarkedet.

PRIS: Kjersti Haugland, sjeføkonom i DNB Markets, forklarer hvorfor boligprisfallet uteble i 2023. Foto: Thomas Evensen / TV 2

Ifølge statistikk fra Boligprodusentene går boligbyggingen mot de laveste nivåene siden begynnelsen av 90-tallet. I november 2023 var igangsetting av nye boliger 63 prosent under november året før.

Samtidig tror Haugland at den lave arbeidsledigheten også har vært med på å opprettholde etterspørselen i boligmarkedet.

– Vi kan oppleve at det er ubehagelig med høyere renter, selvfølgelig.

– Men det er også slik at folk typisk ikke begynner å stramme skikkelig til før de opplever usikkerhet rundt jobbsituasjonen. Da ser vi typisk at det skjer bråere omslag i boligmarkedet, sier Haugland.

Sprikende prognoser

Eiendom Norge, som hver måned utarbeider statistikk på boligmarkedet i Norge, tror på en sterkere boligprisvekst i 2024. Ifølge deres prognose vil boligprisene stige 4 prosent neste år.

– Etter to år med svak utvikling tror vi at vi får god vekst i boligprisene i Norge i 2024. Et godt lønnsoppgjør som gir reallønnsvekst neste år vil virke positivt på prisutviklingen. Det samme gjør ventede rentenedsettelser, sa administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauridsen, ved fremleggelsen av prognosene.



Norges Bank venter imidlertid et mye kjøligere boligmarked, og tror prisene bare vil stige med 1 prosent i 2024. Enda mer pessimistisk er SSB, som tror boligprisene vil falle 2,2 prosent.

Sterkere vekst til våren

Midtgaard i Handelsbanken, tror det blir svakere boligprisvekst i årets første måneder.

OPTIMISTISK: Sara Midtgaard, seniorøkonom i Handelsbanken, tror prisene vil stige neste år. Foto: Jonas Been Henriksen

– Men vi tror likevel at boligprisene snur ganske lenge før Norges Bank kutter styringsrenten. Vi tror at vi allerede til våren får en relativt sterk boligprisvekst, altså sterkere enn det som er normalt, sier Midtgaard.

Det tror hun det er to grunner til. Det første er utsiktene til relativt høy lønnsvekst i 2024. Det andre er en psykologisk effekt.

– Det er veldig mye psykologi i boligmarkedet, og bare en forventning om at boligprisene skal oppover, kan faktisk forsterke boligprisvekst, sier Midtgaard.

Fra desember 2023 til desember 2024 tror Midtgaard at boligprisene vil stige med 4 prosent. Haugland i DNB Markets tror de vil stige 2–3 prosent i samme tidsrom.