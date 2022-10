Selger bolig i et fallende marked – én ting er spesielt viktig

I leiligheten til Julie Sverdrup-Thygeson (48) og samboeren på Majorstuen i Oslo er alt klart for visning. De har akkurat kjøpt en tomannsbolig og er avhengig av et godt salg.

– Det er klart det er en stressende situasjon å sitte på to leiligheter når markedet går nedover, sier Sverdrup-Thygeson til TV 2.

ENKLE GREP: Med enkle grep kan man få boligen til å skinne på visning. Planten på bildet er kjøpt inn for anledningen Foto: Marie Grensbraten Lorvik / TV 2

Boligprisene sank med 2,2 prosent i september, og prisene er ventet å synke ytterligere i tiden fremover.

Så, hva er viktig når du skal selge boligen i et fallende marked? Og hvor mye penger må du ut med i forbindelse med salget?

Spesielt viktig

Ekspertene er enige. Boligrenten har økt, folk har mindre kjøpekraft og det kommer færre på visning. Derfor blir presentasjonen av leiligheten enda viktigere.

– En boligannonse får ti prosent færre besøk enn for ett år siden. Det ligger flere boliger på markedet enn tidligere og boligkjøperne har dermed har mer å velge i, sier Jørgen Hellestveit, leder for Finn eiendom.

Han er tydelig på at det er svært viktig å lage en god annonse, og at en boligstylist kan være en god investering.

Eiendomsmegler i DNB, Kaja Olsen, forteller at målet er å tiltrekke seg folk på visning og få flest mulig budgivere.

– En ekstra budgiver er verdt rundt 100.000 kroner. Skal man tjene gode penger på en bolig, må man ofte også bruke penger, sier Olsen.

Tok saken i egne hender

Julie Sverdrup-Thygeson og samboeren ønsket derimot ikke å bruke titalls tusen på boligstyling.

– Jeg tror profesjonell styling kan være litt oppskrytt. Man får til mye bare man har litt sans, og ser på hva andre gjør på Finn, sier hun.

Se stylistens beste tips lenger ned i saken.

Paret gikk grundig til verks da de skulle klargjøre leiligheten for salg.

– Vi vasket grundig, sparklet og malte noen vegger og lister. Deretter fjernet vi overflødige ting.

– Når dette er gjort kan man begynne å se på hva man vil gjøre med interiøret i leiligheten.

FARGESORTERING: Julie Sverdrup-Thygeson ryddet opp i hyllene og fargesorterte bøker for at leiligheten skulle se penere ut. Foto: Marie Grensbråten Lorvik / TV 2

Hun tok vekk overflødige puter i sofaen, store bokhyller og kjøkkenmaskiner.

– Jeg har alltid ledd litt av folk som fargesorterte bøker, men etter at jeg hadde lekt meg litt synes jeg det så ryddigere ut.

Hun valgte også å ta vekk stereoanlegg og TV da bildene skulle tas.

– Bare sørg for at det ser rent og ordentlig ut der. Jeg tror ikke det trenger å ligge en Chanel-bok på stuebordet for at salget skal gå bra.

Sverdrup-Thygeson anslår at boligsalget kommer til å koste dem rundt 180.000 kroner. Dette inkluderer megleravgift, foto, en ekstra markedsføringspakke, salgsforsikring og visningsavgifter.

– Det er dyrt å selge bolig, derfor valgte vi å spare inn der vi kunne. Ekstra markedsføring ville vi derimot koste på oss, da man tross alt ikke selger bolig så ofte.

Hun forteller at de har betalt 18.000 for ekstra markedsføring.

Advarer

Meglerhusene tilbyr en rekke valgfrie tjenester ved et boligsalg. Blant dem er boligstyling, markedspakker eller forsikringer som garanterer salg.

Carsten Henrik Pihl, forbruker- og kommunikasjonssjef hos Huseiernes Landsforbund, advarer mot å bruke overdrevent store summer på disse tilleggstjenestene.

ADVARER: Man bør være varsom med å bruke store summer på ekstratjenester, mener Carsten Henrik Phil fra Huseiernes Landsforbund. Foto: Huseierne

– Det kan være en stor risiko å ta, fordi man kan ende opp med å bruke penger det ikke er sikkert at man får tilbake, sier Phil.

