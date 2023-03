SAS kansellerer mest – dette har du krav på

SAS kansellerer langt flere flyavganger enn konkurrenten Norwegian, og i februar var det verre enn på lenge. Det viser de siste trafikktallene fra selskapene.

LIGGER BAK NORWEGIAN: SAS-sjef Anko van der Werff har ikke klart å ta igjen Norwegian når det gjelder regularitet. Foto: Chris Anderson/TT

I februar klarte SAS å gjennomføre 97,7 prosent av sine planlagte flygninger, mens Norwegian gjennomførte 99,4.

Begge disse tallene kan virke høye, men i virkeligheten er forskjellen stor, forklarer flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs.

– Med 600 planlagte flygninger hver dag betyr en regularitet på 97,7 prosent at SAS må innstille 15 flygninger hver dag. Til sammenligning må Norwegian bare kansellere 2-3 av sine 350 daglige avganger.

For SAS betyr dette at flere titalls tusen passasjerer blir rammet av innstilte fly hver måned.

Problemet er ikke nytt. SAS har lenge hatt markert dårligere regularitet enn Norwegian. Sett bort fra streiken i sommer er tallene for februar de svakeste selskapet har levert de siste 12 månedene.

Den røde grafen viser at Norwegian med ett unntak har oppnådd en regularitet på 99 prosent eller mer det siste året.

Hans Jørgen Elnæs ber publikum merke seg tallene og ta det med i betraktningen når de skal ut og reise.

– Skal du rekke noe viktig kan forskjellen på god og dårlig regularitet være avgjørende.

FLYEKSPERT: Hans Jørgen Elnæs i Winair Foto: Martin Leigland

SAS erkjenner at de kan bli bedre

– Forsinkelser og kanselleringer er kjedelig for kunden og dyrt for oss, så det gjør vi alt vi kan for å unngå. Vi jobber kontinuerlig med å justere alle deler av produksjonen, for å sikre at fly kommer seg av gårde som planlagt, sier pressesjef Tonje Sund i SAS.

Forbrukerrådet reagerer også på alle kanselleringene.

– Sammenlignet med Norwegian har SAS en jobb å gjøre for å komme opp på samme nivå. Jeg er ikke kjent med årsaken til den relativt sett lavere regulariteten, sier juridisk seniorrådgiver Thomas Iversen i Forbrukerrådet.

INFORMERER FOR DÅRLIG: Thomas Iversen i Forbrukerrådet mener SAS ikke informerer kundene godt nok når ting går galt.

SAS påpeker at en direkte sammenligning av selskaper som flyr i ulike rutesystemer ikke blir helt riktig.

– Kansellering av flygning på en strekning med mange avganger gjør det skånsomt for passasjeren som da får et nærliggende alternativ i stedet, og dermed kort passasjerforsinkelse, sier Tonje Sund.

Dine rettigheter når flyet blir kansellert

Hvis uhellet er ute og flyturen du har bestilt blir innstilt de siste to ukene før avreise, kan du ha krav på erstatning i EU og EØS-området. Erstatningssatsene er fastsatt av EU og avhengig av reisens lengde kan det fort bli en del penger:

2800 kroner (€250) for flygninger på 1500 km eller mindre.

4380 kroner (€400) for flygninger på mer enn 1500 km innen Europa.

6720 kroner (€600) for flygninger på 3500 km eller mer.

Kompensasjonen kan bli redusert eller falle helt bort hvis flyselskapet klarer å booke deg om til et annet fly innen rimelig tid.

– Vi opplever at mange ikke er klar over at de har krav på kompensasjon i tillegg til refusjon eller ombooking. Så det er nok en god del som ikke krever standardkompensasjon når flyet kanselleres, sier Iversen i Forbrukerrådet.

Han viser til rådets flykalkulator, der det er mulig å regne ut hva man har krav på i erstatning.

Enorme summer å spare for SAS

Både SAS og Norwegian har egne skjema for passasjerer som vil kreve erstatning.

Hvis alle som blir utsatt for kanselleringer sender inn krav, kan det bli snakk om enorme summer. Et enkelt overslag viser at regningen i så fall kan overstige 100 millioner kroner for SAS, bare i februar.

Etter streiken i fjor sommer satte selskapet av 1,1 milliarder svenske kroner for å dekke slike erstatningskrav for kundene.

Dermed er det store penger å spare hvis SAS skulle klare å forbedre regulariteten.

– SAS jobber nå iherdig med å forbedre sin operative ytelse. De har ansatt Jason Mahoney som ny chief operating officer (driftsdirektør). Han kommer fra British Airways, og vil nok vil ta tak i dette, sier Elnæs.

– Hvor høy bør regulariteten være for et veldrevet flyselskap?

– 99 prosent eller bedre, dog med litt slingringsmonn om vinteren.

Thomas Iversen i Forbrukerrådet håper SAS lykkes med å bedre regulariteten.

– SAS har lite å tjene på å ha lav regularitet, snarere tvert imot, så dette vil de ha stor interesse av å ha fokus på.

– Vi har et mål om 99% regularitet. I vinter har vi vært rammet av krevende værforhold, men vi har tro på at vi i sommer vil nå våre regularitetsmål, forsikrer Tonje Sund,