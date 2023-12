Såpeglatte veier flere steder i landet

SKLIR AV VEIEN: Væromslaget gjør at veiene flere steder i landet er svært glatte. Alle som skal ut og kjøre, oppfordres til å kjøre forsiktig og senke hastigheten. Bildet er tatt i forbindelse med snøværet tidligere. Foto: Stian Lysberg Solum

Vegtrafikksentralen Øst melder om vanskelige kjøreforhold flere steder i landet.

– I Viken og i Innlandet har det blitt så glatt fordi det har begynt å regne. Bakken er kald og da fryser regnet, sier Mette Brunes fra Vegtrafikksentralen øst.

Hun forteller at de har mannskap som iverksetter tiltak for å bedre kjøreforholdene, men at det er vanskelig fordi både salt og grus regner og sklir av veien.

KJØR FORSIKTIG: Det er vanskelig å si noe om når det blir enklere kjøreforhold. Foto: Terje Pedersen

– Det folk må gjøre er å tilpasse seg forholdene, avpasse fart og holde god avstand til biler foran, sier Brunes.

– Flere steder var det meldt om snø, og så kom det regn. Det gjør situasjonen svært utfordrende, sier Brunes til TV 2.



Vegtrafikksentralen følger situasjonen nøye og håper situasjonen bedrer seg utover kvelden.