– Se etter delfiner fremover

BLIR VANLIGERE: Fremover blir delfiner vanligere å se her i Norge. Foto: Colourbox.com

Temperaturen i verdenshavene stiger, og badevannet i store deler av Norge har bikket 20 grader den siste uken.



Med de økende temperaturene ligger mer til rette for varmekjære arter i norske farvann.

Vi skal derfor ikke se bort ifra at det maritime norske livet endrer seg raskt, mener forsker.



– Nå har arter som opprinnelig trivdes best lenger sør, muligheter her også, sier havforsker Geir Ottersen.

UTVIDER SEG: Varmere temperaturer betyr at andre arter overlever her i Norge. Foto: Erlend Astad Lorentzen/Havforskningsinstituttet

Vanligere med delfiner

Ottersen opplyser om at de stadig ser arter på vei inn i Nordsjøen som vanligvis ikke oppholder seg der.

– For eksempel kan vi forvente oss at det vil bli vanligere å se delfiner i Norge, forklarer han.

Delfinen svømmer nemlig fort, og så lenge det er så varmt i havet som nå, trives de godt her.

– Så de er det bare å se etter nå fremover, oppfordrer han.

GODHJERTET: Delfiner er snille, og ikke noe man trenger å være redd for, sier forsker. Foto: Colourbox.com

Men selv om vi kan forvente oss noen eksotiske arter i norske farvann fremover, kommer forskeren med en betryggende beskjed.

– Det blir nok ikke australske tilstander altså, det er i så fall langt fram, sier han og legger til:

– Man kan altså trygt hoppe ut i vannet uten å skue etter hai på mange år.

Men til tross for at vi trygt kan legge bort hai-bekymringene for nå, er utfordringen vi står overfor like reell.

Økt betydelig

ENDRING: Økosystemet endrer seg i takt med klimaendringene. Foto: Havforskningsinstituttet

Lars Johan Naustvoll, forsker ved Havinstituttet, bekrefter at temperaturendringene er en stor utfordring for livet under vann.

– Generelt har temperaturene i sjøvannet økt betydelig, noe som påvirker biologien i stor grad, sier han.

Også han bekrefter at arter fra sør kan forflytte seg lenger nord.

– Det er overlevelsesevnen som får arter til å forflytte seg, ikke skattenivået, sier Naustvoll.



TV 2 har tidligere skrevet om oppblomstringen av kjøttetende bakterier i Oslofjorden, og at forekomsten av stillehavsøsters blir hyppigere.

De to er blant artene Naustvoll mener kan bli vanligere å finne i norske hav framover.

– Man kan tenke seg at økte temperaturer gjør at kjøttetende bakterier ikke bare er å finne i Norge ved sporadiske tilfeller, men at det blir mer vanlig.

Direkte konsekvens

Men det skjer ikke bare endringer i livet under vann fordi såkalte «varmekjære arter» tar turen til Norge. Ikke alle artene i de norske hav håndterer lange perioder med høye temperaturer.

Ida Maria Evensen i Miljødirektoratet kan blant annet nevne at sukkertaren tåler varmen dårlig.

– Vanlige arter vi er vant, til blir borte, den dør rett og slett ut når det blir for varm, sier hun.

FRA JAPAN: Evensen kan fortelle at arter fra blant annet Japan trives godt i Norge fordi det er lignende temperaturer der. Foto: Terje Trobe

Hun forklarer videre at dette får større konsekvenser enn det først kan virke som.

– Selv om bare en enkeltart blir slått ut, gir det ringvirkninger for livet i havet.

Sukkertaren er nemlig oppvekstområdet til flere arter, blant den er den velkjent norske torsken.

Mer sårbar

Evensen i Miljødirektoratet forteller videre at når naturen påvirkes av klimaet på denne måten, blir den også mer sårbar for andre påvirkninger



– Naturen i havet kan da tåle påvirkning fra mennesker som utbygging, fiskeri og annen aktivitet dårligere.

Avslutningsvis opplyser hun om at Østlandet og Vestlandet har størst risiko for at det kommer nye fremmede arter.

– Oslofjorden er et spesielt sårbart område med mye press og høy risiko for fremmedarter, sier hun.

Det er på grunn av skipstrafikken i Oslofjorden.

– Det kommer tusenvis av det skip fra mange ulike land hvert år.