Satte livet på spill for å få med seg Rusik på flukten

FLUKT: Luliia og katten Rusik flyktet fra Mariupol for to år siden. Nå vil regjeringen stramme inn på reglene for ukrainske flyktninger, og det blir ikke lenger tillat med dyr på asylmottak. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

Katten Rusik var heldig og unnslapp krigen, men «uetiske innstramminger» vil føre til at kjæledyr bli dumpet i Ukraina, advarer NOAH.

Stenger dørene for dyr på asylmottak:

– Jeg så mange ting som ingen noen gang burde se, sier Luliia Bondar.

For to år siden flyktet hun fra Ukraina med sønnen Andii (10) – og katten Rusik.

Hjembyen deres, Mariupol, ble angrepet med en gang Russlands invasjon startet. Bombardert og beleiret i ukevis.

Familiens leilighet ble totalskadet, og familien søkte tilflukt i en kjeller. Men Rusik ble borte for dem.

Den dramatiske situasjonen stanset ikke Luliia fra å våge seg ut og lete etter ham.

– Jeg brukte to dager på å finne Rusik. Det var skyting hele tiden, og det regnet bomber og raketter overalt, forteller hun.

Til slutt fant hun ham, da han mjauet fra gjemmestedet under badekaret i den ødelagte leiligheten.

FØR KRIGEN: Bondar og sønnen fikk Rusik kun et halvt år før krigen brøt ut. Foto: Bondars private bilder

Rusik er det kjæreste hun og sønnen fikk med seg da de flyktet fra krigen, forteller Luliia.

– Han er ikke bare en katt. Han er en del av familien vår. Derfor var det veldig viktig for meg at han ikke døde, sier hun med tårer i øynene.

– Det er fortsatt veldig vanskelig å snakke om.

Etter tre uker under bakken forlot den lille familien hjembyen til fots, med Rusik gjemt under genseren til matmor.

Videre gikk reisen til Slovakia, og siden til Norge – der familien nå bor i en kommunal bolig i Ås.

232 dyr på asylmottak

Norske myndigheter ga en rekke unntak fra reglene for innførsel av kjæledyr for at mennesker på flukt fra Ukraina kunne ta med seg kjæledyrene sine til Norge.

232 hunder og katter bor på norske asylmottak i dag, men denne uken strammet regjeringen inn reglene.

– Ukrainerne kan ikke ha med kjæledyret sitt i mottak, og da får de velge et annet land hvis det er veldig viktig å ha med seg kjæledyret, sier justisminister Emilie Mehl (Sp) til TV 2.



FLYKTNINGKATT: Rusik er to og et halvt år gammel, og trives godt i Ås, ifølge Luliia. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

Luliia og Andrii er blant 73.000 ukrainske flyktninger som er kommet til Norge. Det er veldig mange flere enn dem som har reist til Sverige og Danmark.

Det er det regjeringen begrunner innstrammingen med. Ett tiltak er å stenge dørene for kjæledyr på asylmottak.

– Betyr det at dere tror at ukrainere ikke kommer til Norge fordi de ikke får lov å ta med kjæledyr til asylmottak?

– Det er ikke ett tiltak som løser problemet her, det er summen av alle tiltak, sier Mehl.

BESTEMT: Justisminister Emilie Mehl (Sp) er tydelig på at regjeringens tiltak vil bli gjennomført. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

Staten har til nå betalt for karantene, veterinær, vaksine, medisiner og ID-merking av hunder og katter.



Ukrainske flyktninger skal ikke lenger få støtte til å bo privat, og derfor blir det heller ikke mulig med hjemmekarantene for eventuelle kjæledyr.

Fra november 2023 til nå kontrollerte Mattilsynet rundt 200 ukrainske dyr på Gardermoen og Nasjonalt ankomstsenter i Råde, noe som kostet 73 millioner kroner.

I tillegg sier UDI at de hadde utgifter på 21 millioner kroner i fjor knyttet til vask og slitasje av rom der det har vært dyr.

