Sender nye spørsmål – varsler høring 7. november

Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget har tirsdag avgjort både opplegg for den kommende høringen. De vil også sende nye spørsmål.

– Vi har avgjort å sende nye spørsmål til samtlige nåværende og tidligere statsråder, sier komitéleder Peter Frølich (H).

Saksordfører Grunde Almeland (V) sier at de har bedt om utfyllende svar i sakene til Tonje Brenna, Anniken Huitfeldt og Erna Solberg.

– Vi ser at det derfor også er nødvendig for oss å be de tidligere statsrådene Ola Borten Moe og Anette Trettebergstuen om å gi en full skriftlig redegjørelse til komiteen om deres habilitetssaker, slik de andre berørte også har gjort, sier Almeland.



SKAL SVARE: De tidligere statsrådene Ola Borten Moe (Sp) og Anette Trettebergstuen (Ap) blir bedt om gi en redegjørelse om sine habilitetssaker. Foto: Torstein Bøe / NTB

To deler

Kontrollkomiteen inviterer til høring 7. november, opplyser Almeland.



Dit vil Erna Solberg, Jonas Gahr Støre, Ola Borten Moe, Anette Trettebergstuen, Tonje Brenna og Anniken Huitfeldt bli invitert.

– Jeg tror det kommer til å bli en grundig høring der vi kan få enda flere aspekter fram i lyset før vi skal konkludere i disse sakene forhåpentligvis før jul, sier Almeland.



Høringen vil starte klokken 8.30 og komiteen regner med å holde på i 12 timer. Erna Solberg vil være først ut, og det vil settes av 70 minutter per utspørring.

Høringen blir delt opp i to bolker. Den første går på konkrete habilitetsbrudd hos enkeltstatsråder, mens den andre bolken handler om hvordan regjeringsapparatet har håndtert det.

– Jonas Gahr Støre vil kun bli invitert til siste del, Erna Solberg vil som eneste person bli invitert til begge delene, sier Almeland.

Det har også tidligere blitt luftet om Solbergs ektemann Sindre Finnes skal kalles inn, men mandag ble det klart at det ikke var flertall i komiteen for dette.

– Tilliten står på spill

Rødts representant i komiteen, Seher Aydar, sier hun håper spørsmålene til Solberg vil gi ny og relevant informasjon.

– Vi må ikke glemme hvor viktig og ekstraordinær denne saken er. Det er tilliten til demokratiet som står på spill. Derfor er det helt avgjørende at svarene Solberg er den fulle og hele sannheten, sier hun.

– Rødt skulle ønske at Solberg kunne lagt fram en fullstendig oversikt over hvilke saker hun ha vært inhabil i. Dessverre mener Solberg at det ikke er mulig. Da synes jeg at hun i det minste bør gi en oversikt over alle sakene hun kjente til.

SVs Audun Lysbakken mener forklaringen Erna Solberg har kommet med slår sprekker. Han ønsker å vite om det kan være flere habilitetsbrudd knyttet til aksjene Solberg visste at Finnes eide.

– Hun var klar over at det var aksjehandel, og spørsmålet er om hun burde passet bedre på.

Vil ha eksempler

Kontrollkomiteen ber Anniken Huitfeldt blant annet svare med eksempler på hvilke aksjehandler mannen Ola Flem gjorde som kan ha gjort henne inhabil.

– Huitfeldt har skrevet at det er vanskelig å lage en uttømmende liste. Det skjønner vi godt, men det trenger ikke vi. Det vi trenger er en vurdering av omfanget av habilitetsbrudd. Det har Solberg levert. Vi ønsker at Huitfeldt gjør det samme, sier Lysbakken.

Huitfeldts partikollega, Frode Jacobsen, som sitter i kontrollkomiteen, mener det er viktig å få eksempler på bordet.



– Det er viktig for at komiteen vil kunne danne seg et bilde av habilitetsproblematikken, sier han.