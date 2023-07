Satt i samme regjering som Borten Moe: – Vurdert meg som habil

Fredag i forrige uke annonserte kunnskap- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) at han går av som statsråd og nestleder i Senterpartiet.

Det skjedde etter at E24 avslørte at Borten Moe hadde brutt regjeringens habilitetsregler etter å ha kjøpt aksjer for over 400.000 kroner i våpen- og teknologikonsernet Kongsberg Gruppen.

Habilitetsspørsmål

Kort tid etter at nyheten ble kjent, uttalte Økokrim-sjef Pål Lønseth at de ville ta en titt på saken, for å vurdere om statsråden har gjort noe straffbart.

Samtidig som Økokrim ble gjort kjent med Borten Moe-saken, har de selv vært nødt til å gå en runde på habilitet.

Økokrim-sjef Pål Lønseth var nemlig statssekretær i samme regjering som Ola Borten Moe mellom 2011 og 2013.

– Møttes en rekke ganger

Borten Moe var olje- og energiminister, mens Lønseth var statsråd for daværende justis- og beredskapsminister Grete Faremo.

– Jeg har vurdert min habilitet. Det ble gjort da Økokrim ble kjent med saken gjennom omtalen i media, sier Lønseth til TV 2.

Økokrim-sjefen sier at han møtte Borten Moe en rekke ganger da han var statssekretær, særlig i perioden Sp-politikeren satt i kommunalkomiteen.

Vil bruke sommeren

Kontakten mellom de to var mindre etter at Borten Moe ble statsråd for olje- og energidepartementet.

– Kontakten knyttet seg til innvandringspolitikken. Ut over dette har jeg ikke hatt kontakt med Borten Moe. Jeg har derfor vurdert meg som habil, sier Lønseth.

Økokrim-sjefen sier videre at de i løpet av sommeren vil konkludere om det er grunnlag for å åpne etterforskning mot den avtroppende statsråden.

Ikke avhørt

– Hvis Økokrim skulle komme til å åpne etterforskning i saken, hvilket er en vurdering som vi vil gjøre i løpet av sommeren, så er det grunn til å tro at etterforskningen vil pågå utover høsten og konkluderes i løpet av året.

– Hva er de viktigste sporene dere jobber ut ifra?

– Vi har ingen kommentar til hvilke etterforskningsskritt vi vil ta for det tilfelle at etterforskning åpnes.

Borten Moe er foreløpig ikke avhørt av Økokrim.

– Når det eventuelt vil skje, må vi komme tilbake til.