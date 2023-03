SAS taper milliarder, men ekspertene er ikke bekymret

Sommeren nærmer seg med stormskritt og mange nordmenn har allerede kjøpt flybilletter til varmere strøk.

Fredag kom nyheten om at SAS tapte 3,6 milliarder svenske kroner fra november til februar.

Bare i februar var tapet på 900 millioner svenske kroner.

Men skal vi tro ekspertene er det liten grunn til å bekymre seg for en ny kaos-sommer, preget av kanselleringer og streik.

– Det er ikke noe som tyder på at SAS går tom for penger, sier flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs i Winair.

Han tror heller ikke vi vil se et så dårlig resultat som nå ble presentert igjen.

– Ingen fare

I slutten av februar hadde SAS 5,3 milliarder svenske kroner i likviditet. Dette er blant grunnene til at Elnæs ikke er særlig bekymret for SAS sin fremtid.

I tillegg er det ventet at de vil få de siste 350 milliarder dollarene i lån fra den amerikanske kapitalfondet Apollo. Disse pengene er det ventet vil komme i løpet av våren.

OPTIMISTISK: Flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs er ikke bekymret for SAS sin fremtid. Foto: Thomas Evensen / TV 2

– Slik jeg ser det er det ingen fare for likviditeten til SAS nå frem mot sommeren, sier Elnæs.

Han er enig i at tallene som nå blir presentert ser skumle ut. Har du allerede bestilt sommerferien med SAS er det likevel liten grunn til bekymring, selv om det er blodrøde tall for flyselskapet.

– Tallene som blir presentert ser jo skumle ut, men det er mye bakenforliggende som man må ta i betraktning.

– Blant annet selger SAS veldig mange billetter nå for de som skal reise i sommeren. Det gir en betydelig kontantstrøm, forklarer analytikeren.

Godt skodd

Sist sommer var preget av SAS-streik. Dette førte til at mange fikk sommerferieplanene ødelagt som følge av innstilte flyvninger.

Elnæs mener dette ikke vil bli tilfellet i år, men han kan heller ikke love en knirkefri reise.

KAOS: Dette var ikke et uvanlig sys på flyplasser sist sommer. Det mener eksperten ikke vil skje igjen. Foto: Martin Leigland / TV 2

– Dersom vi ser på luftfarten som en helhet kan det hende at det blir noen forsinkelser. Men det er fordi det er en kapasitetsbegrensning på flykontrollen i Mellom-Europa.

Ifølge eksperten har det vært slik i mange år og de mest berørte linjene er de som går til Spania og Portugal.

SAS har gjort flere grep for å unngå en konkurs. Bant annet skal de hente inn 9,5 milliarder svenske kroner i egenkapital, få de resterende 350 millioner dollarene fra Apollo og kutte 7,5 milliarder svenske kroner i forhandlinger mellom interne partnere og eksterne leverandører.

– SAS er godt skodd for å levere det de skal.

– Litt uforståelig

NHH-professor Frode Steen tror heller ikke at SAS-reisende trenger å bekymre seg for sommerferien.

– Det som er problemet er at de mangler lånene de ennå ikke har fått, og at de mangler avtale med noen av kabinansattforeningene, sier Steen til TV 2.

ROLIG: Frode Steen er heller ikke bekymret for SAS sin fremtid. Foto: Penelope Alida Larsen / TV 2

SAS jobber nemlig fremdeles med nye kollektivavtaler for de svenske og danske kabinansatte. At disse avtalene går i boks, mener Steen er avgjørende for at selskapet får lånene.

– Går de til streik så går ikke dette, men det handler om hvorvidt de klarer å lage en avtale hvor de får dette på plass. Da skal vi ikke være bekymret for kortsiktige problemer, sier Steen.

– For meg virker det litt uforståelig om ikke de skulle klare å komme til en avtale.

Han legger til at han er mer bekymret for det SAS som kommer ut i den andre enden, enn for selve sommersesongen.

Høye flypriser

Christian Kamhaug, flyekspert og programleder i Flypodden, forteller at det er først fra april og frem til august/september at SAS virkelig tjener penger.

– Det er ingen grunn til bekymring. SAS har mer enn 5 milliarder i likvide midler, og nå kommer det mer cash inn i form av billettbestillinger til sommeren, sier Kamhaug til TV 2.

GODT SOMMERPROGRAM: Flyekspert Christian Kamhaug mener SAS har lagt et godt sommerprogram. Foto: Privat

Han sier vintermånedene vanligvis er en dårlig tid for europeiske flyselskaper.

– SAS har lagt frem et godt sommerprogram, uten for store ambisjoner, og flyprisene er høye så de kommer til å tjene gode penger i månedene fremover, sier han.