Bor du i en storby eller på Østlandet, vil du kanskje få mer igjen for profesjonell styling enn om du bor lenger ut i distriktene, forklarer han.

Det samme sier Phil om å punge ut store summer for ekstra markedsføringspakker.

– Sjekk hva som inngår i grunnpakken du allerede betaler for. Først da kan du vurdere behovet for ekstra markedsføring.

Han er derimot tydelig på hvilke tjenester du ikke bør spare inn på.

– Boligselgerforsikring bør man aldri droppe. Den beskytter selger mot klager på feil og mangler fra kjøper.

– Foto bør man også bruke penger på. Det gjelder å få presentert det man skal selge på en god måte.

Meglerens spareknep

– Ved å planlegge både salg og timing kan du spare mye penger på blant annet dyr mellomfinansiering og ekstra visningskostnader, sier eiendomsmegler Kaja Olsen.

Hun forklarer blant annet at du kan få en overraskende regning dersom du har benyttet deg av full boligstyling og boligsalget tar lengre tid enn forventet.

GOD PLANLEGGING: Eiendomsmegler i DNB Kaja Olsen forteller at man kan spare store summer på å planlegge boligsalget. Foto: DNB Eiendom

– Stylingfirmaene har ofte en tidsgrense, og det vil påløpe kostnader hvis man skal leie stylingen lenger enn planlagt. Det er en risiko for at man ikke får solgt før selskapet skal ha tilbake møblene.

En rekke stylingsselskaper TV 2 har sjekket ut tilbyr full styling av en treroms leilighet for mellom 15.000 til 20.000 kroner. For eneboliger ligger prisen på 25.000 og oppover.

Dersom du blir nødt til å leie stylingen lenger enn fire uker, fakturer flere av firmaene 20 prosent av totalprisen per ekstra uke.

Prisene varierer ut fra om du kjøper delvis eller full styling.

Utslitt og håpefull

I leiligheten på Majorstuen forteller Sverdrup-Thygeson at stylingprosessen har tatt på.

Men til gjengjeld sparte hun omtrent 20.000 kroner på dette grepet.

Julie Sverdrup-Thygeson forteller om styling for salg av bolig. Foto: Marie Grensbråten Lorvik / TV 2

– Jeg brukte vel en uke på å gjøre boligen klar for visning, og var helt utslitt etterpå, forteller hun.

– Håpet er at det lønner seg, at vi får igjen for det, legger hun til.



Slik styler eksperten boligen: Rydd opp! Få vekk alt rot som er over skap, samt overflødige møbler og dekor, men ikke rydd bort alt, «less is more» er overvurdert. Folk vil ikke se en tydelig stylet bolig, men et hjemmekoselig og møblert hjem. Det handler om å beholde de riktige tingene. Revurder planløsningen Planløsningen som er den mest praktiske for deg, er kanskje ikke den beste for å selge boligen. Utnytt plassen og tenk på hva som ser finest ut på bilder. Tenk utenfor boksen, kanskje sofaen eller spisebordet skal flyttes? Vurder enkle grep Et boligløft trenger ikke å koste skjorta. Vurder de enkle grepene, som å bytte knotter på kjøkkenskapene, male fronter, pusse ned gulv eller bytte ut benkeplaten. Lukt og varme Ha det varmt og godt og sørg for at det lukter naturlig og innbydende. Ikke la grønnsåpelukten slå mot de som kommer, det kan virke litt mistenkelig, men ha noen urteplanter på kjøkkenet, eller finn en nøytral duft til visning. Friske blomster og nyoppredde senger er også et must. Ikke ha dette i annonsebildene TV blir aldri fint på bilder. Denne må du ta vekk. Det kan gå fint med TV på vising, men husk at dette aldri ser bra ut på bilder. Bruk farger

For fire år siden var det veldig trendy med hvitt, beige og lys nøytral styling. Det har endret seg. Nå er det lurt å bruke farger for å få boligen til å «poppe» i annonsen.

Kilde: Interiørdesigner og boligstylist i Evoke Agency, Henriette Amlie.

Forhandle renten? Dette må du huske på!