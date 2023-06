Seihval strandet i fjæra: – Er nok hans siste reise

Lørdag morgen ble det meldt at en hval var strandet i fjæra på Kvaløya i Tromsø. Ved 12-tiden er den fortsatt der, og det ser ikke bra ut for hvalen.

Professor i arktisk og marinbiologi ved UiT, Audun Rikardsen, har vært ute ved hvalen lørdag formiddag.

– Det kan hende den kommer seg ut, men den er såpas redusert at jeg tror ikke det er noe håp for den, sier eksperten til TV 2.



Han trodde først det var en finnhval, men etter å ha gransket bildene nøye konkluderer han med at det er en seihval.

LITE HÅP: Seihvalen har vært strandet i mange timer, og det er lite trolig at den vil klare seg, tror Rikardsen. Foto: Audun Rikardsen

Nordlys omtalte saken først.

Rikardsen ble kontaktet av politiet angående hvalen, og har også vært i kontakt med kystvakten. Fiskeridirektoratet vil også sende ut noen som skal ta en vurdering på om den blir avlivet eller ikke, forteller Rikardsen.

– Det er nok hans siste reise.



– Lite vi kan gjøre



Rikardsen anslår at hvalen kom en gang i løpet av natten.

– Den har gått på land da det ble lavvann, og var ganske tørr da den ble oppdaget. Når den blir liggende sånn så tørker huden inn, og de får ofte organsvikt. De er ikke laget for at de skal være på land.



Nå stiger vannet igjen, men det er nok for sent for seihvalen, tror Rikardsen.

– Det er lite vi kan gjøre. Den er såpas skadet og hvis den kommer seg løs vil den nok havne på land igjen.

Fiskeridirektoratet på saken

Kommunikasjonsdirektør i Fiskeridirektoratet, Anette Aase, skriver i en e-post til TV 2 at de har tatt kontakt med Kystvakten og veterinær.

– Hvalen er sannsynligvis døende. Vi sender en mann som kan avlive fra Finnmark til Tromsø i morgen. En avgjørelse om å avlive eller la naturen gå sin gang, tas da.

– Det er ikke mulig å hjelpe dyret ut på dypere vann, fordi den da kan bli enda mer skadet., skriver Aase.