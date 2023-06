– Selger stjålne Netflix-kontoer på det mørke nettet

Nye Netflix-regler øker risikoen for svindel, advarer sikkerhetsselskap.

Strømmetjenesten Netflix vil ha slutt på at husholdninger deler kontoer.

Derfor gir de brukerne sine muligheten til å dele kontoen sin for et ekstra månedsbeløp.

Nå står Norge - og 107 andre land - for tur.



Kunder flykter

Den kontroversielle løsningen har vært testet ut blant annet i Canada, New Zealand og Portugal. I USA ble brukerne varslet i slutten av mai, ifølge CNN og Washington Post.

Strømmegiganten sa tidligere i år at over 100 millioner husholdninger deler Netflix-kontoene sine med andre, noe som påvirker deres evne til å investere i nye TV-programmer og filmer.



Den nye løsningen er testet ut i flere land, og kundene flykter.

I Spania mistet strømmegiganten en million brukere i løpet av årets tre første måneder, ifølge Time.

Nær en av fire amerikanske Netflix-brukere sier i en undersøkelse at de vil si opp abonnementet sitt, ifølge PCMag.

Nettstedet Cnet gir samtidig forbrukertips om hvordan strømmeutgiftene skal holdes nede med de økte prisene.

Utnyttes av nettkriminelle

Datasikkerhetsselskapet Check Point sier at situasjonen har skapt et ideelt scenario for nettkriminelle.

ADVARER: Erling Schackt er teknologisjef i Check Point Norge. Foto: Stephanie Sikkes

De nye reglene med økte priser for Netflix-kontodeling øker risikoen for svindel, hevder selskapet.

– Nettkriminelle utnytter ofte forbrukernes behov og ønsker, og tilpasser angrepene sine via pågående trender, sier teknologisjef Erling Schackt i Check Point Norge.



Det mørke nettet

Selskapet opplyser at de har identifisert en rekke ulovlige virksomheter som selger Netflix-abonnementer på det mørke nettet.

De fleste kontoene er hentet fra kompromitterte personopplysninger eller hackede kontoer.

Det tilbys tilgang til månedlige premiumkontoer for ekstremt lave priser, ifølge Check Point Research.

– Som med alle andre domener, er det viktig å huske at hvis et tilbud virker for godt til å være sant, er det sannsynligvis det, sier Schackt.

Netflix var på topp ti-svindellisten i selskapets kvartalsoversikt over merkevaresvindel.

Dermed er Netflix blant merkevarene som oftest utnyttes av hackere for å stjele personopplysninger eller betalingsinformasjon.

– Å vite om typiske kjennetegn for svindel, som feilstavede domener og mistenkelige lenker, er veldig viktig for å unngå at personlige opplysninger havner i feil hender, sier Schackt.

Velg et godt passord

I slike tilfeller sender svindlerne eposter fra «Netflix» med en link til en falsk side, hvor du blir bedt om å logge inn, slik at svindlerne får tak i brukernavn og passord, skriver Nettvett.no.

– Altfor mange har passord som veldig enkelt kan kompromitteres. Velg et passord med minst 14 tegn, store og små bokstaver, symboler og tall. Unngå personlige detaljer som bursdag, familienavn eller annen informasjon som er lett tilgjengelig. Og del aldri passordet ditt med noen, sier teknologisjef Erling Schackt i Check Point Norge.



Nettvett.no har laget en detaljert veiledning for hvordan du lager sterke passord. En forenklet versjon finnes her.



Få rådene om hvordan du lager de beste og tryggeste passordene her: