Sebastian (12) er del av en urovekkende tendens i barneidretten

Tendensen er tydelig hos yngre og yngre barn, ifølge Kenneth Martinsen, som leder Norges Fotballforbunds faggruppe for idrettsfysioterapi.

– Hva er drømmen?

– Jeg vet ikke, jeg. Jeg har lyst til å bli kjempegod.

Han tar en liten tenkepause, men beholder øyekontakten.

– Bli proff.

Sebastian Markussen Loftsgarden sine ambisjoner er lik mange andres på hans alder. Han er tolv år gammel og drømmer om å bli fotballproff.

KJEDER SEG: Sebastian vil heller spille høyreback på banen enn å ligge hjemme og se på serier. Foto: Sverre Saabye

Og gutten fra Skien er god. Han har en fot innenfor i ungdomssystemet til eliteserielaget Odd.

– Blitt veldig ille

Nå får han imidlertid ikke spilt fotball på en stund. Han vet ikke hvor lenge det er til han kan være med på trening med kompisene igjen.

– Jeg syns jo det er litt tidlig, sier Linn Markussen Loftsgarden.

Hun er mor til Sebastian og sitter på benken sammen med ham.

– Jeg tenker på hva vi kunne gjort annerledes. Hvordan kunne vi bremset, slik at det ikke ble så ille? Fordi det har jo blitt veldig ille, sier Loftsgarden.

Må bremse

Kenneth Martinsen er leder i Norges Fotballforbunds faggruppe for idrettsfysioterapi. Han har lang fartstid som fysioterapeut.

– Det som er kjedelig, er at jeg må be dem om å stoppe aktiviteten. Det er jo ikke noe hyggelig, sier Kenneth Martinsen.

BREMS: Kenneth Martinsen liker ikke å gi den kjipe beskjeden. Foto: Sverre Saabye

– Jeg er ikke glad i å si at de må bremse, at de ikke får lov til å være på det aktivitetsnivået de er på, men jeg må jo det. Hvis ikke får de så store plager at det tar lang tid før de er tilbake, sier Martinsen.

– Kjempevondt

Nå er det Sebastian som er på behandlingsbenken hans.

– Si ifra når det gjør vondt, da.

Sebastian nikker.

Martinsen tar frem en liten metallstang, som er polstret med gummi på toppen. Han dunker den lett oppover leggen til Sebastian.

«Der!», lyder det fra Sebastian.

«DER!»: Sebastian rykker til når Martinsen treffer punktet. Foto: Sverre Saabye

Martinsen gjør det samme på den andre foten også, og da rykker det litt ekstra i Sebastian.

– Jeg tror venstrefoten din er hakket verre, sier Martinsen.

Mor sitter og følger med.

– Han har belastningsskader i begge knærne. Schlatters. Dette er Sebastians andre time hos fysioterapeut, sier hun.

– Det var en gang jeg fikk kjempevondt da jeg begynte å løpe, og så klarte jeg nesten ikke å gå, fyller Sebastian inn.

– Trener mer enn verdens beste

Martinsen er bekymret. Sebastian er langt fra den eneste han behandler.

– Vi ser nå at grensen som tidligere gikk ved 16-17 åringer, nå er 11-12-åringer, og kanskje også enda yngre. Barneskoleelever kommer inn til undersøkelser og behandling for belastningsskader som vi ikke ønsker å se, sier Martinsen.

Han ser særlig vekstsoneproblematikk. Vekstsonene er komplekse, brusklignende strukturer, som er avgjørende for skjelettets vekst.

– Totalbelastningen blir for stor. Det er heldigvis sjelden vi ser tretthetsbrudd og slikt, men jeg har hatt elleve, tolvåringer med avrevne muskelstrukturer, sier Martinsen.

VERDENS BESTE: Enkelte barn han behandler, trener mer en verdens beste fotballspillere. Foto: Sverre Saabye

Han syns noen tar barneidretten for langt, og forteller om barn han har behandlet, som har personlige trenere for å klare opptakskrav til toppidrettsungdomsskoler.

– De har 13 til 16 økter per uke. Noen trener jo mer enn verdens beste fotballspillere, sier Martinsen.

Kjenner seg igjen

Kristian Holm er overlege på barne- og ungdomsavdelingen, ved Sykehuset Innlandet. Han forteller at det finnes lite forskning på dette, men han kjenner seg igjen i det Martinsen sier. Han ser belastningsskader og andre uheldige virkninger av idretten i langt yngre alder nå, enn før.

– Barn helt ned i tiårsalderen kommer med muskel- og skjelettplager, overbelastning og spisefortstyrelser. Det er fryktelig trist, sier Holm.

Han vil likevel understreke at det er en fantastisk gjeng som driver barne- og ungdomsidretten i landet, men at det har vært en problematisk utvikling de siste ti årene.

– Dessverre er det enkelte som er for ivrige og for ambisiøse både av foreldre og trenere, og som ikke evner å begrense barna, ei heller ser at de sliter, sier Holm.

Resultatet av dette, mener han man ser i det store frafallet i norsk barneidrett.

– Det er bekymringsfullt, sier Holm.

Den norske idrettsmodellen

– Vi har lykkes med å lage gode idrettsutøvere i mange år. Hvorfor stoler vi ikke på den norske idrettsmodellen lenger? spør Martinsen.

VARSKO: Martinsen sier at 43 prosent i skolealder, er borte fra trening med sykdom eller skade. Foto: Sverre Saabye

Han mener altfor mange tenker at barna må bli gode så tidlig som mulig.

– Man risikerer at mange mislykkes. Alle blir ikke, og skal ikke være gode når de er 15 og 17 år. Det betyr ikke at de ikke kan bli kjempegode når de er 21 år. Om arenaen for det er til stede nå, det er jeg ikke sikker på, sier Martinsen.

Han peker på at man har undersøkelser som forteller at 43 prosent i skolealder, er borte fra trening og aktiviteter med sykdom eller skade.

– Det er et varsko for meg, sier Martinsen.

Bråstopp

Sebastian er langt fra de verste når det gjelder treningsøkter. Han trener fire ganger i uken, pluss kamper.

– Og så litt frivillige treninger, da, sier Sebastian.

Nå er det derimot bråstopp.

– Vi har kuttet ut all trening, for å se om det hjelper, og det har jo gitt resultater nå, sier mor.

– Det er litt kjedelig å ikke få spille. Det er ikke så mye å gjøre, så da blir jeg litt slapp, sier Sebastian,

Vet du noe om når du kan få spille igjen?

– Jeg vet ikke, men det skjer i hvert fall, sier Sebastian bestemt.