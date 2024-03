Seniorøkonom om første rentekutt: – Spesielt én viktig x-faktor

Drøyt to år med skyhøy prisvekst, rekordsvak krone og 14 rentehevinger har gjort økonomien trang for mange av oss.



Men nå er det flere tegn som viser at folk flest kan få litt mer å rutte med i tiden fremover.

Fredag morgen offentliggjør Statistisk sentralbyrå sine prognoser for norsk økonomi fremover, og til uken gjør Norges Bank det samme.

TV 2 har derfor spurt flere økonomer om deres egne spådommer for det økonomiske året vi nå er inne i.

Tror på myk landing

Sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i SR-Bank er trygg på at norsk økonomi vil ende med en fin temperatur.

– Ikke for varmt, ikke for kaldt. Med både moderat arbeidsledighet og avtakende inflasjon, som igjen vil bidra til at renten etter hvert kan komme ned, sier han.

Knudsen mener dermed vi nå er på vei mot et såkalt «goldilocks-scenario».

– Scenarioet henviser selvfølgelig til det kjente eventyret om Gullhår og jakten på den perfekte tempererte grøten, utdyper han.

Seniorøkonom Sara Midtgaard i Handelsbanken tror veksten i norsk økonomi vil være mer eller mindre flat.

– Vi tror at utviklingen i verdien av alt som blir produsert av varer og tjenester i Norge vil være flat gjennom året. Det innebærer ingen sterk vekst, men heller ikke noe fall, sier hun til TV 2.

OPTIMIST: Sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i Sparebank1 SR-Bank tror norsk økonomi vil få en myk landing. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Torsdag la Norges Bank fram en ny rapport som viser at bedriftene i bankens regionale nettverk selv tror at aktiviteten vil holde seg nær uendret i første halvår. Samtidig er det fortsatt store forskjeller mellom næringene.



Ferske tall viser for eksempel at det sjeldent har vært lavere salg og igangsetting av nye boliger som det er nå, skriver Finansavisen.

Frykter det kan gå seigt

Det er den voldsomme prisveksten som har plaget økonomene i Norges Bank de siste årene. Til tross for at inflasjonen dempet seg til 4,5 prosent i februar, er den fortsatt langt over målet på 2 prosent.

– Jeg tror ikke inflasjonen kommer helt ned til 2 prosent, men at vi gradvis kommer nærmere målet gjennom de neste tre årene, sier sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB.

Midtgaard er av samme oppfatning. Hun tror ikke vi vil se totallet før tidligst i 2026.

– Jeg tror bevegelsen fra 4,5 prosent ned til 3 godt kan skje ganske raskt. Men å få prisveksten ned fra 3 til 2 prosent kan være mer seigt. Det skyldes blant annet den høye lønnsveksten, sier hun.

Knutsen er på sin side noe mer optimistisk.

– Vi vil lykkes, men det vil dessverre ta lengre tid enn de fleste av oss håper på. Jeg tror ikke vi nærmer oss toprosentmålet før høsten 2025, sier han.

– Norges Bank følger nøye med

Neste uke er det duket for nok et rentemøte i Norges Bank. Til tross for at det ikke er ventet noen endringer for styringsrenten, er det knyttet stor spenning til hvilke signaler de vil gi om økonomien fremover.

Banken offentliggjør nemlig årets første pengepolitiske rapport, som kan gi noen hint til når det første rentekuttet kan komme.

– Vi tror ikke at Norges Bank vil endre stort på rentebanen de la frem i desember, og at rentebanen derfor kun vil innebære ett rentekutt i 2024 i september, sier Midtgaard.

STREKKER UT: Seniorøkonom Sara Midtgaard i Handelsbanken tror Norges Bank vil vente så lenge de kan med å sette ned renten. Foto: Thomas Evensen / TV 2

Seniorøkonomen trekker frem fire forhold som i teorien kunne ha framskyndet det første rentekuttet: At sentralbanker i USA og Europa kutter tidligere, at arbeidsledigheten stiger raskt, at prisveksten avtar raskere enn antatt, eller at kronekursen styrker seg betydelig.

– Men jeg tror det er mer sannsynlig at rentekuttene strekker seg mer ut i tid. Det kan skyldes at prisveksten biter seg fast eller at kronekursen svekkes ytterligere, sier Midtgaard.

Blant annet viste gårsdagens inflasjonstall fra USA at vi kanskje må vente enda lenger på rentekutt i Norge.

– Det er en spesielt viktig X-faktor som Norges Bank følger nøye med på. De vil unngå en ny situasjon der kronen svekker seg. De vil nok forsøke å holde igjen så lenge de klarer.

REALLØNNSVEKST: Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB tror på bedre kjøpekraft i år. Foto: Thomas Evensen / TV 2

Haugland og Knutsen tror også at vi må vente til september før vi vil se det første rentekuttet.

– Jeg trodde lenge at kuttet ville komme før sommeren, men utsettelsene i USA og Europa, samt fortsatt for høy inflasjon her i Norge, fører til at rentekutt lar vente på seg også her hjemme, sier Knutsen.

Én god nyhet

Men de tre økonomene har én god nyhet å komme med til alle som er i jobb. For etter lang tid med reallønnsnedgang for mange, ser det i år ut til å snu.

– Vi tror årets lønnsvekst vil ende på 5 prosent og at prisveksten vil ende på 4,2 prosent. Kjøpekraften vil derfor bedres for alle med jobb. Man vil gradvis oppleve å få bedre råd, sier Midtgaard.

Hun trekker frem at arbeidere i industrien har svært gode kort på hånden foran vårens lønnsoppgjør, og at andre yrkesgrupper vil få glede av det.

Haugland og Knutsen tror begge på reallønnsvekst på nærmere én prosent.

– Det vil være kjærkomment etter to svært magre år lønnsmessig, sier Knutsen.

Samtidig er økonomene enige om at arbeidsledigheten vil stige noe, men gradvis, fra det som har vært et svært lavt nivå.