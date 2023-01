Satte telefonen i flymodus – så drepte han Sukanya

ÅSTEDET: Gjerningsmannen (41) har forklart at han slo Sukanya Banglek (69) i hodet med to vektmanualer på 950 gram. Ifølge obdusentene var det likevel kvelning hun døde av. Foto: Politiet

Torsdag holdt statsadvokat Vibeke Gjøslien sin prosedyre i Buskerud tingrett. Hun ber om 10 år og 6 måneders fengsel for gjerningsmannen.

– Jeg mener det er bevist at det er et forsettlig drap, og da er utgangspunktet 12 år. Så skal han ha noe fradrag for at han meldte seg til politiet og har bidratt i etterforskningen, sier statsadvokat Vibeke Gjøslien til TV 2.

Den 41 år gamle familiefaren har hele tiden erkjent at han drepte Banglek natt til 8. januar i fjor.

DREPT: Sukanya Banglek (69) ble drept på hybelen sin i Lier. TV 2 har fått tilgang til bilder fra åstedet. Foto: Politiet

Han har imidlertid vært tydelig på at han aldri mente å drepe henne da han kvalte henne og slo henne med to vektmanualer.

– Det som har skjedd, har såret meg langt inn i hjertet og sjelen min. Det har fått store konsekvenser for meg, familien min og ikke minst hennes familie. Jeg deler deres sorg, sa 41-åringen i retten.

«Hvordan er dette mulig?»

Denne uka har Buskerud tingrett fått hendelsesforløpet presentert.

Banglek og 41-åringen ble kjent på en bingohall i Drammen og ble etter hvert venner, ifølge tiltalte.

Ifølge hans forklaring begynte han å låne henne penger. Til slutt hadde hun en spillegjeld på minst 300.000 kroner, anslår han.

SIKRET SPOR: I snøen fant politiet tre fottøyavtrykk som stemte overens med gjerningsmannens sko. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Samtidig hadde de to hatt sex uten at 41-åringen hadde fortalt dette til sin kone.

Da tiltalte fredag 7. januar i fjor konfronterte Banglek med spillegjelden, truet hun angivelig med å fortelle hans kone om forholdet deres, mener 41-åringen.

Dermed svartnet det for ham.

– Hun har to treningsmanualer ved sofaen der. Jeg tok en i hver hånd og traff henne i hodet. Da jeg så henne ligge på gulvet, tenkte jeg «Gud, hva har skjedd? Hvordan er dette mulig?».

Konfrontert med video

I sine politiforklaringer har tiltalte ment at Banglek døde av slagene med treningsmanualene. Obduksjonen viser imidlertid at hun døde av kvelning.

SLAGVÅPEN: Gjerningsmannen slo Banglek med to treningsmanualer som veide 950 gram. En av dem hadde blodspor fra avdøde på seg da Kripos undersøkte den. Foto: Politiet

Påtalemyndigheten mener det er flere ting ved 41-åringens forklaring som skurrer.

Han har forklart at telefonen hans gikk tom for strøm før han og Banglek reiste hjem til hennes hybel i Lier.

Kripos sine undersøkelser viser imidlertid at telefonen aktivt ble satt i flymodus da han var på en Kiwi like i nærheten av Bangleks hjem.

Da han kom hjem etter å ha drept henne, skrudde han av flymodus igjen. I retten ble han konfrontert med dette.

– Jeg vet ikke hvordan den kan ha kommet i flymodus. Kanskje hun har vært bortpå telefonen, jeg vet ikke. Hun satt igjen i bilen mens jeg gikk på butikken, og jakken min lå i bilen, svarte han.

BLODTILSØLT: Avdøde ble funnet på gulvet ved siden av den blodige sofaen. Foto: Politiet

Politiet har imidlertid overvåkingsbilder fra Kiwi som viser at mannen hadde på seg jakken sin. Konfrontert med dette sier mannen bare at han ikke har noen forklaring på det.

Ber om 280.000 kroner

Statsadvokat Gjøslien ønsker ikke å svare på om påtalemyndigheten har en tanke om hvorfor 41-åringen skulle ha satt telefonen i flymodus dersom han gjorde det med vilje.

– Det blir bare spekulasjoner. Vi mener uansett at det er en del ting med hans forklaring som ikke stemmer, og det er poenget, sier Gjøslien.

Drapsmannens forsvarer, advokat Jon Anders Hasle, mener det er feil å dømme hans klient for drap.

– Det har ikke vært i hans hode at dette kunne ende som et drap. Jeg mener han skal dømmes for grov vold med døden til følge, og dermed omtrent halvparten av den straffen som aktor har påstått, sier Hasle til TV 2.

FORSVARER: Advokat Jon Anders Hasle forsvarte 41-åringen i Buskerud tingrett. Foto: Tor Henning Flaatten / TV 2

Bistandsadvokat Vibeke Gjone Bille ba i retten torsdag om oppreisningserstatning til Bangleks etterlatte sønn.

Hun mener 280.000 kroner er et riktig beløp. Utover det ønsker hun ikke å kommentere saken.