SAS håper å ha betalt tilbake alle kunder før nyttår

I et vedtak som TV 2 har fått tilgang på, kommer det frem at Luftfartstilsynet gir SAS en bot på 100.000 kroner.

Vedtaket gjelder for perioden 1. november til 11. november 2022

«Tvangsmulkten ilegges løpende, med en ny vurdering av om mulkten skal fortsette å løpe hver tiende dag. Tvangsmulkten vil løpe frem til det kun er sporadiske enkelttilfeller som ikke er behandlet», står det i vedtaket fra 18. oktober.

Dette er den andre tvangsmulkten SAS har fått fordi selskapet skylder penger til kunder som ble rammet av streiken.

Risikerer ny bot 11. november

– SAS kom med en redegjørelse, men vi kunne ikke ut ifra den informasjonen konkludere med at de hadde kommet langt nok med å betale tilbake, forteller kommunikasjonsdirektør Håvard Vikheim i Luftfartstilsynet til TV 2.

Dersom selskapet ikke har fått orden på refusjonene vil SAS altså få enda en bot på ytterligere 100.000 kroner etter 11. november.

– Først vil vi understreke at alle som har krav på erstatning fra SAS skal naturligvis få det, sier pressesjef Tonje Bjerve Sund i SAS Norge.

370.000 passasjerer ble berørt av sommerens streik. Hvor mange som har fremmet krav overfor SAS, er ikke offentlig kjent.

– Dette er en ekstraordinær situasjon – og det at det tar tid handler om de store volumene, sier pressesjefen.

Ferdig før nyttår

SAS vil i første omgang gå igjennom vedtaket til Luftfartstilsynet.

– SAS og Luftfartstilsynet er per nå ikke enige om hvordan vi ser på de komplekse sakene og anvendelsen av syvdagersfristen, forteller Sund.

SAS mener at selskapet var á jour med billettrefusjoner og innenfor syvdagersfristen her, og at det kun er de mer kompliserte erstatningssakene som gjenstår. Det gjelder saker hvor passasjeren har hatt utlegg til mat, hotell og andre ting som det kreves refusjon for.

Ifølge SAS må disse sakene behandles individuelt og delvis manuelt.

– Overordnet har vi som mål å bli ferdige senest til utgangen av desember, sier Sund til TV 2.

Ber om ny redegjørelse

Luftfartstilsynet ber om at SAS rapporterer følgende:

• Hvor mange krav som gjenstår å behandle totalt sett og hvor stort totalbeløp gjenstående krav utgjør, uavhengig av om det er enkle eller sammensatte krav,

• Hvor stor prosentandel av de kompliserte kravene som også må antas å inneholde krav om refusjon av billettprisen, og:

• Et oppdatert estimat på hvor lang tid SAS vil trenge på å ferdigbehandle alle krav som skriver seg fra streiken, og refusjonskravene spesielt.

– Vi har tredoblet kapasiteten på kundeservice og jobber intensivt for å komme i mål med alle kravene så raskt som mulig. Det går mot en normalisering, men med slike volumer så blir det kø og det tar tid. Vi er stort sett enige med kundene i deres krav til oss, så det handler om at det tar tid når volumene er så store, sier Tonje Bjerve Sund.