Selger 40 kvadratmeter for ni millioner: – Tjuvholmen er en livsstil

HAVUTSIKT: I åttende etasje, med utsikt ut over byen og antydninger til kveldssol, ligger leiligheten som nå er for salg. Foto: Per Haugen / TV 2

En nådd rentetopp gir positive utsikter for boligmarkedet i Norge og også leiligheter i det dyrere sjiktet kan selges lettere unna. Men man bør ikke vente for lenge, spår Eiendom Norge.

2024 starter med en positiv nyhet fra Norges Bank. Rentetoppen ser med all sannsynlighet ut til å være nådd på 4,5 prosent.

En gledelig nyhet for det fleste, også for eiendomsmegler og partner Jon Kvisgaard i PrivatMekleren Dyve & partnere, som selger leiligheter i det dyrere sjiktet.

– Det er en god stemning nå!

– Velkommen til Tjuvholmen!

Mellom spahotellet The Thief, luksusrestauranter og Kongeskipet ligger leiligheten Kvisgaard skal ha visning på. Leiligheten på 40 kvadratmeter i 8. etasje i det kostbare området skal selges etter at eier har bodd der i tre år.

Med balkong, garasjeplass, moderne bad og sentral beliggenhet ved Oslofjorden ligger leiligheten ute til den nette sum av 9,2 millioner kroner totalt.

– Velkommen til Tjuvholmen! utbryter Kvisgaard.

STUE TIL STUDENTEN: Her koster hver kvadratmeter 224.000 kroner. Foto: Per Haugen / TV 2

– Med 224.000 kroner per kvadratmeter er dette en dyr leilighet kvadratmetermessig. Det er en liten leilighet, men med garasje på Tjuvholmen som utgjør en stor del av verdien, forteller Kvisgaard.

Han tror kjøpergruppen som er aktuell for denne type leilighet er blant annet konsulenter og pendlere som jobber periodevis i Oslo, men kanskje bor utenlands. I tillegg til familier.

– Denne leiligheten kan passe velstående familier som vil passe på at barna som studerer i byen har en trygg bolig under studietiden, for så å selge den med gevinst etter endt studietid.

NABO: Eiendomsmegler og partner Jon Kvisgaard bor selv på Tjuvholmen og kan gå god for området. Foto: Per Haugen / TV 2

Eiendomsmegleren bor selv i området og har kun lovord å si om nærmiljøet.

– Tjuvholmen er jo helt fantastisk sted å være og bo og leve. Det er en livsstil og en fantastisk opplevelse å bare leve her ute.

Ser endring i boligmarkedet

De siste par årene har det vært knyttet større usikkerhet til renteøkninger, prisvekst og inflasjon. Særlig dyrere boliger har vært vanskelige å selge i usikre økonomiske tider. Kvisgaard merket at flere boligkjøpere satte seg på gjerdet.

STUE: Med utsikt til byens vestkant og Kongeskipet i havna. Foto: Per Haugen / TV 2 Les mer BAD: Det er plass til bad på 40 kvadratmeter. Foto: Per Haugen / TV 2 Les mer SOVEROM: Ett soverom vil du finne i leiligheten på Tjuvholmen. Foto: Per Haugen / TV 2 Les mer KJØKKEN: Foto: Per Haugen / TV 2 Les mer UTSIKT: Fra stuevinduet kan man se på livet på Tjuvholmen. Foto: Per Haugen / TV 2 Les mer

– Siste halvåret frem mot jul var det veldig stor usikkerhet i hvor rentebanen skulle ende. Det førte til at folk ble ubesluttsomme, de vegret seg for å ta avgjørelser når det var vanskelig for dem å budsjettere og planlegge for overskuelig fremtid, forteller Kvisgaard.

Allerede på rentemøtet i desember ga Norges Bank signaler om at renta skulle bli stående på 4,5. Etter det har Kvisgaard og kollegaene sett en endring i markedet.

– Nå over nyttår ser vi et annet klima. Ut ifra det sentralbanksjefen sa så er rentetoppen nådd for denne gang, og det gjør at folk er tilbake til å ta avgjørelser. Vi har merket det allerede, og jeg tror vi kommer til å merke det i større grad fremover, sier han.

Mer etterspørsel i storbyene

Kvisgaard får støtte av administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauridsen, i sin hypotese om en positiv utvikling i boligmarkedet i 2024.

– Neste gang det skjer noe med rentebanen, så går sannsynligvis styringsrenta ned. Det signalet i seg selv, som vi fikk allerede i desember, gir en forsiktig positiv impuls i boligmarkedet, sier Lauridsen.

POSITIV: Henning Lauridsen forteller at han har håp for et et bedre år for boligbransjen i 2024. Foto: Jan Helge Rambjør / TV 2

Han forteller at ut ifra tilbakemeldingene fra medlemmene i Eiendom Norge, er det fortsatt store lokale forskjeller i boligmarkedet.

– I pressområdene, altså storbyene, ser vi større aktivitet og etterspørsel nå. Januar er den sterkeste måneden på boligmarkedet tradisjonelt, det blir det i år også, forteller han.

Lauridsen tror et avgjørende tidspunkt å følge med på er det kommende rentemøtet i mars, da Norges Bank skal legge frem pengepolitisk rapport og en oppdatert rentebane.

– Hvis de kommer med en rentebane hvor de tror renta skal nedover, får vi mye mer optimisme i alle deler av boligmarkedet egentlig.

Usikker boligfremtid

Til tross for optimisme i boligmarkedet også for de dyrere leilighetene kom det ingen på Kvisgaards visning på Tjuvholmen.

Eiendomsmegleren håper flere vil dukke opp på visning kommende søndag. Ifølge han kan det lønne seg å være raskt ute med å kjøpe seg bolig.

– Jeg tror prisene skal en vei, og det er opp, sier han.

På grunn av hyppige rentehevinger de siste to årene og høy prisvekst har utbyggingen og igangsetting av nye boliger har falt drastisk. I september i fjor ble det satt i gang over 60 prosent færre prosjekter enn på same tid året før.

20240125 Jon Kvisgaard, eiendomsmekler Privatmekleren Dyve & partnere Foto: Per Haugen / TV 2

Henning Lauridsen i Eiendom Norge forteller at selv om særlig våren 2025 ser lovende ut, kan vi kan vente et mye mer trykket boligmarked de neste årene.

– For øyeblikket er det de som driver med boligbygging som er i krise. Det at boligbyggingen stanser opp gjør at det er smart å kjøpe nå og ikke vente til 2026 og 2027 der det vil bli rift om boligene, sier han.

Eiendomsmegler Kvisgaard på Tjuvholmen mener folk som håper på å kjøpe leilighet i nærmeste fremtid bør forberede seg.

– Det at vi etter alle praktiske formål ikke har noe nybygging i Oslo vil gjøre at om to til fire år blir det rift om leilighetene i hovedstaden, sier han og legger til:

– Brace for impact sier jeg bare!