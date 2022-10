Se, her slukker ukrainerne med norsk brann-utstyr

Norske brannmannskaper har samlet inn over 50 biler, og kjører dem selv ned til Ukraina. Daglig får de bilder og takknemlige meldinger fra ukrainske kolleger. Se video!

– Vi har jo sett kriser på nært hold her hjemme, så vi har lyst til å bistå, forteller brannmester Hugo Brekke, som om ikke lenge skal kjøre en av de brukte brannbilene ned til Ukraina.

Minst 51 bruktbiler er samlet inn fra hele Norge, og kjøres nedover og overleveres ukrainske kolleger.

TANKBILENE HAR KJØRT LANGT: Donerte tankbiler fra Sortland og Tjeldsund i Nord-Norge er ankommet Ukraina. Foto: Privat

– Vi er jo vant til å gjøre noe for folk, og føler vel også at vi må gjøre det når det skjer noe andre plasser. Det er mulig at vi bare er bygd på denne måten, smiler Bjørn Rønning, brannsjef i Værnes-regionen.

Han har nettopp donert to biler som ikke lenger skal brukes i Norge.

Bruker ferie og fritid

Fem turer fra Norge til Ukraina har det blitt. Brannfolkene bruker fritid og egne penger på reisene nedover. Hugo Brekke forteller om billig overnatting og bruk av avspasering og feriedager til reisene.

– Men er bilene gode nok til sitt formål? Det er jo snakk om brukte biler?

– Daglig får jeg gode tilbakemeldinger fra ukrainske brannmannskaper, og videoer og bilder av norsk utstyr som benyttes til brannslukking i krigsutsatte områder.

FRA HEMNES TIL UKRAINA: Utstyr fra Hemnes, Helgeland, til Dnipro-regionen, hvor det ryddes opp etter missilnedslag i et vannreservoar. Foto: Privat

Det forteller initiativtageren til den storstilte innsamlinga, pensjonert brannmann i Steinkjer, Odd Steinar Rønne.

– De sier de er glade for de eldre modellene også. Brukte biler vil i høyeste grad duge, for de selv har gamle kjøretøy som stammer fra Sovjet-tida.

– Når en bil begynner å bli opp mot 15 år skifter vi ut den her i landet, og da er de fremdeles så god som ny, rent teknisk sett, ifølge brannmester Brekke.

Brannbiler daglig sprengt i lufta

Brannfolka fra Trøndelag har hørt historier fra sine kolleger i Ukraina som smerter å høre. Det å møte dem personlig, når de overrekker utstyret, har gjort noe med dem.

– Det er utrolig sterkt å se måten de tar imot oss og utstyret på. Og de forteller oss helt ubegripelige historier. Du kan se det i øynene deres, at de er så slitne at de nærmest er apatiske.

Brekke forteller også at begrepet fast arbeidstid er noe deres ukrainske kolleger ikke lenger kjenner til. Derfor er det med glede at sjåførene setter seg bak rattet, nok en gang, og fullfører sin sjette tur ned til det krigsherjede landet – selv om det er i en aldrende brannbil uten sikkerhetsseler.

– Nei, HMS er ikke det de der nede er opptatt av nå.

AMBULANSER TRENGS: Siden både ambulanser og brannbiler sprenges i lufta jevnlig, kommer de gule bilene også godt med. Foto: Privat

Opphavsmannen til organisasjonen Norsk-ukrainsk brann- og ambulansestøtte, Odd Steinar Rønne, sier at det i de mest utsatte områdene daglig sprenges både brannbiler og ambulanser. Så nordmennene har også sørget for å transportere brukte ambulanser til landet.

80-tallsmodellen skal redde liv

Selv om de bruker egen fritid, vil disse transportene likevel koste. Høye dieselpriser og kostbare fergebilletter gjør at den unge organisasjonen er nødt til å be private om donasjoner.

– I snitt per kjøretøy koster det mellom 35.000 og 40.000 kroner på turen mellom Norge og Ukraina, sier en av de frivillige, Joakim Sandodden.

Han forteller at de har hentet biler så langt nord som Hammerfest. Og Svalbard står for tur.

Snart skal en av de gamle traverne, parkert på brannstasjonen i Stjørdal kommune i Trøndelag, ut på tur. Han som setter seg bak rattet vil følge den bilen han mottok i 1989, til neste og siste stoppested.

GAMMEL TRAVER PÅ LANDEVEIEN: Sjåfør og brannmester Hugo Brekke, til høyre, har bedt om å få kjøre den brukte brannbilen , 1989-modell, ned til Ukraina. Ved siden av ham, i passasjersetet, Odd Steinar Rønne. Foto: Frank Lervik/TV 2

– Jeg har bedt om å få kjøre akkurat den bilen, og overlevere den til en ukrainsk sjåfør. Det er omtrent som å følge den fra vugge til grav, sier brannmester Brekke.

Han tror at følelsene kommer når de møter sine kolleger.

– Men tror du at den kan fungere i en krigssituasjon?

– Ja visst, den har ikke gått mer enn 30.000 kilometer!

80-tallsmodellen har gjort sitt som reservebil i Værnes-regionen. Nå venter nye, og antageligvis mer dramatiske, oppdrag.

Kortesje lastet med velvilje

Senhøstes går det en rødfarget kortesje sør-østover til en forstad til den ukrainske byen Lviv. Vel vitende om at denne reisa ikke er risikofri, stapper de bilene fulle av ekstra redningsutstyr, klær, hjelmer og førstehjelpsutstyr. Mange brannstasjoner i landet har villet bidra.

REDNINGSKORTESJE: Donerte kjøretøy startet turen mot Ukraina i Drammen tidligere i år. Dette var tur nr. fire. Foto: Privat

– Det ligger vel i ryggmargen vår at vi ønsker å hjelpe, sier Odd Steinar Rønne.

Han som ble pensjonist nettopp, men jobber som aldri før. Det er et land i Europa som trenger arbeidskrafta hans. Brennende fort.