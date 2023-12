Seks ganger dyrere enn en vanlig fange: Så mye koster Breivik

RINGERIKE FENGSEL: Anders Behring Breiviks celleanlegg i Ringerike fengsel er fordelt over to etasjer. Dette er luftegården i første etasje. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Terrordømte Anders Behring Breivik (44) soner under helt spesielle omstendigheter i Ringerike fengsel. Det koster staten svært mye penger.

8. januar begynner rettssaken der Anders Behring Breivik (44) for andre gang har saksøkt staten fordi han mener soningsforholdene i fengselet bryter med menneskerettighetene.

22. juli-terroristen ble flyttet fra Telemark fengsel Skien til Ringerike fengsel i fjor. Rettssaken skal avholdes i gymsalen i Ringerike fengsel den andre uken i januar.

I fengselet holdes han isolert i et celleanlegg fordelt over to etasjer.

Breivik har vært isolert i 11,5 år. Det mener han er nok.

TV-STUE: Dette er TV-stuen til Anders Behring Breivik i Ringerike fengsel. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Undulater og Playstation

I forbindelse med rettssaken har TV 2 spurt Kriminalomsorgen om hva det koster å ta vare på 44-åringen.



Breivik soner under såkalt «særlig høyt sikkerhetsnivå». Ifølge Kriminalomsorgen brukes regimet overfor domfelte og varetektsinnsatte som blant annet antas å medføre særlig høy rømningsfare, fare for gisseltaking eller fare for ny, særlig alvorlig kriminalitet.

Fra 2002 til 2023 er det kun 14 innsatte i norske fengsler som har vært under dette regimet.

2022: Anders Behring Breivik under en rettssak om prøveløslatelse i Skien fengsel i fjor. Foto: Frode Sunde / TV 2

Opplegget rundt Anders Behring Breivik er helt unikt.

I Ringerike fengsel har han eget kjøkken, treningsrom og TV-stue. Breivik har også kjæledyr i form av tre undulater.

På treningsrommet, som kun han har tilgang til, er det både romaskin, tredemølle og vektapparater. På TV-stua har han Playstation 2 med ulike spill.

TRENINGSROM: Breivik har tilgang til flere ulike treningsapparater. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Les mer SPISEROM: Dette rommet i celleanleggets første etasje brukes som spiserom. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Les mer UNDULATER: Disse tre fuglene bor sammen med Breivik. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Les mer

– Vi har vært opptatt av å gi et tilbud som ligger så tett opp til en normalitet som mulig for en person som soner på særlig høyt sikkerhetsnivå, har fengselsleder Eirik Bergstedt tidligere sagt til NTB.

Så mye koster det

Kriminalomsorgen har sendt TV 2 en oversikt over kostnadene knyttet til særlig høyt sikkerhetsnivå ved Ringerike fengsel.



Av oversikten kommer det frem at avdelingen på Ringerike fikk tildelt 15.570.000 kroner i 2023.

6.145.000 av disse kronene er ført opp på en egen post som heter Anders Behring Breivik.

Det betyr at han koster samfunnet minst 16.835 kroner i døgnet.

Til sammenligning koster en vanlig innsatt i norske fengsler mellom 2000 og 3000 kroner i døgnet.

Tallene TV 2 har fått tilsendt viser at mesteparten av pengene går med til å lønne de ansatte som jobber på avdelingen.

BESØKSROM: Dersom Breivik skal få besøk, må samtalen foregå gjennom en glassvegg. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Av de drøyt 15,5 millionene hele avdelingen for særlig høy sikkerhet ble tildelt i 2023, går snaut 14 millioner med til å lønne de ansatte.

Hvor mange av de 14 millionene som kun brukes på ansatte rundt Breivik sier ikke oversikten noe om, men av det totale budsjettet står kostnader knyttet til Breivik for nesten 40 prosent.

Den eneste andre posten i oversikten heter «Varer og tjenester» og utgjorde per 31. oktober 831.460 kroner.

Viser til kjent terrorist

«Breivik har i dag kun kontakt med to andre innsatte, som han har samvær med i én time annenhver uke», heter det i sluttinnlegget fra Breiviks advokat, Øystein Storrvik.



Advokaten sammenligner saken til Breivik med den kjente venezuelanske terroristen Ramirez Sanchez, som selv hevder å ha drept om lag 2000 mennesker i en rekke terrorangrep på 70-tallet.

DØMT TIL LIVSTID: Illich Ramirez Sanchez, også kjent som Carlos Sjakalen, er dømt til livstid i fengsel i Frankrike. Foto: NTB

«Han får både markant færre besøk og mindre meningsfull sosial interaksjon enn klageren i denne saken, og har i tillegg sittet isolert over en lengre tidsperiode», står det i sluttinnlegget.



Da Sanchez fikk prøvd saken sin i menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg, ble det avsagt dom under dissens, der 12 mot fem dommere mente at soningsforholdene i Frankrike ikke brøt EMK. artikkel 3.

Skal være suicidal



På den andre siden peker staten ved Justis- og beredskapsdepartementet på at Borgarting lagmannsrett i 2017 konkluderte med at soningsforholdene Breivik hadde vært under frem til da, ikke brøt med menneskerettighetene.

Regjeringsadvokaten, som fører statens sak for retten, viser til at det er foretatt mange og grundige sakkyndige risikovurderinger av Breivik.



SOVECELLE: Dette er ikke senga til Anders Behring Breivik, men en tilsvarende celle. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

«De sakkyndige mener risikoen knyttet til Breivik i det store og hele er uendret siden 2011. Denne ekstraordinære risikoen legger føringer for hvilke sikkerhetstiltak som har vært - og er - nødvendige for Kriminalomsorgen å etablere rundt Breivik», heter det i sluttinnlegget fra Staten.



Sist gang Breivik saksøkte saken og tapte, anket han helt til Høyesterett, som sa nei til å behandle anken.

Likevel uttalte ankeutvalget i 2017 at Breiviks seksårige isolasjon fra andre innsatte var «ekstraordinært lenge».

«Den lange perioden med isolasjon og fravær av meningsfull interaksjon har nå realisert seg i soningsskader for Breivik, herunder at han nå er suicidal. Han er nå avhengig av depresjonsmedisinen Prozac for å komme seg gjennom dagene i fengselet.»



GYMSAL: Her inne skal den sivile rettssaken mot staten avholdes den andre uken i januar. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Oslo tingrett har satt av en uke til å behandle det sivile søksmålet, som vil finne sted i gymsalen i Ringerike fengsel. På vitnelisten står en tidligere besøksvenn av Breivik og flere representanter fra Kriminalomsorgen.

Det er også satt av to timer til Breiviks egne forklaring.