Sendte Pride-trusler til flere mediehus: – Ville spre alvorlig frykt

I begynnelsen av juni ble Oslo-politiet klar over at en mann i 20-årene hadde sendt eposter til «flere sentrale mediehus». Innholdet gjorde at de slo alarm.

– Vi kunne ikke gjøre annet enn å ta truslene på høyeste alvor. Saken etterforskes som terrortrusler og har høy prioritet i Oslo politidistrikt, sier politiadvokat Hilde Hermanrud Strand.

Tirsdag fikk hun medhold i fire ukers varetekt for en mann i 20-årene. Han er siktet for terrortrusler mot Oslo Pride.

Fordi politiet skal gjennomgå beslag og gjennomføre avhør, mener påtalemyndigheten og domstolen at siktede må fengsles, slik at han ikke kan forspille bevis eller påvirke vitner.

Politiadvokaten bekrefter at truslene er sendt som eposter til det hun beskriver som «flere sentrale mediehus», samt Oslo Pride og til noen enkeltpersoner.

TV 2 er ikke blant mediehusene som har mottatt eposter fra siktede.

PÅTALE: Politiadvokat Hilde H. Strand representerer påtalemyndigheten i saken. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

– Innholdet ønsker jeg ikke å kommentere noe nærmere, for de etter vår vurdering er egnet til å spre frykt. Det ønsker ikke vi å bidra til, sier Strand.

Flere trusler

Både i fjor og i år har det kommet flere trusler mot arrangementet.



Oslo Pride er den største festivalen i Norge som feirer skeiv kjærlighet og mangfold.

Festivalen eies av Fri Oslo og Akershus.

Årets festival starter fredag og avsluttes lørdag 1. juli med Pride-parade gjennom hovedstadens gater.



Vil være tungt til stede

På søndag er det ett år siden terrorsiktede Zaniar Matapour skjøt vilt rundt seg utenfor to utesteder i Oslo sentrum og drepte to personer.

Skytingen skjedde dagen før fjorårets festival skulle gå av stabelen.



ÅSTED: Slik så det ut på åstedet dagen etter terrorangrepet i Oslo den 25. juni i fjor. Foto: Frode Sunde / TV 2

Med fjorårets angrep og truslene som har kommet i forkant av årets feiring som bakteppe, har politiet varslet at de vil være tungt til stede.

Onsdag ettermiddag vil også PST redegjøre for sine vurderinger rundt trusselsituasjonen.

– Politiet har hatt et stort fokus på å avverge realisering av disse truslene. Det er nettopp på bakgrunn av terrorhendelsen i Oslo i fjor og de forestående Pride-arrangementene her i byen og rundt om kring i landet denne måneden, sier Strand.

– Ikke pene meldinger

Siktede nekter straffskyld for terrortrusler, men erkjenner at han har sendt mailene.

Hans forsvarer, Svein Erling Jensen, sier han er avskåret fra å kommentere innholdet, men beskriver dem som «meldinger av sjikanerende karakter».

PRIDE: Mange hundre mennesker møtte opp ved åstedene, rett etter terrorhendelsen i Oslo i fjor sommer. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

– Det er ikke pene meldinger. Såpass kan jeg si rett ut, sier advokaten.

Ifølge Jensen opplever siktede at politiet overdriver betydningen av det som er sendt. Advokaten mener de bærer mer preg av å være «guttestreker» enn reelle terrortrusler.

– Ville spre frykt

Politiadvokat Strand avviser anførselen om guttestreker.

– Vår vurdering er at innholdet i truslene, sammenholdt med at de er sendt til flere sentrale mediehus, gjør at det er bevismessig dekning for at formålet til siktede var å spre alvorlig frykt i en befolkning. Det er grunnlaget for at han er siktet for terrortrusler, sier hun.

FENGSLET: Tirsdag besluttet Oslo tingrett å varetektsfengsle siktede. Foto: Frode Sunde / TV 2

Forsvarer Jensen opplyser at hans klient ikke har noen god forklaring på hvorfor han sendte truslene.

– Men så vidt jeg forstår, ligger det ingen stor overbevisning bak dette. Han har gjort en tabbe og det er det vi må legge til grunn.

Etter at tirsdagens kjennelse var et faktum, valgte hans klient å ta betenkningstid på om han ønsker å anke fire ukers varetekt eller ikke.

Onsdag opplyser Jensen at hans klient vil ta stilling til dette i løpet av dagen.