Ukrainere som kommer til Norge med kjæledyret får tre valg:

Betale alle utgifter til karantene, veterinær og helse, samt privat opphold (pensjonat eller annet) inntil eieren får bolig i en kommune.

Returnere dyret til hjemlandet, som må betales av eier.

Avlivning av kjæledyret, som må betales av eier.

– Må dumpe dem

I realiteten betyr det at ukrainere ikke kan ta med kjæledyr, men må dumpe dem i hjemlandet, mener dyrerettighetsorganisasjonen NOAH.

Leder Siri Martinsen kaller det både «inhumant og uakseptabelt».

– De er mange som har familiedyr i Ukraina, og disse er viktige for dem. Og det er selvfølgelig uetisk også å dumpe dyr i en krigssone, sier Martinsen til TV 2.

– Er oppfordringen nå at man må kvitte seg med kjæledyret for å få komme til Norge?

– I praksis betyr det det. At Norge sier til flyktningene at vi tar ikke imot deg hvis du også ønsker å redde dyret ditt, sier Martinsen.



INHUMANT: Det mener leder av NOAH, Siri Martinsen, at regjeringens nye innstramminger er. Foto: Gorm Røseth / TV 2

Luliia fikk selv hjelp av NOAH, da Rusik måtte opereres for vann i lungene. Organisasjonen har bidratt økonomisk til en rekke flyktninger med dyr som trenger livreddende hjelp.

Rusik har aldri vært på asylmottak, fordi familien ble bosatt privat straks de kom til Norge. Men kostnadene knyttet til kjæledyret har vært store.

– Det blir vanskelig for norske organisasjoner å hjelpe når man har tiltak som diskriminerer mennesker med familiedyr fra å komme inn i Norge fra starten av, sier Martinsen.

NOAH vil henvende seg både til regjeringen og Stortinget, med krav om at de endrer på noen av tiltakene.

VANSKELIG: Justisministeren sier hun forstår at det er vanskelig for flyktninger å måtte kvitte seg med kjæledyret sitt. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

Skal bli mindre attraktivt

For justisministeren er det to budskap som er viktig å få ut:

Signaler til flyktningene om at det er mindre attraktivt å komme til Norge.

Signaler til frustrerte ordførere som opplever press på tjenester og økonomien i kommunene.

– Vi har gode ordninger for ukrainere, men vi må prioritere ressursene våre, fordi mange kommuner er hardt presset. De skal levere tjenester til ukrainerne og ta imot flyktningene. Vi bruker mye penger på statsbudsjettet på ukrainerne, og akkurat det å ha kjæledyr i mottak er ikke det viktigste nå, derfor så kutter vi i den ordningen, sier Mehl.

– Er det sånn da at de får valget mellom å dra ut av Norge, eller avlive dyret?



– Det er opp til ukrainerne selv hvordan de ønsker å forholde seg til at Norge som stat ikke dekker kostnaden ved å ha kjæledyr i mottak lenger.

– Er ikke det uetisk at man da på en måte legger opp til at de må dumpe dyr i et land i krig?

– Ukraina er i krig, og det er mange ting ved en krig som er vondt og uetisk, og så mener jeg at vi må rette våre ressurser på å hjelpe folk mest mulig, og da er det ikke lenger riktig å bruke penger på å ha kjæledyr i asylmottak, sier Mehl.

NÆRT BÅND: Luliia forteller at Rusik betyr alt for både henne og sønnen. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

– Uaktuelt

For Luliia og Andrii hadde det vært uaktuelt å komme til Norge hvis de måtte etterlate Rusik på veien.

Hun kan ikke få understreket nok hvor viktig katten er for sønnen og henne selv.

– De er ikke bare dyr for oss, de er en del av livene våre, familiene våre og hjemmene våre, sier Luliia og legger til:

– Jeg ser at dyrene hjelper de ukrainske barna som rømmer fra krigen, sånn at de kan komme seg gjennom denne vanskelige perioden.