Sauebonde Laila (104) blir filmstjerne

Det rigges til stor premierefest og rød løper på den lokale kinoen i Narvik på torsdag. Der vil 104 år gamle Laila Serine Myrhaug fra Gratangen være hedersgjest.

– Det bryr jeg meg egentlig ikke så mye om. Jeg har så dårlig syn at jeg får vel knapt sett filmen, humrer Laila Myrhaug.

AKTIV: 104-åringen er vant med å være aktiv. Her er hun i full gang med vaffelsteiking. Foto: Privat

104-åringen er født 30. mars i 1918, det samme året som spanskesyken kom til Norge.

Hun står og steker vafler i sin egen omsorgsbolig i Gratangen når vi får tak i henne på telefon.

Myrhaug er en del av den nederlandske og internasjonale dokumentaren «Hundreåringene».

En film som skildrer et fargerikt liv til sju hundreåringer fra hele verden.

Fantastiske folk

I dokumentarfilmen blir man kjent med en lege som fortsatt er aktiv, en pensjonert kvinnelig trommeslager, en sexterapeut som mener at abortrettigheter går i riv ruskende gal retning.

I tillegg møter man en kvinne som flyktet fra Østerrike da Adolf Hitler kom til byen hennes.

Siden den gang har hun studert alle tenkelige fag og emner på et universitet i New York.

– Hvordan var det å ha masse kamera og filmfolk hjemme hos deg selv?

– Det var veldig koselige. De var noen fantastiske folk. Vi kommuniserte via tolk. Jeg hadde en enkel rolle, for jeg skulle jo bare være meg selv, forteller 104-åringen.

Filmskaperne var hos Laila i tre dager for å gjøre ulike opptak i alle mulige settinger.

"FILMSTJERNE": Filmen Laila er med i handler om unike mennesker og viljen til å leve. Her er hun i gang med å spinne garn. Foto: Frode Søbstad

Den norske co-produsenten av «Hundreåringene», Frode Søbstad, var ansvarlig for opptakene i Norge.

Uforglemmelig hundreåring

Han forteller om et minneverdig møte med Laila, som «bare» var 101 år da filmen ble spilt inn.

– Det var berikende for oss å få lov å bidra til denne unike dokumentaren, og det var en sann glede for oss å følge Laila. Hun er en inspirasjon og en uforglemmelig hundreåring, forteller han.

De sju hundreåringene som er med i filmen, kommer fra hele verden.

Det er fire fra New York (USA), en fra Lima (Peru), en fra Amsterdam (Nederland) og Laila fra lille Gratangen utenfor Narvik.

– Det er kult og samtidig en rar universell sammensetning, forteller Søbstad.

KONSENTRERT: Laila Myrhaug er en samfunnsengasjert 104-åring og liker å følger med det som skjer i verden. Foto: Mica Film AS

Det er ikke alle forunt å passere 100 år, men de som er med i dokumentaren er fortsatt aktive, nysgjerrige og kreative hundreåringer.

– De har en egen evne til å starte på noe nytt hver enste dag, til tross for at man vet at klokken tikker uunngåelig videre, sier Søbstad.

Flere av de som er med i filmen har overvunnet sykdommer, mistet partnere og ofte overlevd sine egne barn.

– Hundreåringene er en film om unike mennesker og viljen til å leve. Den slekte på filmer som Woman (2019), som utforsker kvinners liv og levekår over hele kloden. Men det finnes ikke en tilsvarende film som utforsker alderdom og livsvilje slik «Hundreåringene» gjør, sier Søbstad.

Det er Laila Serine Myrhaug et godt eksempel på.

104-åringen er nest eldst av en søskenflokk på sju.

UFORGLEMMELIG: – Laila er så stemningsskapende at hun kan sies å være filmens bankende hjerte, sier Frode Søbstad, co-produsent for "Hundreåringene" Foto: Privat

Hun drev gård med kyr, sau og geit og hadde en stor omsorg og kontakt med dyrene.

I tillegg har hun vært anleggskokk i forbindelse med veiutbygging, hun er samfunnsengasjert, ihuga bærplukker og har et stort hjerte for medmennesker i lokalsamfunnet.

Ved siden av barna og småbruket, spedde hun på inntektene ved å strikket for mange i bygda i etterkrigstiden.

Regissøren døde

Eirik Myrhaug (78) er glad for at moren ble med i dokumentaren.

– Ja, Jeg er veldig glad for at hun er med. De ville egentlig ha en fisker som var hundre år, men så kom det tips om mamma. Jeg gleder meg veldig til å se henne på lerretet. Hun er fortsatt veldig sprek og oppegående, sier sønnen.

Han forteller at moren er full av livsglede. Når hun var hundre år kjøpt hun en massasjebenk.

– Jeg er veldig flink til å massere meg selv og andre. Det holder meg i form, kommer det fra 104-åringen.

MOR OG SØNN: – Jeg er glad mamma ble med på dokumentarfilmen. Hun er en aktivt og flott menneske med stor omsorg for andre, sier Eirik Myrhaug. Foto: Privat

«Hundreåringene» ble regissert av Heddy Honigman (68) fra Nederland, men hun døde i mai i år av komplikasjoner med MS-sykdom.

Det internasjonale navnet på filmen er 100UP og hadde verdenspremiere på anerkjente «International Documentary Film Festival i Amsterdam (IDFA)» for en tid tilbake.

Nå er dokumentarfilmen klar for Norgespremiere.

– Vi gleder oss veldig til å gi filmen sitt første møte med et norsk publikum sammen med Laila på hennes hjemmebane. Vi er dypt takknemlige for samarbeidet med Aurora Kino Narvik, som har hjulpet oss for å få til dette, sier Frode Søbstad, co-produsenten og ansvarlig for opptakene i Norge.

Når filmen har hatt sin kinopremiere i Narvik torsdag 22. september, får den digital premiere på Nettkino. Da får resten av Norge tilgang til den.

Hodet bestemmer

– Hundreåringene er et unikt dokumentarprosjekt, og vi håper at et stort publikum vil ha glede av å stifte bekjentskap med filmens fargerike hundreåringer på Nettkino, sier Søbstad.

104-åringen har vært et viktig bidrag i den 93 minutter lange dokumentarfilmen.

– Hun har få replikker, men scenene med henne så stemningsskapende at hun kan sies å være filmens bankende hjerte, sier co-produsenten.

For Laila Serine Myrhaug er det en ting som blir litt ekstra spesielt å se på premieren.

I 2020 døde hennes trofaste hundevenn "Topsi". Den er med i dokumentarfilmen.

ENDELIG PREMIERE: Det er duket til fest i Narvik når "hundreåringene" har premiere torsdag denne uken. Foto: Frode Søbstad

– Det blir litt rart å se igjen "Topsi", min gode hundevenn, sier hun.

– Hva er egentlig oppskriften på å bli 104 år?

– Jeg har bestandig hatt det så travelt. Jeg har holdt på med noe hele tiden og jeg gjør fortsatt det meste selv, forteller Laila Serine Myrhaug.

– Det er hodet som bestemmer alt. Når det til slutt detter ut, så ramler alt sammen, forteller hun.

Hun har allerede levd et langt og innholdsrikt liv. 104-åringen merker godt at det er store forskjeller på tidene fra før og til dagens samfunn.

– Folk hadde mer samhold før. Vi hadde fester og laget mat til alle og var sosiale. Nå er det blitt et kaldere samfunn rundt oss, sier den spreke og premiereklare 104-åringen.