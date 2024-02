Satser alt på larver: – Stort potensial

SATSER PÅ LARVER: NTNU-studenter satser for fullt på larve-dyrking i Trondheim. Foto: Frank Lervik / TV 2

TRONDHEIM (TV 2): 2,5 millioner larver kryper omkring i et lokale på Dora i Trondheim. De kan bli både god butikk og bra for miljøet.

I det nedslitte lokalet på Dora i Trondheim møter vi fire entusiastiske NTNU-studenter. De tror de har noe på gang som både er miljøvennlig, og har potensial til å bli milliardindustri.

Målsettingen er å løse oppdrettsnæringens proteinmangel med larver.

Daglig leder for den nystartede bedriften Arctic Protein, Eirik Kristoffer Myking, sier dette vil være et steg i riktig retning for en mer bærekraftig lakseindustri.

– Vi prosesserer larvene til mel. Dette er proteinmel som for eksempel kan erstatte andre råvarer som soya som ikke er så bærekraftig.

STRAM LUKT: Du skal ikke ha en sart nese når du dyrker larver. Foto: Frank Lervik / TV 2

Samarbeider med SINTEF

De fire NTNU-studentene, som nå kan kalle seg for gründere, har også et forskningsprosjekt gående sammen med SINTEF. Senior forretningsutvikler i SINTEF Ocean, Ida Grong Aursand, er imponert over det studentene har fått til så langt.

– Hvis vi skal løse slike utfordringer, så er det viktig med slike entusiaster som gründerne fra NTNU. De har det pågangsmotet som skal til for å lykkes.

I hvert trau er det ikke mindre enn 15.000 larver. Totalt er det rundt 2,5 millioner larver i lokalet. Hver eneste larve vokser 2000 ganger sin egen størrelse i løpet av rundt to uker.



ELSKER ØL: Larvene vokser og gror godt i restene av ølavfall. Foto: Frank Lervik / TV 2

Larvene fores med matavfall, og noe av det larvene trives og gror aller best i er avfall fra ølproduksjon, ifølge Eldar Sandanger.

– Vi har en lokal ølbrygger som har latt oss få låne litt «mesk». Det blander vi med vann som vi forer larvene med, sier Sandanger.

Får blikk på bussen

Lukten i produksjonslokalet er sterk. Men det blir du fort vant til, ifølge studentene. Hedda Krogh Meidal innrømmer at de kan få noen blikk på bussen av medpassasjerer med fine neser. Det bryr de seg ikke om.

ENORME MENGDER: Lokalet inneholder hele 2,5 millioner larver. Foto: Frank Lervik / TV 2

– Jeg hadde ikke sett for meg at jeg ville juble når jeg ser at larvene mine har vokst, eller kalle dem for larvene mine.

Flytter videre til Balsfjord

Det hele startet da de dro til Sverige for en tid tilbake. De fylte opp bilen med larver og la dem på badet i studenthybelen.

– Vi hadde ikke noe annet sted å ha dem, forteller Eirik.

Nå er allerede neste steg planlagt. Snart går ferden til Balsfjord hvor de skal starte storproduksjon. I starten er det snakk om en larveproduksjon på 800 tonn som de senere planlegger å øke til 3000 tonn.



– Vi skal bygge storindustri, og da holder det ikke med hjemmesnekrede redskaper, sier Eirik.

FLYR HØYT: Snart går ferden videre til Balsfjord for NTNU-studentene som satser alt på produksjon av larver. Foto: Leslie Tangen / TV 2

Medstudent Hedda nikker.



– Jeg har veldig lyst til at dette skal gå. Jeg føler at vi er med å løse et problem, sier hun.

Ida Grong Aursand i SINTEF mener den jobben NTNU-studentene nå gjør er viktig for framtiden.

– Insekter er en av de råvarene som har stort potensial. En ny bærekraftig råvare som kan erstatte for eksempel soya. 75 prosent av klimaavtrykket til laksen som produkt stammer fra foret. Så dette er viktig for å få en mer bærekraftig matproduksjon, sier Aursand.