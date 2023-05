Selger morsmelk på Finn.no

Lavinia Nordseth har mye morsmelk til overs. Hun donerer til melkebanken og selger i tillegg morsmelk for 50 kroner per desiliter.

PUMPER: Sykepleierstudent og nybakt mor Lavinia Nordseth sitter hjemme i stuen og pumper melk. Hun har et sterkt ønske om at flest mulig skal kunne gi morsmelk til sine barn. Foto: Håvard Smeland / TV 2

Sykepleierstudent Lavinia Nordseth donerer morsmelken sin til Arendal sykehus. Der har hun donert tre og en halv liter morsmelk.



– Hadde ikke jeg kunnet amme, hadde jeg satt veldig pris på å få muligheten til å gi barnet mitt morsmelk.

I tillegg til å donere melk til sykehuset, selger Nordseth melken sin på Finn.no.

IKKE GRATIS: Nordseth selger melken sin for 50 kroner for 100 milliliter, 150 kroner for 500 milliliter og 250 kroner for en hel liter. Foto: Faksimile fra Finn.no

Et alternativ

– Jeg har så mye morsmelk, og jeg ønsker at alle skal ha muligheten til å gi morsmelk til babyene sine.

Nordseth sier hun ønsker å være et alternativ for de som ikke ønsker å bruke morsmelkerstatning.

OVERFLOD: Nordseth sier hun produserer mye mer melk enn hennes eget barn trenger. Foto: Håvard Smeland / TV 2.

Selger til større babyer

– Jeg hører om babyer som får vondt i magen av morsmelkerstatning, og at det tar lang tid for mødre å finne den erstatningen som passer for de. Derfor vil jeg hjelpe de som ønsker å gi barna sine morsmelk.

Den donerte morsmelken går først og fremst til premature og nyfødte barn på sykehuset.

– Slik skal det jo være, men jeg selger i tillegg på Finn for at litt større babyer også skal få muligheten.

Risiko for bakterier i melken

Donerer man melk til sykehuset, testes hver boks med melk for bakterier. Det kan ikke Nordseth gjøre hvis hun selger hjemmefra.

– Ingen kan godkjenne melken jeg selger på Finn, men jeg er en godkjent donor. Jeg tenker selvfølgelig på risikoen for å få bakterier i melken, men jeg er veldig forsiktig.

INTERESSERT: Nordseth la ut annonsen i mai, og har ikke hatt noen kjøpere enda. Men hun sier at det har vært interesserte. Foto: Håvard Smeland / TV 2.

Nordseth sier det ikke er mulig å garantere at melken er fri for bakterier, til tross for at hun koker utstyr og vasker hender ofte.

– Det er ingen måte å kontrollere det på. Men jeg følger de samme hygienerutinene som jeg gjør når jeg donerer til sykehuset.

Finn.no skriver i en mail til TV 2 at de ikke har noen begrensninger på salg av morsmelk på deres nettsider.

Sykepleieren er skeptisk

Sykepleier Renate Waldow ved nyfødtintensiven på Haukeland Universitetssykehus sier det er viktig å følge nasjonale retningslinjer for testing av donormelk.

HVIT BLOD: Sykepleier Renate Waldow sier sykepleierne ofte kaller morsmelken for hvitt blod. Hun er skeptisk til salg av det hvite blodet over nett. Foto: Eva Frimanslund / TV 2

– Vi tester hver eneste boks med melk for bakterier, men det viktigste er at vi tar blodtester av donoren for å vite om hun har sykdommer i blodet.

Bedre ammeveiledning

Waldow sier hun er skeptisk til salg av morsmelk på Finn.no. Hun tror bedre hjelp til amming kan være en løsning til at mødre kan gi barnet sitt morsmelk.

– Mange strever med amming og får kanskje ikke den hjelpen de trenger. God ammeveiledning fra fagpersoner er viktig, her kan mange flere få til amming og slippe å ty til å kjøpe melk på nettet.



FRYST: Nordseth oppbevarer morsmelken i frysen, før hun leverer de til sykehuset. Foto: Håvard Smeland / TV 2.

Anne Grøvslien er leder ved morsmelkbanken på Oslo Universitetssykehus. Hun sier det er alt fra bodybuildere til kreftsyke som etterspør den dyrebare melken.

SKEPTISK: Anne Marie Hagen Grøvslien, leder Melkebanken, OUS stoler ikke på salg av morsmelk over nett. Foto: Kristin Grønning / TV 2

– Jeg har ikke tall på hvor mange «creepy» mailer jeg får av folk som spør om de kan få morsmelk.

Grøvslien sier hun ikke vet om henvendelsene er tull eller ikke, men tror det viser at det er ingen garanti for at melken som selges på nett går til trengende babyer.

– Jeg har ingenting imot å dele morsmelk privat mellom kjente, men jeg er skeptisk til salg av morsmelk over nett.