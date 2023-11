Selger supermat for veldedighet

HJELPER: Flere restauranter ble med på initiativet «Sunday dinner for Gaza», som blant andre Christopher Haatuft har initiert. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

På Michelin-restauranten Lysverket i Bergen lager Christopher Haatuft dekadent mat i en ti-retters meny.

Men de mange brutale bildene fra krigsherjede Gaza fikk kjendiskokken til å ønske å gjøre noe fra restaurantene sine.

– Du trenger ikke å ha over middels medmenneskelighet for å reagere på det som man ser på nyhetene og i alle mulige kanaler. Du føler deg litt sånn maktesløs, så man har lyst til å bidra, sier Haatuft.

KOKKEKUNST: Flere restauranter har blitt med på å gi inntektene til arbeidet for barn i Gaza. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

Spesiell meny

Gjennom initiativet «Sunday Dinner for Gaza» åpnet Lysverket, Haatufts to andre restauranter, samt flere andre i Bergen opp for servering på søndag.

Inntektene går til årets Rafto-prisvinner, Defence for Children International - Palestine, som jobber for å beskytte palestinske barns rettigheter.

Søndagsmenyen ved vanligvis nordisk baserte Lysverket er heller inspirert av det palestinske kjøkken.

TIL MIDDAG: Håvar Blich Hope og familien var svært fornøyd med søndagsmiddagen, til inntekt for de krigsutsatte barna på Gaza-stripen. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

– Vi har Musakhan med tabonbrød som er grillet, smør med karamellisert løk, med masse sumak og litt kumin. Så har vi grillet kylling med palestinsk seven spices, kanel og kumin. Og så har vi sides på tabbouleh og hummus, forteller soussjef Fredrik van Opdorp.

– Skal dere være med?

Selv om ti restauranter ble med på initiativet denne gang, er Haatuft klar på at flere burde slenge seg med, til inntekt for en god sak.

– Det hadde vært veldig gøy hvis det hadde gått litt viralt. Hjemme i Bergen kan jo vi stirre folk i øynene og spørre om de skal være med, og da er det veldig vanskelig å si nei.

GODSAKER: Lysverket lar hele fortjenesten på søndag gå til barna på Gaza. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

Til slutt kommer kokken med et retorisk spørsmål.

– Oslo, skal dere være med?