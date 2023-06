Seks grunner til lavere strømpris i høst

VASKEMASKIN: Har du tenkt mye over strømforbruket ditt det siste året? Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Husker du da strømmen var svinedyr for noen måneder siden? Her er gode grunner til at den kommende strøm-høsten og vinteren blir mye billigere.

I vinter kunne strømprisen komme opp i sju-åtte kroner enkelte timer, men nå har prisene dalt i takt med stigende sommervarme.

Men hva skjer når kulden kommer tilbake?

Nå er det mye som tyder på at du ikke vil oppleve samme strømprisgaloppen mot slutten av året.

– Nei, det virker veldig lite sannsynlig, og det er flere grunner til det, sier nyhetsredaktør Olav Vilnes i bransjenettstedet Montel.

I fjorårets dyreste perioder, lå den månedlige snittprisen på mellom fire og seks kroner per kWt flere steder i Sør-Norge.



Ekspertene TV 2 har snakket med, tror strømprisen vil ligge rundt én krone per kWt i høst, og noe høyere i vinter. Dette kan dog svinge, og er umulig å spå sikkert.



KRAFTTAK: Strømstøtten dempet regningen betydelig for de private husholdningene i fjor, men mange private næringer slet tungt. Foto: Kåre Breivik / TV2

Derfor blir prisen lavere

Kraftanalytikerne er uansett samstemte i at momentene som er med på å styre strømprisen er langt mer stabile nå enn for ett år siden.

Vellykket europeisk omlegging vekk fra russisk gass

Selve vissheten om at man klarer seg uten gass fra Russland

God tilgang på LNG-naturgass

Europa og befolkningen har klart å redusere strømforbruket

Økt strømproduksjon fra fornybare energikilder

For Norge: God fylling i vannmagasinene og mer snø i fjellet

Mindre «nerve»

– Én ting som senker strømprisen, er at gassprisen er betydelig lavere. I fjor var det fullstendig panikk i gassmarkedet, ettersom alle landene plutselig skulle kutte importen av russisk gass grunnet krigen, sier Vilnes.

GASSPRODUKSJON: Bilde av et gassanlegg i den russiske regionen Irkutsk. Etter krigens utbrudd, valgte mange europeiske land å kutte gasshandelen med landet. Foto: VASILY FEDOSENKO / Reuters

De europeiske landene har i alle år vært vant til å importere gass fra Russland.

– Da mange land skulle kutte denne på kort varsel, visste man ikke om man ville klare seg uten.

Nå har Europa likevel kommet seg gjennom vinteren på en akseptabel måte, og derfor er det mindre «nerve» rundt de kommende kuldemånedene, sier Vilnes.

– Tror du selve vissheten om at man klarer seg uten russisk gass, påvirker strømprisen?

– Ja, det er mye psykologi her. Frykt rundt hvorvidt man har tilgjengelig gass eller ikke, kan gi en voldsom prisøkning. Nå gikk det greit i fjor, men faren er at man tenker at dette går fint fremover, og så gjør det ikke det, sier Vilnes.

Vellykket omstilling

Kraftanalytiker Marius Holm Rennesund i Thema Consulting sier de europeiske landene har lykkes godt med omstillingen vekk fra russisk gass.

– I tillegg har Tyskland fått opp terminaler for flytende naturgass, som har lettet situasjonen. Man ligger godt an med fyllingen av lagrene, og det ser ikke ut til at vi skal få noe knapphet som drar opp prisene, sier Rennesund.

FØLGER MED: Kraftanalytiker Marius Holm Rennesund i Thema Consulting. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Én ting som kan gi knapphet, er økt etterspørsel fra det asiatiske markedet. Ifølge ekspertene er det ikke noe som umiddelbart tyder på at det vil skje nå.

Strømsparende generasjon

Strømekspert og analysesjef Tor Reier Lilleholt i Volue Insight tror de høye kraftprisene i Europa har gitt befolkningen et lynkurs i strømsparing.

– Jeg tror ikke prisene skal tilbake til slik de var. Europa har latt prisene forbli høye, noe som har ført til redusert forbruk. Her har en hel generasjon lært hvordan man sparer strøm, sier Lilleholt.

Norge reduserte strømforbruket med mellom fem og ti prosent i siste halvdel av 2022.



– EU har vært tøffe, men gjort en god jobb og styrt prisene. Reduksjonen i strømforbruk har også senket behovet for gass. Dermed er man mer i balanse uten den russiske gassen.

ANALYTIKER: Strømekspert og analysesjef Tor Reier Lilleholt i Volue Insight. Foto: Håvard Smeland / TV 2

– Været blir en joker

For Norge sin del er vi fortsatt avhengige av vær og vind for å sikkert kunne anslå hvordan strømprisen blir når kulda setter inn.

– Været blir en joker. Det var mildt i fjor, så hvis man får en skikkelig kald vinter så kan man få høye priser. Vannkraftsituasjonen er likevel bedre enn i fjor, selv om vi har hatt en tørr juni, sier Vilnes.

Med litt hell får man god vind- og solkraft-produksjon på kontinentet.

– Det vil definitivt hjelpe på. Vi ser at god produksjon av fornybar energi kan gi veldig lave kraftpriser i Norden. Jo mer vindkraft som produseres i Europa, jo mindre gasskraft trengs, sier Rennesund.

VINDKRAFT: Været blir en joker når strømprisen skal settes, sier kraftanalytiker. Foto: Aage Aune / TV 2

Strømstøtte-stopp?

Men hva med strømstøtten? Trenger vi den? Regjeringen har lovet å gi støtte for all strøm som overskrider 70 øre ut 2024.

– Den blir nok værende en stund. Man er nok forsiktig med å avvikle den før man har kommet gjennom neste vintersesong, sier Rennesund.

Lilleholt sier strømprisen er nede på et nivå der man kan fjerne den.

– Prisnivået er ikke ekstremt lenger, bare høyt. Dette er en pris alle bør bli eksponert for, fordi man da får riktigere tiltak. Nå bør man la markedet styre om man ønsker å spare eller ikke.