Sendte meldinger med kollega – så ble det stille

TROMSØ/OSLO (TV 2): En brasiliansk forsker, mistenkt for å være en russisk spion, skulle egentlig avslutte oppholdet sitt i Norge. Men for kort tid siden ba han om forlengelse.

JOBBET HER: I disse korridorene hadde den nå spionmistenkte mannen sitt kontor. Foto: Markus Furnes / TV 2

Tirsdag bekreftet Politiets sikkerhetstjeneste (PST) at de har pågrepet en brasiliansk statsborger (37) mens han var på vei til jobb ved Universitetet i Tromsø.

PST tror imidlertid ikke at mannen er brasiliansk, men at han er en såkalt «illegalist», altså en person som har bygd seg opp en identitet som vanlig borger mens han i det stille jobber for utenlandsk etterretning.

Norske myndigheter mener han har operert som russisk spion.

– Føler seg lurt

Mannen tok opprinnelig kontakt med universitetet i fjor. Da ønsket han å komme til Tromsø som gjestestudent i en forskerrolle.

Senterleder ved Senter for fredsstudier Marcela Douglas forteller til TV 2 at mannen egentlig skulle være i Norge i bare noen måneder.

– Men for en drøy uke siden ba han om å få forlenge oppholdet sitt i ett år, sier hun.

TV 2 møter Douglas inne på mannens kontor. Bare for noen timer siden var politiet her med ransakelsesordre.

Etter at mannen ble pågrepet mandag, har spørsmålene vært mange hos kollegaene ved universitetet.

– Det er en spesiell og annerledes dag. Verden kommer mye nærmere når de etterforsker en kollega som russisk spion. Hvem er denne mannen? Man føler seg litt lurt, og man blir mer skeptisk. Eller i hvert fall bør man være det, sier senterlederen.

Sendte melding til kollega

Like før han ble pågrepet, skulle mannen kjøpe seg nye vintersko.

– Han sendte en melding om dette til en kollega, så ble det stille, sier Douglas.

37-åringens forsvarer Thomas Hansen har uttalt til TV 2 at hans klient stiller seg uforstående til pågripelsen.

– Derfor begjærte han seg også løslatt, sa Hansen.

Mannens profil på Universitetet i Tromsøs hjemmesider viser at han er del av en forskningsgruppe som forsker på hybrid krigføring. Det innebærer blant annet bruk av ny teknologi og cyberangrep i krigføring.

Deltok på lønningspils

Senterleder Douglas beskriver mannen som en nyttig ressurs, både faglig og sosialt.

– Han kjente ingen da han kom. Men han ble veldig godt kjent med miljøet her. Han var med på lønningspils, fester og bursdager. Han var veldig jovial, munter, spøkte ofte. Han var som en vanlig kollega, sier hun.

Ifølge Douglas var det spesielt været som tiltrakk den nå spionmistenkte mannen til nord.

– Han elsket vinteren, og foretrakk det fremfor varmen. Han var veldig tydelig på det, og sklei derfor rett inn her, sier hun.

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) sier at de ble bedt av PST om en utvisningsanmodning på mannen.

– Han har nå 14 dager på seg på å svare på dette varselet, sier hun til TV 2.