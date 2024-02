Saueflokken sultet – mann dømt til fengsel

Det var i mars i fjor at Mattilsynet reiste på et uanmeldt besøk hos en «hobbybonde» i Vestland fylke.

Totalt tolv voksne sauer og tre lam var døde «som følge av forholdene de levde under», ifølge en fersk dom fra Sogn og Fjordane tingrett.

Til sammen ti andre avmagrede sauer ble tatt livet av samme dag. Det ble også en vær, som lå i dødskramper da mattilsynet ankom småbruket.

Vil ikke anke

Nå blir mannen dømt til 90 dager i fengsel.

Også en kvinne sto tiltalt i saken, men hun ble frifunnet i retten. Begge er likevel ilagt aktivitetsforbud.

Den domfelte hobbybonden kommer ikke til å anke dommen.

– Han er fornøyd med at han ikke ble dømt til forsettlig dyremishandling, men vi mente det ikke forelå grov uaktsomhet. Vi tar til etterretning at retten mente at uaktsomheten var grov, sier mannens advokat Odd Valland Bovim til TV 2.

DØDT LAM: Lammet på bildet var dødt da myndighetene kom på plass. Foto: Politiet

Aktor i saken hadde lagt ned påstand om ett år og fire måneder.

– Det som er saken nå, er at jeg på torsdag eller fredag kommer til å sende en innstilling til statsadvokaten. Det er statsadvokaten som har tatt ut tiltalen og som har ankekompetansen, sier politiadvokat Inger Helen Stenevik til TV 2.



Det var Nationen som omtalte saken først.

Mente det var uvitenhet

Dommen fra Sogn og Fjordane tingrett konstaterer at «dyreholdet fikk katastrofale følger». I retten hevdet påtalemyndigheten at den dømte unnlot å gi sauene tilstrekkelig med «fôr, tilsyn og nødvendig behandling».

Påtalemyndigheten mente mannen handlet i forsett, men retten fant ikke tilstrekkelig bevis for dette.

Dommerne mente mannen hadde opptrådt grovt uaktsomt, men at det var uvitenhet og manglende kompetanse som var årsaken.

Selv fortalte mannen i retten at «ting kunne vært gjort annerledes», men at han frem til Mattilsynet kom på inspeksjon trodde at dyrene fikk nok fôr og var friske.

Kom flere bekymringsmeldinger

I 2020 mottak Mattilsynet to anonyme bekymringsmeldinger på dyreholdet. Det ble da gjennomført en inspeksjon 18. desember 2020. Mattilsynet avdekket da ingen avvik fra regelverket for dyrehold.

I mars 2023 mottok Mattilsynet en ny anonym bekymringsmelding. I meldingen ble det sagt at dyrene gikk ute uten tilsyn og ikke fikk tilstrekkelig mat og drikke.

Da Mattilsynet ankom for ny inspeksjon, ble det konstatert at dyrene på gården var tynne. I tillegg ble det påvist to døde lam som var født for kort tid siden. Vannstampen var tom, og sauene hadde ikke tilgang på vann verken inne eller ute.

På bakgrunn av funn på stedet ble det gjort hastevedtak om avlivning på flere sauer. Dyrene ble betegnet som såpass dårlige at det ikke ville være mulig å redde dem.