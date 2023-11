Vinteren er rett rundt hjørnet, og med det følger en periode med mørketid.

Mellom 5 og 10 prosent av befolkningen lider av vinterdepresjon i større eller mindre grad, viser flere forskningsrapporter.

Mørketiden kan også gi større problemer med søvn.

Nå tar stadig flere et aktivt grep for å få bukt med søvnvanskene og vinterdepresjonen.



VÅKNE: Stadig flere tyr til slike lamper for oppvåkning og som en erstatter for manglende dagslys. Foto: Ivar Lid Riise

Stor pågang

TV 2 har snakket med flere av landets største leverandører av dagslys- og lysterapilamper.

Samtlige forteller om økende etterspørsel etter lampene, som brukes for å gi naturlig oppvåkning om morgenen, og lystilførsel på dagtid i mørketiden.

Fakta om lysbehandling Lysbehandling kan brukes mot flere typer døgnrytmeforstyrrelser, for eksempel jetlag, forsinket søvnfasesyndrom, for tidlig morgenoppvåkning eller søvnforstyrrelser.



I tillegg brukes lysbehandling ved visse former for depresjoner, spesielt såkalte «vinterdepresjoner», da noen ganger i kombinasjon med legemiddelbehandling. En dagslyslampe kan også være nyttig for de som sliter med lite energi og trøtthet i mørketiden.



Den hjelper også til med å holde en god døgnrytme. Kilde: Apotek 1

Hos Kjell & Company økte salget 80 prosent i oktober og november, sammenlignet med i fjor.

Også elektrokjeden Elkjøp ser en klar økning i lysinteressen.

– Kombinasjonen av lange vintre og en befolkning som i økende grad er opptatt av helse, og som samtidig er langt fremme teknologisk, gjør at terapilys er ekstra populært i Norge, sier kommunikasjonssjef Kristian Willanger.

Konkurrenten Power selger flere enn tidligere, og ser samtidig en voksende trend for smartpærer.

– De har denne funksjonen innebygd og gir den samme effekten. Det er selvfølgelig fortsatt mange som vil ha rene «wakeup-lights», men den største veksten er i smartpærene, sier salgssjef for småelektronikk, Snorre Berg-Domaas.



Han opplyser at Power selger de fleste av lampene i Nord-Norge, men at salget også øker på Øst- og Vestlandet.

Klart råd

Leder for Nasjonalt senter for søvnmedisin, Bjørn Bjorvatn, sier mangel på lys er til plage for mange om vinteren.



– Når vi får mørketid, er det mange som sover dårligere. Man blir mer søvnig, man sliter med å stå opp og døgnrytmen blir verre.

Bjorvatn anbefaler dem som opplever søvnvansker å kontakte fastlegen først.



– Sliter man med vinterdepresjon, vil økt belysning være gunstig. De fleste klarer seg jo gjennom mørketiden, men for dem som sliter, vil daglyseksponering være nyttig.

HANDLES: Slike lamper brukes til naturlig oppvåkning og som tilskudd av dagslys i mørketiden. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

– Avgjørende

Forskning fra UiB viser at 20 prosent av befolkningen har symptomer på insomni, altså lite eller dårlig søvn.



Spesielt blant unge er søvnproblemer økende.

TRØTT: Norske unge har stadig økende søvnproblemer, forteller søvnekspert Bjørn Brovatn. Foto: Gorm Kallestad / NTB

– Man er på hele tiden og skrur aldri av. At mobilen alltid er fremme, tenker vi er en faktor. Det er lett å utsette søvnen og kompensere med å drikke espresso eller energidrikk, men det er ikke å anbefale.

Bjorvatn sier viktigheten av god søvn ikke kan underdrives.

– Folk som sover for lite har økt risiko for blant annet diabetes, kreft, hjerte- og karsykdom og demens. Søvn er helt avgjørende for å fungere normalt. Jeg blir frustrert når jeg ser at folk skriver om viktigheten av mosjon og kosthold, men glemmer å nevne at søvn er minst like viktig, sier professoren.