Seks pasienter får ja – Jan får nei: – Strider mot loven

Jan Petter Blankholm utsettes for et lovbrudd når han nektes medisin for å bremse utviklingen av Pompes sykdom, mener ekspert.

– Dersom dette er den eneste medisinen som virker, og andre med samme diagnose får denne behandlingen, kan det være usaklig forskjellsbehandling, sier Anne Kjersti Befring til TV 2.

Hun er førsteamanuensis ved Juridisk fakultet på Universitetet i Oslo (UiO) med fagansvar for helserett.

– Det er et grunnleggende prinsipp at befolkningen skal ha trygghet for at det er likhet i hvordan helsetjenester gis, og at hjelp som gis i våre naboland også gis her. Det er problematisk at det ikke er lik tilgang på effektive behandlingsmetoder for alvorlige og sjeldne diagnoser i hele landet. Det strider mot loven når det ikke er lik geografisk vurdering av helsetilbudet, sier Anne Kjersti Befring.

UTÅLMODIG: Jan Petter Blankholm vil komme i gang med behandlingen så raskt som mulig. Foto: Arne Rovick /TV 2

TV 2 fortalte i september om Jan Petter Blankholm som har den svært sjeldne diagnosen Pompes sykdom. Den svekker sentrale muskler, blant annet puste- og hjertemusklatur, og skyldes mangel på et bestemt enzym som bryter ned glykogen i cellene.

Haster

Blankholm er den eneste av sju pasienter med diagnosen Pompes sykdom som ikke får tilbud om behandling med Myozyme. Medisinen er den eneste i sitt slag i verden og bremser utviklingen av sykdommen.

Helse Møre og Romsdal begrunner avslaget med både økonomi, tvil om effekt av behandling og at medisinen skal vurderes av Nye metoder. Dette er et felles system for å beslutte hvilke metoder som kan tilbys i spesialisthelsetjenesten.

– Jeg synes det er helt forferdelig at helseforetaket tenker økonomi og penger fremfor et menneskeliv. Da føler jeg meg lite verdsatt og tråkket på, sier Jan Petter Blankholm til TV 2.

Tante Aud er hans nærmeste støttespiller, og reagerer kraftig på avslaget fra Helse Møre og Romsdal.

TYDELIG: Aud Blankholm mener nevøen utsettes for forskjellsbehandling i helse-Norge. Foto: Arne Rovick /TV 2

– Dette er et eklatant brudd på prinsippet om likebehandling i norsk helsevesen, sier Aud Blankholm.

Da Blankholm fikk diagnosen for vel et år siden, ble han henvist til Rikshospitalet for utredning. Her anbefalte ekspertene overfor sykehuset i Molde at behandlingen måtte starte umiddelbart.

– For meg haster det å komme i gang. Jeg har ikke en dag å miste, sier Blankholm.

Helse Møre og Romsdal ønsker ikke stille til intervju, men svarer i en e-post til TV 2:

– Det har blitt vist til at det er noen få andre pasienter i Norge som har fått godkjent preparatet. Vi kan ikke se at dette tilsier at helseforetaket har plikt til å godkjenne preparatet, skriver fagdirektør Erik Solligård i Helse Møre og Romsdal.

Svakheter

Anne Kjersti Befring mener at systemet fungerer godt i denne saken frem til ekspertvurderingen foreligger.

– Når nasjonale eksperter anbefaler at behandling skal starte umiddelbart, bør ikke Molde sjukehus overprøve denne vurderingen med utgangspunkt i økonomi.

Hun mener dette eksempelet illustrerer svakheter i det norske systemet:

– Det overlates til de ulike regionale helseforetakene å ta stilling til hvilke metoder som skal tilbys personer med sjeldne diagnoser, uten at vurderingen er basert på en medisinsk faglig vurdering. Så utsettes den anbefalte behandlingen i påvente av vurdering fra de samme helseforetakene.

LOVBRUDD: Anne Kjersti Befring er ekspert i helserett og mener Jan Petter Blankholm utsettes for et lovbrudd.. Foto: Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

Befring mener det særnorske beslutningsforumet i de regionale helseforetakene - Nye metoder - ikke er tilrettelagt for å ta stilling til akutte tilstander som kan behandles effektivt.

– Det har lang saksbehandlingstid og tar i for liten grad hensyn til utviklingen av medisinen mot persontilpasning og individuelle rettigheter. Dette fører til ulikheter i behandlingssystemet som ikke er saklig eller rimelig, sier Befring.

I en fersk studie konkluderte man med at Nye metoder fungerte i tråd med føringene fra Stortinget. Befring er ikke enig.

– Dette er feil. I denne studien er det tatt utgangspunkt i de generelle kriteriene som er behandlet i en prioriteringsmelding fra departementet og ikke i Stortingets føringer. Stortinget har uttalt klart at de generelle prioriteringene ikke kan erstatte at individuelle behov og rettigheter må tillegges avgjørende vekt.

Da systemet ble evaluert høsten 2021, var konklusjonen at dette særnorske systemet har flere utilsiktede og uheldige konsekvenser. Befring har advart mot dette i mange år - også i sin egen doktoravhandling.

– Vi er et rikt land som bør være bedre på å gi trygghet for at alvorlig og kronisk syke får et rettferdig, effektivt og godt helsetilbud. Vi bør se nærmere på hvordan Stortingets bevilgninger av penger til helsetjenesten benyttes, og hvor mye som når frem til klinikken eller som benyttes til byråkratisering og andre formål, mener Befring.