Seks personer uskyldig straffet

Én dom i tingretten er opphevet og fem personer har fått forelegg opphevet i trafikksaker. Det skjer i forbindelse med at en ansatt i Statens vegvesen er tiltalt for å ha manipulert data etter trafikkulykker.

Den tidligere betrodde medarbeideren i Statens vegvesen er tiltalt for å ha manipulert fartsdata etter 12 trafikkulykker.

Han er også tiltalt for å ha gitt uriktig kjøredata i etterforskningen av drapet på Anne-Elisabeth Hagen og i drapet på Janne Jemtland.

Ifølge tiltalen oppga han en fiktiv kjørelengde på 89 kilometer på Tom Hagens bil den dagen Anne-Elisabeth Hagen forsvant.

Påtalemyndigheten mener mannen i de 12 trafikkulykkene har bløffet både retten, politiet og kolleger i Statens vegvesen. Kripos bekrefter overfor TV 2 at flere av ulykkene er dødsulykker.

Mannen erkjenner ikke straffskyld.

Ulykkesdom opphevet



Riksadvokaten påla sommeren 2020 alle politidistrikt å gjennomgå 93 straffesaker etter trafikkulykker. Dette var saker der det var mistanke om at manipulerte data fra en ansatt i Statens vegvesen kan ha vært benyttet som bevis.



Den foreløpige oversikten fra Riksadvokaten TV 2 har fått tilgang til, viser at politidistriktene har funnet fem trafikksaker hvor personer har fått forelegg.

– Disse forholdene er nå opphevet og henlagt etter bevisets stilling, opplyser førstestatsadvokat Guri Lenth hos Riksadvokaten i en e-post til TV 2.



I tillegg er én dom fra Oslo tingrett avsagt i juni 2019, nå opphevet. I den saken ble en mann dømt til ubetinget fengsel i 20 dager for brudd på vegtrafikkloven etter en ulykke i Oslo.

Her vitnet den vegvesen-ansatte som sakkyndig om farten på ulykkesbilen.

– På grunnlag av de tekniske undersøkelser Statens vegvesen har gjort av kjøretøyet, finner retten hevet over tvil at en hastighet på 99 km/t kan legges til grunn som maksimal hastighet. Retten viser til (navn på den ansatte i vegvesenet) sin forklaring i retten, heter det i dommen.

Mannen påsto selv at hastigheten ikke var høyere enn 70 km/t.

Den tidligere vegvesen-ansatte erkjenner ikke straffskyld, og hans forsvarer Kim Ellertsen ønsker ikke kommentere selve tiltalen.

Men han svarer følgende på at fem forelegg og én dom nå er opphevet.

FORSVARER: Advokat Kim Ellertsen hos Elden Advokatfirma forsvarer den tidligere vegvesen-ansatte. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

– Vi vet ikke hvorfor foreleggene og dommen er opphevet, men leser det slik at det skyldes Riksadvokatens brev til politidistriktene der det fremgår at en ikke med sikkerhet kan legge til grunn vegvesenets rapporter i etterforskningen av ulykkesaker.

– Jeg er av den oppfatning at det ikke er påstått manipulering i de henlagte sakene, men jeg leser det slik at verktøyene som har vært brukt ikke har tilstrekkelig beviskraft på grunn av manglende etterprøvbarhet, sier mannens forsvarer, advokat Kim Ellertsen hos Elden Advokatfirma.

Møtt med undring



Ifølge dommen som nå er opphevet, mente altså den tiltalte sjåføren at hastigheten bare var 70 km/t.

– Jeg husker at jeg under hovedforhandlingen i saken stilte spørsmål ved hastigheten som ble påstått av den sakkyndige. Jeg mente spor på stedet og skader stemte dårlig med at farten skulle ha vært så høy som den sakkyndige og påtalemyndigheten hevdet, sier advokat Joar Berg Henjum, som var oppnevnt som forsvarer.

STUSSET: Advokat Joar Berg Henjum reagerte på fartsdata som den sakkyndige fra Statens vegvesen la frem i retten. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB.

Han synes det også var vanskelig å forstå hvordan dataene det ble vist til, kunne gi så skråsikker informasjon om farten.

– Innvendingene ble møtt med undring av den sakkyndige, og sikkert også av de øvrige i retten, sier forsvarer Joar Berg Henjum til TV 2.

Advokaten opplyser at dommen er gjenopptatt og hans klient har fått en påtaleunnlatelse hvor det er lagt til grunn lavere fart.

– Vi har ikke klart å bringe på det rene om det er mistanke om juks eller bare manglende tillit til riktigheten av den sakkyndige rapporten som ligger til grunn for at saken ble gjenopptatt, opplyser Henjum.

Han har på vegne av sin klient fremmet erstatningskrav som følge av at vedkommende ble feilaktig dømt og mistet førerkortet i 20 måneder.

Riksadvokaten er ikke kjent med at det per nå er flere saker der politiet eller statsadvokaten vurderer å fremme begjæring om gjenåpning til gunst for domfelte.

– Men vi ser ikke bort fra at det fremover kan komme begjæringer fra domfelte om gjenåpning som følge av at den aktuelle tiltalen nå er omtalt i media, opplyser førstestatsadvokat Guri Lenth hos Riksadvokaten.

Ifølge Kripos er det politidistriktene som avgjør hva som skal skje med de sakene som er omfattet av tiltalebeslutningen mot den tidligere vegvesen-ansatte.