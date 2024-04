Selger eiendom ved luftforsvarets viktigste base: – God interesse

VIKTIG: Evenes flystasjon er svært viktig for både Norge og Nato. Her tar et F-35-fly av fra rullebanen på Evenes. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Nylig avslørte TV 2 at hytter i Målselv Fjellandsby ved Bardufoss flystasjon kan kobles til den russiske makteliten.

Sakene har vakt reaksjoner i en rekke land og norske politikere har vært unisone i behovet for å ta grep.

«RUSSERHYTTENE»: Flere hytteeiere ved Bardufoss kan kobles til den russiske makteliten. Foto: Daniel Berg Fosseng / TV 2

Nå er «nærmeste nabo» til den militære flyplassen på Evenes til salgs.

En brakkerigg med et samlet bruttoareal på over 1000 kvadratmeter, som i dag ligger innenfor den militære sonen.

Eiendommen kan i utgangspunktet hvem som helst kjøpe.

– Det er opp til sikkerhetsmyndighetene å ta kontakt med meg og eventuelt legge føringer på hvem det kan selges til, sier Marius Berger, eiendomsmegler i Sem & Johnsen.



MEGLER: Eiendomsmegler Marius Berger er tydelig på at det får være opptil sikkerhetsmyndighetene å ta kontakt om salget. Foto: Sem & Johnsen

Avisa Fremover omtalte saken først.

PST koblet inn



Evenes er luftforsvarets viktigste base i nord.

Dersom et ukjent luftfartøy nærmer seg luftrommet vårt, rykker forsvaret ut med to F-35-kampfly fra Evenes, på oppdrag fra Nato.

Den militære flystasjon er også base for patruljeflyene P-8 Poseidon , en luftvernbataljon og baseforsvarsskvadronen.

MILITÆR AKTIVITET: Det foregår stor militær aktivitet i Evenes-området. Her testes luftvernsystemet NASAMS på en fjelltopp ved Evenes flystasjon. Foto: Stian Lysberg Solum

Etter at brakkerigget kom ut for salg, har PST blitt koblet inn.

– PST har opprettet dialog med flere aktører som er berørt av det forestående salget, sier seniorrådgiver i PST, Eirik Veum.

– På generelt grunnlag har PST fokus på eiendomssalg som er tett opp til militære områder, uten at vi kan slå fast at det er grunn til bekymring i dette tilfellet, legger Eirik Veum til.



Tenkte ikke på det

– Jeg er bare megler og skal selge eiendommen på vegne av en Harstadbedrift, sier Berger.

Han kan fortelle at det har vært god interesse etter at den kom ut for salg, og at det er tre konkrete interesserte.

– Da jeg fikk oppdraget og utarbeidet salgsoppgaven tenkte jeg ikke på sikkerhetsaspektet i det hele tatt, det må jeg innrømme, sier Berger.

Nå er han imidlertid oppmerksom på det, men vil ikke kommentere om han har blitt kontaktet av sikkerhetsmyndigheter.

KAMPFLY: Piloten «Fusion» foran et F-35 kampfly i en hangar på Evenes flystasjon. Foto: Stian Lysberg Solum

– Det har bare vært norsk interesse hittil, men jeg har begynt å følge hodet. Men det må være opp til sikkerhetsmyndighetene å legge bånd på salget, sier Berger.



Han kaller situasjonen usedvanlig.

– Jeg har begynt å reflektere rundt det, og det blir definitivt tema med juridisk avdeling på mandag, sier Berger.



Han opplyser at Forsvaret har gitt beskjed om at bygget ligger for nært forsvarsanlegget og skal flyttes tre hundre meter lenger vekk, slik at det er ute av sikkerhetssonen.

Det skjedde som følge av utvidet sikkerhetssone ved flystasjonen, knyttet til Russlands angrep på Ukraina.

– Per i dag tillates det ikke at brakkene er bebodd før de flyttes tre hundre meter, sier Berger.

Kommenterer ikke enkeltsak

– På generelt grunnlag er virksomheter som er underlagt sikkerhetsloven pålagt å varsle myndighetene dersom et salg av eiendom – i umiddelbar nærhet eller med sikkerhetsmessig betydning – utgjør en risiko for virksomheten og verdiene de skal beskytte, sier avdelingsdirektør i NSM, Kristin Wist.



Videre opplyser hun at NSM ikke kan gå inn på konkrete enkeltsaker eller arbeidsmetoder.



– Dersom NSM vurderer at en investering kan medføre risiko for nasjonale sikkerhetsinteresser, løfter NSM saken til Justis- og beredskapsdepartementet og departementsnettverket for screening for videre håndtering, sier Wist.

– Dersom NSM vurderer at en sak ikke har en tilknytning til sikkerhetsloven eller ikke berører verdier som knytter seg til nasjonale sikkerhetsinteresser, har ikke NSM grunnlag for å gå videre med saken.