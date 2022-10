Sender ut ny koronavaksine til kommunene – disse får tilbud

I midten av september godkjente EMA en oppdatert koronavaksine fra Pfizer. Nå bekrefter FHI til TV 2 at denne er klar for bruk i Norge.

NY VAKSINE: Den nye vaksinen er sendt ut til kommunene denne uken. Bildet er bare et illustrasjonsfoto og viser ikke den aktuelle vaksinen. Foto: HANNAH BEIER

12. september skrev FHI i en pressemelding at Det europeiske legemiddelkontoret (EMA) anbefalte godkjenning av ytterligere en ny oppdatert koronavaksine fra Pfizer.

Denne dekker både den opprinnelige Wuhan-varianten og omikron-variantene BA.4 og BA.5.

Sistnevnte er den soleklart mest dominerende varianten i Norge nå, med over 95 prosent av de bekreftede tilfellene, ifølge FHI sin ferske ukesrapport.

Klar til bruk

Tilbake i september sa FHI at de skulle vurdere om denne også skulle tas i bruk i Norge, og at det fortsatt ville være en stund til den oppdaterte vaksinen var tilgjengelig for bruk i Norge.

Mandag bekrefter smitteverndirektør i FHI Geir Bukholm til TV 2 at vaksinen er godkjent, og klar for bruk i Norge.

– Vaksinene kom til Norge i forrige uke, og utsending til kommunene har begynt denne uken, sier Bukholm.

NYE VAKSINER: Fra og med denne uken får kommunene tilsendt nye og oppdaterte koronavaksiner. Det bekrefter smitteverndirektør Geir Bukholm i FHI. Foto: Bjørnar Verpeide / TV 2

De oppdaterte vaksinene er imidlertid kun godkjent som oppfriskningsdoser, understreker smitteverndirektøren.

– Ikke begrensninger

Det vil dermed si at kun personer som skal ta sin tredje eller fjerde dose vil få tilbud om Pfizer sin nye oppdaterte vaksine.

– Norge får tilsendt rikelig av denne vaksinen, slik at det ikke vil være begrensninger i antall tilgjengelige vaksiner som avgjør hvem som blir vaksinert med disse vaksinene, sier Bukholm.

Vaksineforsker Gunnveig Grødeland sier til TV 2 at den oppdaterte vaksinen øker sannsynligheten for å få beskyttelse mot de virusvariantene som sirkulerer i samfunnet i dag.

MILD SYKDOM: Den oppdaterte Pfizer-vaksinen gir trolig også økt beskyttelse mot mild sykdom, noe som kan være avgjørende for eldre, sier vaksineforsker Gunnveig Grødeland. Foto: Kim Jarle Johansen / TV2

– Den originale Wuhan-vaksinen vil kunne gi beskyttelse mot alvorlig sykdom, men her kan det være grunn til å tro at man kan få beskyttelse mot mild sykdom – og det kan være veldig viktig for eldre, sier Grødeland.

Hun er tydelig på at eldre som får alternativet, absolutt bør be om den oppdaterte vaksinen.

– Den vil være bedre, slår Grødeland fast.

Frem til nå har Norge benyttet en oppdatert vaksine rettet mot BA.1-varianten av omikron. Dette til tross for at det er BA.5-varianten som har dominert over lengre tid.

– Større evne

Bukholm mener imidlertid at det ikke har hatt noen konsekvenser.

– Vi regner med at mRNA-vaksinene fra Pfizer er omtrent likeverdige med henhold til å beskytte mot alvorlig sykdom. Men variantvaksinene vil ha noe større evne til å beskytte mot smittespredning, forklarer han.

NY VERSJON: Pfizer er blant flere vaksineprodusenter som har jobbet frem oppdaterte koronavaksiner mot de nye virusvariantene. Foto: AP / NTB

I FHI sin ferskeste ukesrapport for uke 37 og 38 kommer det frem at smittespredningen av covid-19 i Norge har vært nedadgående over tid.

«En samlet vurdering av overvåkningsdata viser en svakt synkende eller flat trend. Men situasjonen er uforutsigbar. Det er mulig at covid-19 epidemien vil vokse igjen utover senhøsten og vinteren», heter det i rapporten.

– Lite behov

Per nå har FHI kun en anbefaling om at personer i aldersgruppen 65 år og eldre, samt personer mellom 18-64 med underliggende risiko for alvorlig sykdom å ta en fjerde dose.

– Det viktigste er at folk tar imot tilbudet om grunnvaksinasjon og at de anbefalte gruppene har tatt i mot tilbud om oppfriskningsdose(r). Mange har i tillegg gjennomgått naturlig infeksjon. Det gjør at det er en god immunitet i befolkningen mot de virusvariantene som sirkulerer nå, sier Bukholm.

Både FHI og det Europeiske smittevernbyrået (ECDC) vurderer det derfor dithen at det er lite behov for oppfriskningsdoser for friske under 65 år.

– Men dette kan endre seg, for eksempel hvis vi skulle se økt tendens til alvorlig sykdom i aldersgruppene under 65 år. Det kan også komme nye virusvarianter som gjør at man vil øke immuniteten i befolkningen for å hindre alvorlig sykdom og smitte.