Seerne reagerte på forbikjøring

Trevor «Hitch» Daneliuk er i ferd med å fullføre sitt gigantprosjekt: Å sykle fra Lindesnes til Nordkapp mens han sender alt direkte på videostrømmingstjenesten Twitch ved hjelp av solcelleenergi.



Mange reagerte

Mandag var han på E6 på vei ut av Alta da en tankbil merket «Veidekke» suste forbi og tutet voldsomt idet han passerte kanadieren såpass nært at lufttrykket nesten presset ham av veien.

Se den dramatiske videoen øverst i saken.

– Det ser virkelig ikke bra ut, sier kommunikasjonssjef Helge Dieset i Veidekke til TV 2.

– Man skal oppføre seg bra i trafikken og dette ser ut som det motsatte, legger Dieset til.

Ettersom mange følger med på direktesendingen hans, tok det ikke lang tid før seere kontaktet Veidekke om hendelsen.

– Folk har gjort oss oppmerksomme på at dette ikke var bra og det er vi enige i, sier Dieset.



Beklager

Kommunikasjonssjefen forteller at de setter pris på at folk reagerte.

– Vi vil gjerne få beklage det hele. Dette er åpenbart ikke i tråd med vegtrafikkloven. Vi er glad for at folk sa ifra til oss. Det ble ringt inn bare minutter etter hendelsen, for dette ble jo godt dokumentert av syklisten.

Stig Skaar, som modererer sendingene til Daneliuk på Twitch, sier at de ser på dette som en ikke-sak.

– Denne hendelsen er noe vi allerede har fått en beklagelse for. Vi har fått beskjed om at de vil ta det videre, så vi ønsker ikke å gjøre noe mer ut av dette, sier Skaar til TV 2.

Skaar forteller at kanadieren ikke opplevde situasjonen som utrygg, men som irriterende.

Ifølge Diesen vil Veidekke nå se på hvordan de kan bruke videoen av denne hendelsen i holdningsskapende arbeid blant sine sjåfører.

Føreren av tankbilen er ikke ansatt i Veidekke, men i Nor-log, et selskap som kjører for Veidekke. De har snakket med sjåføren og fulgt opp med ham, forteller driftsdirektør Bjørn Tore Elstad.

– Vi beklager selvfølgelig hendelsen. Vi har også beklaget overfor Veidekke, sier Elstad.



Driftsdirektøren forteller at de har prosedyrer for slike hendelser, som blant annet innebærer at sjåføren blir tatt inn til en samtale umiddelbart.

– Vi har vel 750 egne sjåfører og heldigvis er det svært sjelden vi har sånne saker. Vi lever av å ha godt omdømme på veien, sier Elstad.



Lever av direktesendingene

Trevor Daneliuk ble ikke skadet i hendelsen. Han sykler videre og er tirsdag i Finnmark.

– Nå har han nettopp kommet inn i Nordkapp kommune. Han kommer til å sykle helt ut til Nordkapp i morgen. Da er han ferdig med over 4000 kilometer, som startet i Brussel, sier Skaar.

Kanadieren fortalte tidligere i sommer til iSandnessjoen.no at han har livesendinger på Twitch som heltidsjobb og har hatt det i fem år. Det er rundt 130.000 som følger hans reiser rundt om i verden.

Dette gir ham nok annonseinntekter og donasjoner til å kunne leve av dette. I intervjuet med iSandnessjoen.no i juli roste han norske sjåfører.

– Jeg har syklet i mange land og da får jeg ikke mye plass når de passerer meg, men her i Norge tar de seg god tid og bytter fil før de passerer. Det gjør turen min mye mer hyggelig, veiene mange plasser er veldig trange så jeg er veldig takknemlig for at de gir plass.

Når han onsdag parkerer sykkelen i Nordkapp, blir det en pause for kanadieren.

– Neste prosjekt er ikke klart. Etter at han har nådd Nordkapp, kommer han til å reise ned til Honningsvåg og ta Hurtigruta til Tromsø. Så flyr han hjem derifra, til Vancouver Island, forteller Skaar.