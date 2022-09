Selene (24) og Angelika (16) går viralt: – Noen spør om jeg bruker søsteren min

Syv år har gått siden søstrene Selene (24) og Angelika Fjellvang Lie (16) gjestet God morgen Norge for første gang. Søstrene hadde gått viralt på Vine og fortalte om stjernestatusen de hadde fått på sosiale medier.

I flere år fulgte små og store hverdagen til søstrene, men da appen ble fjernet i 2017, ble det stille.

Først rundt juletider i fjor tok de hobbyen opp igjen, og denne gangen på etterfølgeren TikTok. På litt over et halvt år har de fått nærmere 100.000 følgere og flere millioner likes.

– Jeg har brukt Snapchat veldig mye, for jeg liker å filme og Angelika liker å bli filmet. Det og det å intervjue er favorittaktiviteten vår. Jeg delte det først med venner og familie, også tenkte jeg: «Hvorfor ikke bare dele det på TikTok når vi først er i gang», sier Selene til God morgen Norge.

Hjertesamtaler

Der deler de det moren deres kaller for «hjertesamtaler».

– Vi sitter ved frokostbordet eller senga og bare snakker sammen vanlig, også legger vi det ut. Det liker folk, for da er vi veldig lite tilgjort og bare prater fra hjertet.

Søstrene lar følgerne sine ta del i små og store begivenheter i hverdagen, og de svarer gledelig på det de måtte lure på. Spørsmålene som går igjen er om Angelika kan drikke alkohol, ta lappen og få seg kjæreste. 16-åringen bekrefter at hun kan drikke alkohol når hun blir 18 år, men forteller at lappen uteblir. Og på kjæreste-spørsmålet har hun gode nyheter.

– Jeg har kjæreste. Det er Håkon. Vi møttes på en leirskole i sommer, forteller hun.

– Er han kjekk?

– Ja, og morsom.

PÅ LEIRSKOLE: I sommer var Angelika og Selene på en aktivitetsleir, hvor de kjørte båt, klatret og sjekket opp gutter. Foto: Privat

I Angelika sitt liv finnes det også tre andre viktige menn. Øverst på listen står Matoma, TIX og Victor Sotberg. Heldigvis blir ikke Håkon sjalu på disse.

Vil fjerne fordommer

HJERTEFEIL: Angelika ble født med to hull i hjertet, og måtte tilbringe mye tid på sykehuset som barn. Foto: Privat

Selv om videoene deres først og fremst er koselige, innrømmer de at det er en dypere mening bak TikTok-kontoen. De ønsker å skape mer åpenhet rundt det å være annerledes, og ufarliggjøre det.

– Det er behov for å se det. Også er det veldig mange, barn i hovedsak, som kommenterer at jeg er så utrolig heldig som har en søster som har downs syndrom. I utgangspunktet er man ikke heldig når man får et barn som har downs syndrom og som er utsatt for flere sykdommer, som for eksempel hjertefeil, sier Selene og utdyper:

– Men hun har tatt oss med på en reise som har gjort at familien har blitt mer knyttet sammen. Vi har kvittet oss med så mange fordommer og vi har blitt mer åpne – det gjør at jeg føler meg heldig.

Selv om det florerer av positive kommentarer på profilen til søstrene, hender det at det iblant dukker opp noen negative.

– Det har vært nesten overraskende lite negativt, men det er noen kommentarer innimellom hvor de spør om jeg bruker søsteren min. Jeg skjønner hvor det kommer ifra, men så vet jeg at det ikke er tilfellet. Jeg spør alltid først om hun vil være med og vi synes det er veldig gøy, avslutter Selene, mens Angelika nikker bekreftende.