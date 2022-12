Selv økonomieksperten ble overrasket over skattekortet

REAGERER: Cecilie Tvetenstrand i Storebrand stusset da hun så skattekortet for 2023. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

Cecilie Tvetenstrand er forbrukerøkonom Storebrand. Jevnlig sjekker hun skatten sin for å se til at alt er i orden.

Som seg hør og bør sjekket hun skattekortet da det kom forrige uke.

Skattekortet angir hvor mye du må betale i skatt, basert på blant annet forventede skattefradrag og inntekt.

Selv om Tvetenstrand har stålkontroll på økonomi, ble hun lang i maska da hun så tallene på skattekortet.

– Jeg ble overrasket, for jeg lurte på hvor tallene kommer fra. Det hang ikke på greip, forteller forbrukerøkonomen.

VÆR OBS: Du bør sjekke skattekortet ekstra nøye i år. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Risikerte baksmell

Tvetenstrand er ikke alene. TV 2 har vært i kontakt med flere personer som har fått unormale beregninger på skattekortet.

Skatteetaten har mottatt rekordmange henvendelser, har TV 2 fått opplyst.

Tvetenstrand reagerte på at hun hadde fått en feil som ga rundt 40.000 kroner for mye i fradrag på lånet.

– Det er veldig mye høyere enn det som skulle være. Hvis jeg ikke hadde sett feilen ville det gitt meg en baksmell på rundt 9000 kroner på skatteoppgjøret, forteller hun.

Slik fungerer det

Tvetenstrand forklarer at man i Norge får fradrag på beløpet man betaler i renter på lån.

Forbrukerøkonomens eksempel: Hvis du betaler 50.000 kroner i renter et år, vil dette redusere skatten din med 11.000 kroner.

Når det skjer større endringer i hvor mye renter du betaler, vil dette påvirke hvor mye du må betale i skatt.

Det kan være ulike årsaker til at det blir feil. Hvis du nylig har tatt opp lån og betaler mer renter, får ikke Skatteetaten beskjeden direkte. Det samme gjelder hvis du betaler ned ekstra på lånet og betaler mindre renter.

Tvetenstrand ville altså fått baksmell fordi hun ville endt opp med å betale for lite skatt. Dette er fordi fradraget på lånet var mye høyere enn det er i realiteten.

– Det er så enkelt som at når du betaler mer i renter, betaler du litt mindre i skatt.

Dette er «feilen»

Tvetenstrand sier det kan ha skjedd mye i livet ditt som Skatteetaten ikke vet om – som kan gi uriktige opplysninger i skattekortet.

– Hvis du nettopp har kjøpt deg bolig og tatt opp boliglån, eller gått fra å være student til full jobb, er det ting som kan gjøre at skattekortet er feil, sier hun.

Grunnen til at mange ser unormalt høye tall i skattekortet er endringer i renten.

Skatteetatens eksempler: Eksempel 1 – når du har renteinntekter:

I 2021 hadde du 10 000 kroner i banken og fikk i snitt 0,15 prosent i rente. Det ga deg 15 kroner i renteinntekter. For å ta hensyn til at rentene har økt, vil skattekortet du har fått for 2023 vise at vi har antatt at dine renteinntekter vil være 130 kroner.

Eksempel 2 – når du har renteutgifter:

I 2021 hadde du et banklån på én million kroner og du betalte 1,80 prosent i rente. I løpet av året blir det 18 000 kroner i renter. For å ta hensyn til økningen i rentene, vil skattekortet du har fått for 2023 vise at du vil få 46 400 kroner i renteutgifter.

Skattekortet er et estimat som i hovedsak baserer seg på opplysninger fra skatteoppgjøret i 2021. I 2021 var renten veldig lav. Nå er den høy, og den vil bli høyere i 2023.

Dette har Skatteetaten lagt inn i skattekortet, og forskjellen i renten 2021 og 2023 vil derfor gi et stort utslag på skattekortet.

– Det er ikke avdekket feil i beregningene, men mange vil se at det er store endringer siden 2021, forteller Ove Nyland, avdelingsdirektør i brukerkontakt i Skatteetaten til TV 2.

BELØP: Skatteetaten forklarer hvorfor noen av beløpene på skattekortet skiller seg kraftig fra virkeligheten. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Han sier det er spesielt viktig å endre skattekortet dersom livssituasjonen har endret seg, eller om man får mer eller mindre i inntekt og gjeld – i tillegg til renteendringer.

– Det er alltid viktig å sjekke skattekortet for å unngå å betale for mye eller for lite skatt. Når det skjer store endringer i privatøkonomien, er dette ekstra viktig, sier Nyland.

Skatteetatens sjekkliste: Når du mottar lønn: Sjekk tallene i lønnsslippen som du får fra din arbeidsgiver. Den kan du få enten elektronisk eller på papir. Du kan også sjekke hvilke opplysninger din arbeidsgiver har meldt inn til Skatteetaten. Når du mottar pensjon: Sjekk tallene du får i oversikten fra Nav eller om du har andre som også utbetaler pensjon, må du også sjekke disse tallene. Når du har gjeld og/eller formue: Sjekk tallene du får fra banken med oversikt over gjeld, gjeldsrenter og eventuell formue.

Ny overraskelse

Forbrukerøkonomen ble også overrasket av nettopp hvor mye hun hadde fått oppført i renteinntekt.

På skattekortet hennes lå det inne et altfor høyt beløp.

– Det var beregnet på 20 prosent rente. Det ville gitt meg en høyere skatt. Målet mitt er ikke å ha mer penger på en bufferkonto enn det jeg trenger. Resten av pengene spares i fond. Så da er det greit å endre dette, sier Tvetenstrand.

SKATT: Det er viktig å se over skattekortet, påpeker både Skatteetaten og forbrukerøkonom Cecilie Tvetenstrand. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

– Viser hvor viktig det er

Hun har forståelse for at mange nå blir overrasket og forvirret når de sjekker skattekortet.

– Dette viser bare hvor viktig det er å sjekke skattekortet når det kommer, og gjøre endringer i økonomien din. Du kan endre og tilpasse når som helst. Og det er lite galt du kan gjøre.

Endringene du gjør på skattekortet ditt nå kan altså få konsekvenser for skatteoppgjøret, som kommer i 2024.

– Skattekortet gir jo bare en indikasjon på hvor mye du skal betale, mens oppgjørets time er når skatteoppgjøret kommer. Det er skatteoppgjøret som gir endelig status på hva om du i realiteten har betalt for mye eller for lite, sier Tvetenstrand.