– Sender signal om at det er greit å kjøpe andres kropp

Straffelovrådet vil avkriminalisere sexkjøp som ikke omfattes av lovens forbud mot seksuelle krenkelser.

Krf frykter at avkriminalisering vil slippe kreftene løs i sexmarkedet.

– Opphever vi sexkjøpsloven vil det sende et tydelig signal om at det å kjøpe noen andres kropp er greit og legitimt. Det vil føre til at flere gjør det, sier Ida Lindtveit Røse, Sentralstyremedlem KrF.

Sexkjøpsloven fra 2009 gjør det straffbart å betale for sex. Det er ikke straffbart å selge. Sexarbeidernes interesseorganisasjon (PION) mener allikevel at loven gjør livet surt for sexarbeiderne.

– Konfiskerer kondomer

Andrés Lekanger fra PION har selv erfaring med sexarbeid.

– Man har mindre kontroll over situasjonen fordi sexarbeiderne er avhengig av en tredjepart som kan holde salget skjult for politiet. Da må man selge mer sex for mindre inntekt, fordi noen andre skal ha betalt for en tjeneste, sier Lekanger.

FEILSLÅTT: Andrés Lekanger mener loven som skulle beskytte sexarbeidere har hatt motsatt effekt. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Han sier sexarbeidere må beskytte kundene – også drittsekkene – mot politiet. Dette favoriserer kunden og gjør livet farligere for selger, mener han.

– Kriminelle peker ut sexarbeidere som fritt vilt for kriminalitet fordi de ikke anmelder vold, sier Lekanger.

Et annet problem er sjansen for økt smitte av sykdommer som Hiv, sier han.

– Vi vet at politiet konfiskerer kondomer fra sexarbeidere, som de senere bruker som bevis for at sex har funnet sted. Det gjør at sexarbeidere ikke bruker kondom.

– Kommer alltid til å være der

Torsdag møtte Lindtveit Røse til debatt mot Ingvild Wetrhus Thorsvik, justispolitisktalsperson i Venstre.

– Vi kaster sexarbeiderne under bussen på grunn av en overbevisning om at kriminalisering vil føre til at færre kjøper sex. Vi kommer aldri til å få bukt med at folk kjøper sex, det kommer alltid til å være der. Dette gjør det bare fryktelig mye vanskeligere og farligere for arbeiderne.

UTNYTTES: Sentralstyremedlem KrF Ida Lindtveit Røse mener de fleste som elger sex blir unyttet eller gjør det av andre grunner enn at de har lyst. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Hun mener å flytte sexkjøpsloven fra ordnede former til undergrunnen gjør det farligere – både for de som driver frivillig og ufrivillig sexsalg.

– Det blir altfor bastant å si at flere vil kjøpe sex om vi fjerner loven, sier hun.

Lintveit Røse stiller spørsmål ved hva «frivillig» sexsalg skulle bety og påpeker at det hvert år oppdages flere ofre for menneskehandel i Norge.

– De aller fleste prostituerte blir utnyttet eller gjør det av andre grunner, for eksempel økonomiske. I vårt samfunn skal man aldri ende opp med å måtte selge sin egen kropp, Vi skal alltid ha noe annet å stille opp med, enten jobb eller ytelser som gjør at man har noe annet å leve av.