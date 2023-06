Det har stormet rundt Freia etter at morselskapet Mondelez havnet på ukrainsk svarteliste fordi de fortsatt har virksomhet i Russland.



Flere aktører har slengt seg på boikott, mens én aktør nå annonserer snuoperasjon:

Elkjøp avblåser boikotten av Freia etter dagens møte mellom næringslivet og Utenriksdepartementet.



– Vi har fra første dag bedt om råd og veiledning fra myndighetene, og vi opplever at dagens svar fra regjeringen er et signal om at det korrekte er å følge EUs sanksjonsliste og kun denne, sier Linda Frid Andresen, administrerende direktør i Elkjøp Norge, i en pressemelding.



Professor ved Norges handelshøyskole (NHH), Helge Thorbjørnsen, mener Elkjøp kunne håndtert situasjonen bedre.

– De satt seg i en uheldig posisjon. Nå kan det jo fremstå som om de velger å ikke boikotte fordi det ville blitt for kostbart å boikotte andre merkevarer, sier han.

Thorbjørnsen peker at de ikke boikottet andre selskap på samme svarteliste – samtidig som de boikottet Freia.

– Fremstår lite prinsipielle

Elektronikkjeden har nemlig produkter fra andre svartelistede selskap.

Selskapene det er snakk om, er merkevaregiganten Procter & Gamble (P&G), som eier blant – Bauer og Oral-B – og eletronikkleverandøren Xiaomi, som leverer blant annet mobiler.

– Ved å boikotte Freia, boikottet de et symbolsk produkt de selger lite av. Mens de andre merkevarene selger de mer av. Det er utfordringen når du hopper på en sånn type boikott uten å nødvendigvis gjøre hele hjemmeleksen. Her har for eksempel SAS vært tydeligere og mer konsistente, sier Thorbjørnsen.

BOIKOTT: Professor Helge Thorbjørnsen mener SAS har håndtert saken bedre. Foto: NHH

– Uavhengig av hvilken motivasjon som ligger bak at de trekker seg, fremstår de lite prinsipielle, mener professoren.

Thorbjørnsen sier boikott-debatten i løpet av uka har blitt mer nyansert.

Tirsdag tok dagligvare-kjedene tydelig standpunkt og avsto fra boikott, og regjeringen har signalisert at de kun forholder seg til EUs sanksjonsliste.

Flyselskapet SAS, togselskapet SJ, hotellkjeden Strawberry og Den norske turistforeningen har på sin side valgt å opprettholde boikotten.



Mener Freia har ridd av stormen

Professoren tror stormen nå foreløpig har blåst over for Freia og Mondelez.

– Freia og Mondelez har gjort det de kan med å synliggjøre kompleksiteten i saken, men kjernen ligger fortsatt igjen, Mondelez har fortsatt virksomhet i Russland.

– Tror du vi vil se lignende boikotter i nær fremtid?

– Jeg tror det har blåst litt over for denne gang. Det de fleste boikotter viser, dessverre kan man kanskje si, er at de har en liten økonomisk konsekvens.

– Men boikotten har bidratt til mer bevissthet rundt andre selskap som også har virksomhet i Russland.



Elkjøp har foreløpig ikke svart på TV 2s henvendelser.